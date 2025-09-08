باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- صادرات به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی، نقش کلیدی در افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا می‌کند.

لرستان که تا چند سال پیش بیشتر به عنوان استانی کشاورزی و معدنی شناخته می‌شد، امروز مسیر جدیدی در تجارت بین‌المللی گشوده است.

پنج‌ماهه نخست سال جاری، گمرک استان موفق شد ۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۵۳ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر کند. این رشد نه تنها نشان‌دهنده توانمندی‌های تولیدی استان است، بلکه نشان می‌دهد که تنوع بازارهای هدف و توسعه تعاملات تجاری از اولویت‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی استان به شمار می‌آید.

بر اساس اعلام مدیرکل گمرک لرستان، این استان با صادرات کالا به ۲۰ کشور، از جمله عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، اسپانیا و ارمنستان، توانسته جایگاه خود را در بازارهای خارجی تثبیت کند.

نکته قابل توجه، افزایش ۴۵ درصدی صادرات از لحاظ وزنی و ۱۰ درصدی از نظر ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است که حاکی از رشد پایدار و چشم‌انداز امیدوارکننده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان است.

صادرات متنوع، بازارهای گسترده

حسن حسینی، مدیرکل گمرک لرستان بیان کرد:پنج‌ماهه اول سال جاری ۶۸ هزار تن کالا از استان صادر شده است و ارزش این کالاها بالغ بر ۵۳ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد:این کالاها به ۲۰ کشور جهان صادر شده است که از جمله آنها می‌توان به عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، اسپانیا و ارمنستان اشاره کرد.

از جمله کالاهای صادراتی استان، می‌توان به هیدروکربن سبک و سنگین، شیرخشک صنعتی، فرو سیلیس، شمش سرب، ورق فولادی نورد و پلی‌اتیلن اشاره کرد که هرکدام جایگاه ویژه‌ای در بازارهای هدف دارند و نشان‌دهنده تنوع صنعتی و معدنی لرستان است.

رشد صادرات و توسعه اقتصادی

حسینی همچنین به رشد صادرات استان اشاره کرد:صادرات لرستان از لحاظ وزنی ۴۵ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی افزود:رشد ریالی صادرات استان نیز نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد بوده که این نشان‌دهنده افزایش توان اقتصادی تولیدکنندگان و توسعه بازارهای هدف است.

مدیرکل گمرک لرستان با تأکید بر اهمیت تنوع جغرافیایی و توسعه بازارهای هدف، خاطرنشان کرد:گسترش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه و دیگر کشورها یکی از اولویت‌های اصلی صادراتی استان در سال جاری است.