باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر جهاد کشاورزی که همزمان نماینده دولت ایران در این شورا است، در ابتدای سخنان خود ولادت پیامبر اکرم (ص) را تبریک گفت و به مهمانان داخلی و خارجی، از جمله نمایندگان کشور‌های عضو، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و سایر مقامات، خیرمقدم عرض کرد.

دکتر نوری قزلجه با اشاره به شرایط جهانی فعلی اظهار داشت: "ما در عصری بی‌سابقه زندگی می‌کنیم؛ عصری که در آن مردم فلسطین، زنان و کودکان آن با سلاح گرسنگی بی‌رحمانه نسل‌کشی می‌شوند. همچنین تغییرات اقلیمی، سیلاب‌ها و خشکسالی‌های مکرر، افزایش خاک‌فرسایش، کاهش تنوع زیستی و فشار روزافزون بر منابع آب و زمین، طبیعت و معیشت جوامع انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. "

وی حوزه‌های آبخیز و اکوسیستم‌های مرتبط را "شریان‌های حیات‌بخش" توصیف کرد و افزود: "منابع زیستی میراثی غیرقابل جایگزین برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود. حفاظت، احیا و مدیریت خردمندانه و سازگار با جهان در حال تغییر، امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی و فوری است. "

وزیر جهاد کشاورزی رسالت مرکز بین‌المللی را تقویت مدیریت جامع و پایدار حوزه‌های آبخیز و منابع زیستی از طریق پژوهش‌های نوآورانه، ظرفیت‌سازی، تبادل دانش و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و تأکید کرد: "راه‌حل چالش‌های پیچیده پیش‌رو، مانند غلبه بر پیامد‌های تغییرات اقلیمی، مقابله با بیابان‌زایی، تخریب زمین و خشکسالی‌ها، در رویکرد یکپارچه، مشارکتی و دانش‌بنیان نهفته است؛ رویکردی که مرز‌های سیاسی و جغرافیایی را درنوردیده و اکوسیستم‌ها را به عنوان یک پیکره واحد می‌بیند. "

دکتر نوری قزلجه اعضای شورای حکام را "قطب‌نمای راهبردی" فعالیت‌های مرکز خواند و گفت: "چشم‌انداز و راهبرد‌های بلندمدت شما مسیر حرکت مرکز را ترسیم می‌کند. سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان شما چارچوب عمل ما را تعیین می‌نماید. نظارت و ارزیابی هوشمندانه شما تضمین‌کننده اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی فعالیت‌های مرکز است و حمایت‌های ارزشمند شما، اعم از فکری، سیاسی و مالی، موتور محرکه اجرای موفق برنامه‌هاست. "

وی در ادامه به دستاورد‌های مرکز در دوره گذشته اشاره کرد که حاصل تلاش همکاران ایرانی و همکاری با نهاد‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه یونسکو بوده است. همچنین برنامه‌ها و اولویت‌های آینده را بر محور توسعه پایدار، تاب‌آوری اقلیمی، حفاظت از تنوع زیستی و بهبود معیشت جوامع محلی دانست.

وزیر جهاد کشاورزی بر چند محور کلیدی تأکید کرد و خواستار رهنمود‌ها و حمایت‌های اعضای شورای حکام شد:

۱. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، به ویژه در حوزه‌های آبخیز مشترک با همسایگان و حفاظت از کوریدور‌های تنوع زیستی، منابع طبیعی و امنیت غذایی در منطقه اکو و مناطق آسیب‌پذیر با اقلیم خشک و نیمه‌خشک جهان.

۲. ادغام دانش بومی با علوم نوین، به رسمیت شناختن فرهنگ سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک منطقه و بهره‌گیری از خرد جوامع محلی در کنار آخرین فناوری‌ها و یافته‌های علمی کشور‌های عضو یونسکو.

۳. جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و مدل‌های کسب‌وکار پایدار مرتبط با منابع طبیعی، رد پای آب و بازار کربن.

۴. توسعه ظرفیت نهاد‌های محلی، منطقه‌ای و جهانی برای تضمین پایداری آب و تداوم تلاش‌ها برای مشارکت مسئولانه ذینفعان منطقه‌ای و بین‌المللی.

۵. تقویت ارتباطات و ترویج آگاهی‌ها و فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی پایدار در سطح بین‌المللی، در راستای برنامه‌های فاز نهم یونسکو و کنوانسیون‌های مقابله با تغییرات اقلیمی، بیابان‌زایی، خشکسالی، تنوع زیستی و تالاب‌ها، و همچنین سازمان‌های ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و بریکس.

توسعه برنامه‌های آموزشی، به ویژه اشتراک‌گذاری تجربیات موفق، درس‌آموخته‌ها و یافته‌های تحقیقات کاربردی در زمینه مدیریت کانون‌های گرد و غبار، اراضی خشک و کم‌بازده، حفاظت آب و مدیریت روان‌آب‌ها در کشور‌ها با پوشش کم جنگلی، مراتع و بیابان‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی.

دکتر نوری قزلجه با قدردانی از حمایت یونسکو، فعالیت‌های مرکز را تجلی تعهد به همکاری‌های علمی بین‌المللی دانست و گفت: "ما عمیقاً قدردان اعتماد و همراهی مستمر یونسکو با این مرکز هستیم. گام‌های ما نه تنها برای امروز، بلکه برای امنیت غذایی، آسایش و سلامت نسل‌های آینده حیاتی است. "

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست پربار و ثمربخش باشد و به تقویت تاب‌آوری اقلیمی، عبور از چالش‌های مشترک زیست‌محیطی و دستیابی به اکوسیستم‌های سالم و آینده‌ای امیدبخش برای کودکان کمک کند.