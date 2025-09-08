با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرونده ستاره پرتغالی فصل گذشته تراکتور با قرار توقف رسیدگی مواجه و پرونده از این کمیته خارج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران با انتشار متنی بر روی سایت این فدراسیون اعلام کرد پرونده انتقال ریکاردو آلوز بین باشگاه‌های سپاهان و تراکتور خارج از صلاحیت ذاتی این کمیته است و امکان ادامه رسیدگی وجود ندارد.

در رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است:

در خصوص ارجاع صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال به این کمیته در رابطه با درخواست شماره ۰۴/۱۱۰/۱۲/۱۵۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ باشگاه سپاهان اصفهان مبنی بر ثبت فوری قرارداد بازیکن، ریکاردو آلوز کوئلیو داسیلوا با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه باشگاه تراکتور مدعی پابرجا بودن قرارداد منعقده با بازیکن مذکور بوده و در مقابل باشگاه سپاهان مدعی عدم اعتبار این قرارداد به دلیل ایمیل صادره از سوی بازیکن موصوف در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ می‌باشد.

هرچند به موجب اظهار نظر مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ریاست کمیته تعیین وضعیت بازیکنان ذیل استعلام شماره ۱۴۰۴۲۰۵۰/۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ اقدام بازیکن در ارسال نامه متضمن ادعای بی اعتباری قرارداد با باشگاه تراکتور و همچنین انعقاد قرارداد با باشگاه سپاهان به منزله فسخ عملی قرارداد محسوب می‌گردد، ولی با عنایت به اینکه تشخیص صحت و یا عدم صحت قرارداد بازیکنان با باشگاه‌ها خارج از صلاحیت ذاتی این کمیته بوده و از طرفی علی رغم برگزاری ۲ جلسه حضوری و وبیناری مابین مدیران ۲باشگاه سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز جهت برقراری صلح و سازش، نتیجه‌ای در این راستا حاصل نگردید؛ در نتیجه به لحاظ عدم وجود جهات قانونی برای ادامه رسیدگی در این کمیته مستند به بند ج ماده ۲۵ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ قرار توقف رسیدگی صادر می‌گردد.

قرار صادر ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.