پرهام مقصودلو مرد شماره یک شطرنج کشورمان با پیروزی دور پنجم خود در رقابت‌های معتبر گرند سوئیس همچنان پیشتاز جدول رقابتهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های معتبر شطرنج گرند سوئیس با حضور ۱۰۰ شطرنجباز برتر جهان (به همراه چند سهمیه و شطرنجباز منتخب) از تاریخ ۴ تا ۱۵ سپتامبر (۱۳ تا ۲۴ شهریور) در شهر سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است. این مسابقات با درخشش بی نظیر نماینده شطرنج کشورمان سوپر استاد بزرگ پرهام مقصودلو همراه است. مقصودلو، ستاره یکه تاز جدول رقابتها، بعد از ۳ برد پیاپی مقابل نمایندگان هند، اسپانیا و فرانسه و یک تساوی مقابل سوپر استاد بزرگ ازبکستانی این بار و در جریان پنجمین دور رقابت‌ها موفق شد در برابر ریچارد راپورت مجارستانی به برتری برسد تا با ۴/۵ امتیاز همچنان بی رقیب در صدر جدول مسابقات باقی بماند و لایو ریتینگ (درجه بین المللی زنده) خود را به ۲۷۱۲ رسانده و شماره ۲۷ جهان شود.

سید محمد امین طباطبایی دیگر نماینده شایسته کشورمان موفق شد دیدار رو به تساوی خود مقابل آیدین سلیمانلی آذربایجانی را به یک پیروزی ارزشمند تبدیل کرده و ۳/۵ امتیازی شود. بردیا دانشور نیز مقابل اتین باکرو فرانسوی مغلوب شد تا ۱/۵ امتیازی باقی بماند.

گفتنی است رقابت‌های گرند سوئیس در ۱۱ دور و در دو جدول آزاد و بانوان برگزار می‌شود و قهرمان و نایب قهرمان آن، سهمیه حضور در رقابت‌های کاندیدا‌های شطرنج را کسب می‌کنند. مجموع جوایز این رقابت‌ها ۶۵۰ هزار دلار است.

