نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص رفتار‌های بین‌المللی در عرصه توافقات مرتبط با NPT می‌بایست طبق قانون مجلس باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه واکنش سازمان‌های بین‌المللی درخصوص جنگ ۱۲ روزه گفت: با تمام توان به‌دنبال دور کردن سایه جنگ از کشور هستیم. جنگ ۱۲ روزه نشان داد که نه مجامع بین‌المللی و نه سازمان ملل متحد و نه زیرمجموعه‌های آن ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توان اجرای وظایف خود را ندارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: آژانس موظف بود در برابر حمله به جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دهد درحالی‌که هیچ واکنش مفیدی در این جهت از خود بروز نداد.

این نماینده مجلس می‌گوید سازمان ملل متحد باید در بالاترین سطح جلوی جنگ را می‌گرفت که عملا از این امر ناتوان بود به همین دلیل ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به همه کسانی که در امور سیاست خارجی فعال هستند ازجمله وزارت خارجه تاکید کرده‌ایم که می‌بایست در ابعاد سیاسی، حقوقی، بین‌المللی و دیپلماتیک بالاترین حد تحرک و پیگیری برای تامین منافع ملت ایران را داشه باشد همچنین به مجموعه‌های نظامی و آنچه در حوزه دفاعی کشور محسوب می‌شود تاکید داشته‌ایم که باید بالاترین آمادگی دفاعی وجود داشته باشد.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص رفتار‌های بین‌المللی در عرصه توافقات که مرتبط با NPT باشد می‌بایست در اولین گام و در کانون توجه خود، قانون مصوب مجلس را رعایت کند که این را هم به وزیر امور خارجه و هم به سایر دست‌اندرکاران حوزه دیپلماسی گفته‌ایم و آنها نیز به خوبی وقوف دارند و اطمینان خاطر دادند که قانون مجلس رعایت خواهد شد، اما ما بر این نکته مصر هستیم که همزمان دو بال دفاعی و دیپلماسی با یکدیگر حرکت کنند.

مقتدایی گفت: ما در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و در بالاترین فعالیت دیپلماتیک هستیم و می‌توانیم منافع ملت ایران را به خوبی پیش ببریم بنابراین تاکید ما به دولت و زیرمجموعه‌های آن و سایر بخش‌های ذی‌ربط کشور این است که نباید به موضوع حراست از منافع ملت ایران ساده‌انگارانه نگاه کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اکنون در قله نظارت بر رفتار‌های مرتبط با امنیت ملی کشور هستند و از این جهت هم تذکرات لازم و هم نظارت فعال در کانون توجه ما است.

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، خروج از NPT ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور در دستورکار مجلس
مقتدایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه عاملی برای ایجاد امنیت بیشتر در منطقه است
مقتدایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت محوریت دیپلماسی با همسایگان را به خوبی پیش برده است
مقتدایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
هدف قرار دادن پایگاه آمریکایی‌ها ارسال پیام دوستی برای قطر است/ زمینه تنبیه بیشتر آمریکا وجود دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
جنایات جنگی اسرائیل در غزه ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد
جنایات جنگی اسرائیل در غزه ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای امنیت سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.
جنایات جنگی اسرائیل در غزه ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قانون و عدالت وجود ندارد.

داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش در افغانستان، عراق و سوریه نابود نشده است و باز هم تهدیدی برای منطقه است

رفع تحریم‌ها متأسفانه از سال 1392 تاکنون در مذاکره نتیجه و جواب نداده است پس مشکل رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره نخواهد شد و حل نمی شود.

اگر شیوع تروریسم در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست سوال اینجاست که پس چرا برخی کشورهای عربی و اسلامی به همراه آمریکا، اروپا و ناتو از تروریسم در عراق، سوریه و منطقه همه جانبه حمایت می کنند.

اگر موشک‌ها را نداشتیم همانند مردم سوریه، لبنان و غزه هر روز بمباران می‌شدیم


قطعنامه 2231 متأسفانه به نفع ایران نبوده است
ادامه مذاکره با آمریکا و هم اروپا از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط اشتباه از توسط و از سوی ایران بوده است.

اروپا جنایتکار حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد

و این در حالی است که آمریکا جنایتکار عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
آمریکا در مذاکره به دنبال تسلیم شدن ملت ایران است، نه توافق هسته ای برجام
نظام جمهوری اسلامی با بهره مندی از حمایت مردم هیچگاه تسلیم دشمنان نمی شود.


مبارزه و جنگ ما با آمریکا، اروپا و هم مزدورانشان در شهریور ماه سال 1359 شروع شده است، نه در خرداد ماه سال 1404

دولت وحشی آمریکا جنایتکار نباید از ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار حمایت کند.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار نباید از ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار حمایت کند.

بعد از جنایات آمریکا و اسرائیل نمی‌توانیم بدون هرگونه شرطی وارد مذاکره شویم

ترامپ جنایتکار باید دخالت و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها دست بردارد ترامپ جنایتکار حق ندارد در امور داخلی دیگر کشورها دخالت و مداخله کند.
هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم.
هیچ اعتمادی به دولت وحشی آمریکا نداریم.

و این در حالی است که متأسفانه پزشکیان هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

و این در حالی است که متأسفانه عراقچی هنوز هم و باز هم از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان درس عبرت نگرفته است و دو باره به دنبال مذاکره و همکاری با آمریکا جنایتکار است چرا؟

حمله رژیم صهیونیستی به یک مقر امنیتی در سوریه/ سوال اینجاست که پس نیروهای ترکیه جنایتکار در سوریه چه غلطی می کنند؟

حمله هوایی اسرائیل به لبنان و سوریه، اجرای قانون جنگل بود.
حمله رژیم صهیونیستی به شمال غرب سوریه، اجرای قانون جنگل بود.
حمله رژیم صهیونیستی به یک مقر امنیتی در سوریه ، اجرای قانون جنگل بود.

غرب غده سرطانی جهان است.
رژیم اسرائیل غده سرطانی منطقه است.
کشورهای اسلامی خودشان شریک جنایات اسرائیل، غرب و مزدورانشان در غره هستند.

بقایی: مذاکره مستقیم با آمریکا نخواهیم داشت/ مذاکره غیر مستقیم با آمریکا جنایتکار جرم است و هم خیانت به خون شهیدان محسوب می شود

ایران همه تعهداتش را انجام داد؛ این آمریکا بود که در سال97 به صورت غیر قانونی و بدون پرداخت هزینه از توافق خارج شد و اروپا هم 100 درصد فقط تماشا کرد

ایران همه تعهداتش را انجام داد؛ این آمریکا بود که از توافق خارج شد و اروپا فقط تماشا کرد
در حالی‌ که ایران به تمام تعهدات خود در توافق پایبند بود، این ایالات متحده بود که از آن خارج شد و کشورهای اروپایی نیز تنها نظاره‌گر ماجرا بودند.
دیگر به آمریکا و هم سه کشور اروپایی در مذاکرات اعتماد نداریم.
دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1332 تاکنون که ثابت کردند که با ملت ایران دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1357 تاکنون که ثابت کردند که با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

سیاستمداران کتاب برادرزاده ترامپ را بخوانند
دیپلمات‌های ما نباید رویارویی ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با ایران را فراموش کنند که یکی به شهادت رساندن سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگری همدستی با رژیم جنایتکار اسرائیل در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است، ضمن آن‌که به وعده و وعیدهای ترامپ به هیچوجه نباید اعتماد کرد. برای شناخت بیشتر دونالد ترامپ توصیه می‌کنم مردم کتاب «تمامی ماجرا» نوشته «میدی ترامپ» برادرزاده رئیس‌جمهوری آمریکا را که توسط آقایان علی سلامی و محسن صالحی اصیل به فارسی ترجمه شده است، بخوانند تا بدانند که وی با خانواده خودش چه رفتارهای زشتی کرده است، تا چه رسد به ملت آمریکا و دیگر کشورها!

ترامپ یک جنایتکار است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
نتانیاهو یک جنایتکار است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
ترامپ جنایتکار و نتانیاهو جنایتکار و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و هم نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار به علت تجاوز و حمله به تأسیسات هسته ای ایران، ترور نظامیان ایرانی و قتل عام مردم عادی و بمباران ساختمان های مسکونی تهران و سایر شهرهای ایران مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه محاکمه شوند.

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه؛ که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۰ هزار و ۳۳۲ نفر رسیده است. جنگنده های اسرائیلی که بمب های آمریکایی و هم بمب های اروپایی را بر سر مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه نوارغزه می اندازند، سوخت را از نفت جمهوری آذربایجان باکو و هم عرب ها تامین می کنند. آمریکا، اروپا، جمهوری آذربایجان باکو و هم برخی کشورهای عربی شریک جنایات رژیم صهیونیستی درغزه هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۰۸:۲۰ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
کی گوش میده!
مذاکره برای مذاکره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
مجلس بی خاصیت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به ساخت سلاح اتمی ندارد، نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است
مشکل اصلی آمریکا و اروپا با ملت ایران در سال 1332 شروع شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی آمریکا و اروپا با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 شروع شده است، نه در سال 1392

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا از سال 2015 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای نیست.
انگلیس از سال 2015 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای نیست.
فرانسه از سال 2015 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای نیست.
آلمان از سال 2015 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای نیست.

مشکل اصلی انگلیس جنایتکار با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به ساخت سلاح اتمی ندارد، نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است
مشکل اصلی انگلیس جنایتکار با ملت ایران در سال 1332 شروع شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی انگلیس با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 شروع شده است، نه در سال 1392

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
انگلیس جنایتکار خودش سلاح هسته ای در اختیار دارد پس انگلیس حق صلاحیت مذاکره در باره سلاح هسته ای با ایران را ندارد.
مذاکره عراقچی و... با انگلیس جنایتکار خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.

نیروهای انگلیسی از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه چه غلطی می کنند؟
نیروهای انگلیسی از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟
نیروهای انگلیسی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟

انگلیس جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط از اسفند ماه سال 1400 تاکنون عامل اصلی جنگ اوکراین و روسیه بوده است.
انگلیس جنایتکار ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال حل مسئله هسته‌ای از راه‌های دیپلماتیک نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است.

به‌دنبال جنگ نیستیم، اما به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان هستیم
انتقام خون شهدای سلامت‌ و شهدای هلال احمر را می‌گیریم.
انتقام خون شهدای سلامت‌، سرداران و دانشمندان شهید و شهدای هلال احمر و خون زن و کودک حمله رژیم صهیونیستی را از این سگ هار خواهیم گرفت و به هیچ عنوان از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد.
انگلیس جنایتکار خودش سلاح هسته ای در اختیار دارد پس انگلیس حق صلاحیت مذاکره در باره سلاح هسته ای با ایران را ندارد.
مذاکره عراقچی و... با انگلیس جنایتکار خیانت به مردم و کشور محسوب می شود.

انگلیس هم نباید سلاح اتمی داشته باشد.
انگلیس جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مذامله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد پس مذاکره ایران با انگلیس جنایتکار از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم خیانت به ملت ایران و کشور ایران محسوب می شود.
انگلیس جنایتکار از سال 1332 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار بوده است.

آمریکا از سال 2015 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای نیست.
انگلیس از سال 2015 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای نیست.
فرانسه از سال 2015 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای نیست.
آلمان از سال 2015 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک برنامه هسته‌ای نیست.

اروپا حق استفاده از اسنپ‌بک را از دست داده بود
که در تابستان 1400، با ارائه نامه‌ای مفصل به دبیرکل سازمان ملل، نشان داده بود اروپا دیگر حق استفاده از اسنپ‌بک را ندارد و ایران آماده احیای کامل برجام بوده است.

و این در حالی است که متأسفانه بیش از 50 درصد کشورهای اسلامی همه جانبه با آمریکا، اروپا و اسرائیل همکاری می کنند و هم شریک جرم جنایت های آمریکا، اروپا و اسرائیل هستند.
غرب جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.

وقتی می‌دانیم آمریکا عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم انگلیس عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم فرانسه عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم آلمان عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم.
وقتی می‌دانیم ترامپ وحشی دشمن درجه ملت ایران است و در 13 دی ماه سال 1398 سردار سلیمانی و هم نظامیان سپاه را در جنگ 12 روز ترور کرده است و در سال 97 به صورت غیر قانونی از توافق هسته ای برجام خارج شده است و توافق هسته ای برجام را از سال 1394 عمل نکرده است و هنوز هم عمل نمی کند برای چه مذاکره‌ای کنیم.

انگلیس جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور همه جانبه کمک، حمایت و پشتیبانی کرده است و هم انگلیس جنایتکار یکی از حامیان اصلی گروهک تروریستی ضد انقلاب و گروهک تروریستی منافقین بوده است.

فرانسه جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور همه جانبه کمک، حمایت و پشتیبانی کرده است و هم فرانسه جنایتکار یکی از حامیان اصلی گروهک تروریستی ضد انقلاب و گروهک تروریستی منافقین بوده است.

ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از انگلیس و هم حامیانش انتقام می گیریم.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اروپا جنایتکار از سال 1392 تاکنون در مذاکره هر روز ایران را تهدید می کند و همچنان نیز ادامه می دهد ولی اما متأسفانه این عراقچی خیانتکار هنوز هم و باز هم از عملکرد و رفتار بی شرمانه اروپا جنایتکار درس عبرت نگرفته است و دوباره به دنبال مذاکره با اروپا جنایتکار است شرم آور و تاسف بار است.

این در حالی است که متأسفانه ایران هیچ گزینه در برابر تحریم ها آمریکا و اروپا ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.
و این در حالی است که متأسفانه ایران هیچ گزینه در برابر نقض توافق هسته ای برجام توسط آمریکا و اروپا ندارد و از سال 1394 تاکنون هم نداشته است.

اروپا مورد اعتماد ما نیست و از سال 1332 تاکنون هم نبوده است
مذاکره ایران با اروپا ادامه خواهد داشت و باز هم 100 درصد فقط غلط و اشتباه است

عملکرد دولتمردان ایرانی در مذاکره از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه است و هم مذاکره از سال 1392 تاکنون هم به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است

هشدار آلمان به ایران؛ تحریم‌ها آماده بازگشت است/! و این در حالی است که ایران در مذاکره از سال 1392 تاکنون با مسئولین بی ادب آلمان جنایتکار گفت وگو، ملاقات، دیدار و همکاری کرده است چرا؟

و این در حالی است که متأسفانه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2015 تاکنون به نفع ایران نبوده است و هم 100 درصد فقط ضد علیه ایران بوده است


هشدار آلمان به ایران؛ تحریم‌ها آماده بازگشت است/! و این در حالی است که ایران در مذاکره از سال 1392 تاکنون با مسئولین بی ادب آلمان جنایتکار گفت وگو، ملاقات، دیدار و همکاری کرده است چرا؟

گروسی جاسوس موساد است / بازرسان آژانس در ایران چه می‌کنند؟! قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت نشده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دولتمردان، مسئولین، و نمایندگان مجلس از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط در مورد توافق هسته ای برجام و هم خیانت ها و جنایت های آمریکا و کشورهای اروپایی کوتاهی کردند.
بهترین گزینه های ملت ایران تعطیل و لغو مذاکره، توافق هسته ای برجام و هم اخراج سفیران انگلیس، فرانسه و آلمان است و هم ساخت بمب اتم است و هم وجواب است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران هیچ ارتباطی و ربطی به ساخت سلاح اتمی ندارد، نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است
مشکل اصلی آمریکا و اروپا با ملت ایران در سال 1332 شروع شده است، نه در سال 1392
مشکل اصلی آمریکا و اروپا با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 شروع شده است، نه در سال 1392

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا انگلیس جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آلمان جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دور تازه نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و باز هم 100 درصد فقط غلط و اشتباه است. و این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همراه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از سال 1392 تاکنون به ایران خیانت کرده اند و خیانت می کنند.
مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1332 تاکنون که ثابت کردند که با ملت ایران دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1357 تاکنون که ثابت کردند که با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دور تازه نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و باز هم 100 درصد فقط غلط و اشتباه است. و این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همراه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از سال 1392 تاکنون به ایران خیانت کرده اند و خیانت می کنند.
مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1332 تاکنون که ثابت کردند که با ملت ایران دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1357 تاکنون که ثابت کردند که با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دور تازه نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و باز هم 100 درصد فقط غلط و اشتباه است. و این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همراه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از سال 1392 تاکنون به ایران خیانت کرده اند و خیانت می کنند.
مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1332 تاکنون که ثابت کردند که با ملت ایران دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.

دشمنی سه کشور اروپایی مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. سه کشور اروپایی ازسال 1357 تاکنون که ثابت کردند که با حکومت نظام جمهوری اسلامی دشمن است پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی غلط و اشتباه است
و مقصر اصلی هم پزشکیان و عراقچی بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پونس
۱۲:۲۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
10000 پونس !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دلواپسان در مسیر تسویه‌حساب سیاسی؛ از محاکمه روحانی تا تهدید عراقچی
دلواپسی دلواپسان تمامی ندارد. حالی که بخشی از بدنه تندرو‌ها مشغول تسویه حساب با حسن روحانی هستند، بخشی دیگر از آنان روز گذشته در صحن علنی مجلس، زمان خود را صرف تهدید و ارعاب عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کردند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
جنگ ۱۲ روزه، جنگ جهانی سوم در مقیاس کوچک بود | آنچه در جنگ ۱۲ روزه دیدیم، تقابل بین دانش شرق و غرب بود
در جنگ ۱۲ روزه، شرقی‌ها و غربی‌ها دیدند چه دارند، ما دیدیم کجا توانستیم به دشمنان‌مان ضربه بزنیم و متأسفانه آنها کجا توانستند به ما ضربه بزنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
که رژیم اشغالگر قدس در این حمله، که به شهادت و مجروحیت نزدیک به هفت هزار تن از شهروندان ایرانی، عمدتاً غیرنظامیان، منجر شد، تمامی اصول و قواعد مسلم حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.
متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل به دلیل کارشکنی برخی از اعضای دائم خود، ناتوان عمل کرده و کوچک‌ترین واکنشی به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران نشان نداده است.

هدف آمریکا و اروپا تجزیه ایران است و نه توافق هسته ای برجام و از سال 1392 تاکنون هم برای همه مردم ایران ثابت شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا و اروپا باز هم غلط و اشتباه بوده است.
دشمن مردم ایران و کشور ایران تنها اسرائیل نیست دشمنان درجه یک مردم ایران و کشور ایران، آمریکا، اروپا، عربستان سعودی، جمهوری آذربایجان باکو و... هستند.

مذاکرات هسته‌ای ایران با تروئیکای اروپایی؛ جمعه در استانبول و باز هم 100 درصد فقط غلط و اشتباه است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

هولوکاست واقعی اینجاست، غزه!
کسانی در دنیا که ماجرای اغراق شده هولوکاست را باور کرده‌اند، ای‌کاش لااقل نگاهی به گرسنه نگه داشتن و در مواردی به شهادت رساندن کودکان فلسطینی در غزه نگاهی بیندازند، تا بدانند که هولوکاست واقعی کجا است و عوامل جنایتکار آن چه کسانی هستند و آنان که پیر و جوان و زن و مرد و بچه‌های معصوم را می‌کشند، چه نام دارند و چه رژیمی به بهانه هولوکاست، سال‌های متمادی است که از آلمان اخاذی می‌کند؟

حمله تروریستی گروهک جیش‌الظلم وابسته به آمریکا، اروپا، ناتو، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی به دادگستری زاهدان؛ 7 نفر شهید شدند

این در حالی است که جمعی کشورهای اسلامی ناتوان و عاجز و عربی جنایتکار خودشان شریک جرم جنایت های آمریکا، اروپا، اسرائیل و مزورانشان هستند.
ترامپ جنایتکار حق صلاحیت دخالت و مداخله در امور داخلی ایران را ندارد
از پزشکیان و... درخواست و تقاضای داریم مذاکره و هم برجام را به طور رسمی لغو کنید.
مشکل ما آمریکا و هم سه کشور اروپایی از طریق مذاکره و برجام حل نخواهد شد و حل نمی شود و از سال 1392 و 1394 تاکنون برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا و هم سران سه کشورهای اروپایی غلط و اشتباه است.

فرانسه جنایتکار خودش شریک جرم جنایت های اسرائیل جنایتکار آمریکا جنایتکار در جنگ غزه، لبنان، یمن سوریه و منطقه بوده است.


جدیدترین آمار شهدا و مجروحان غزه که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 62 هزار و 921 نفر رسیده است. آمریکا، اروپا، جمهوری آذربایجان باکو، ترکیه و برخی کشورهای عربی شریک جرم جنایت های صهیونیست ها نوار غزه هستند.


مردم فلسطین بیش از 86 سال است و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر و هم برخی کشورهای عربی و اسلامی که از اشغال و آوارگی رنج می‌برند.
ترامپ در واکنش به تهدید روسیه: آماده جنگ اتمی هستیم / ترامپ جنایتکار در مورد بمب اتمی متهم و محکوم است، نه مدعی

دیگر به آمریکا و هم سه کشور اروپایی در مذاکرات اعتماد نداریم.

آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه، آلمان و مزدورانشان در جنگ 12 روزه شکست خوردند.

آمریکا جنایتکار مسئول اصلی تجاوز به ایران است
که آمریکا جنایتکار مسئول اصلی تجاوز به ایران است و به این کشور و نوچه‌اش و به همه طرف‌هایی که از آنها پشتیبانی می‌کنند نسبت به هر تجاوز جدیدی به ایران هشدار می‌دهیم.
درصورتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی آتش بس را نقض کنند، پیامد این اقدام متوجه پایگاه‌های نظامی موجود در غرب آسیا خواهد بود.
همسایگان خوبی داریم و روابط خوبی با آنها داریم و تلاش می‌کنیم هرگونه شری را از این منطقه که ترامپ می‌خواهد آن را متشنج کند، دفع کنیم.
ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای مختلف آمریکا در غرب آسیا در تیررس نیروهای مسلح ما قرار دارند.
نیروهای مسلح ما توان پاسخ به هر تجاوزی را دارند و پاسخ آینده ما ویرانگر از پیش خواهد بود و این را به صورت عملی در میدان ثابت خواهیم کرد.
هرچه تجاوز شدید باشد، پاسخ ما بسیار قدرتمندتر از دشمن خواهد بود.
در جنگ گذشته ثابت کردیم که پاسخ ما قوی تر از تجاوز دشمن است.
ادعا می‌کنند که آسمان ایران در مقابل آنها باز است اما ما می‌گوئیم که این موشک‌ها و پمپادهای ما بود که از جدیدترین سامانه‌های پدافندی دنیا عبور کرد.
در این جنگ، موشک‌ها و پهپادهای ما در حریم هوایی رژیم صهیونیستی آزادی عمل کامل داشتند.

ترامپ: فکر نمی‌کنم که جنگ غزه، نسل‌کشی باشد/! که جنگ غزه، 100 درصد فقط نسل‌کشی بوده است ولی اما متأسفانه ترامپ جنایتکار هنوز هم و باز هم درک نمی کند، نمی داند، نمی فهمد و توجه نمی کند.
مردم فلسطین بیش از 86 سال است و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر و هم برخی کشورهای عربی و اسلامی که از اشغال و آوارگی رنج می‌برند.


مشکل اصلی غزه با نشست سازمان همکاری اسلامی حل نخواهد شد و حل نمی شود چون به خاطر که کشورهای عربی و اسلامی خودشان شریک جنایت های اسرائیل، آمریکا و مزدورانشان هستند.

آمریکا، ترکیه، جمهوری آذربایجان باکو، رژیم صهیونیستی همراه با چند کشور دیگر 100 درصد فقط عامل اصلی مشکلات منطقه و جهان هستند.

ترامپ جنایتکار باید هزینه حمله به تأسیسات هسته ای ایران را بپردازد!
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار باید هزینه حمله به تأسیسات هسته ای ایران را بپردازد!

محموله های تسلیحاتی آمریکا به دست اسرائیل رسید
عربستان سعودی پول تسلیحات آمریکاییِ ارسالی به اسرائیل را می‌پردازد جنایات رژیم صهیونیستی جنایتکار باید به صورت رسمی در دادگاه‌های بین‌المللی جنایتکار پیگیری شود
جامعه جهانی ناتوان و عاجز برای توقف نسل‌کشی غزه اقدام کند
آمریکا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است. اروپا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است. اسرائیل جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.

مذاکره ممکن نیست آمریکا، طراح وفرمانده جنگ 12 روزه علیه ایران بود
سوال اینجاست که پس چرا پزشکیان تاکنون هیچ واکنش به ماجرای کریدور زنگزور‌ نداده است.
سوال اینجاست که پس چرا عراقچی تاکنون هیچ واکنش به ماجرای کریدور زنگزور‌ نداده است.
سوال اینجاست که پس چرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچ واکنش به ماجرای کریدور زنگزور‌ نداده است.
هنوز ازطرف دولت هیچ عکس‌العملی نشان نداده مثل اینکه راضی هستند

ترامپ جنایتکار باید دخالت و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها دست بردارد ترامپ جنایتکار حق ندارد در امور داخلی دیگر کشورها دخالت و مداخله کند.
هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم.
هیچ اعتمادی به دولت وحشی آمریکا نداریم.

آمریکا باید از منطقه اخراج شود و این اراده ملت‌های منطقه است که آینده را رقم خواهد زد. امروز، به برکت تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، هسته‌های مقاومت به جبهه‌ای یکپارچه تبدیل شده‌اند که نقشه‌های دشمن را در مقاطع مختلف با شکست مواجه کرده‌اند. صهیونیست‌ها به‌دنبال جنگ کریدورها هستند تا برخی کشورها را تجزیه و بعضی دیگر را منزوی یا نابود کنند. آمریکا نیز با تحریک گسل‌های قومی و مذهبی، قصد دارد جنگ‌های داخلی را در منطقه شعله‌ور کند.

تظاهرات در سئول برای پایان محاصره غزه+فیلم
خیابان های پایتخت کره جنوبی امروز در حمایت از مردم مظلوم غزه صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود.

خیابان های پایتخت کره جنوبی امروز در حمایت از مردم مظلوم غزه صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود/ سران بی ادب برخی کشورهای عربی، به ویژه سران بی ادب جمهوری آذربایجان و ترکیه باید نگاه کنند و شرم کنند.
اسرائیل جنایتکار در جنگ غزه در 22 ماه گذشته، بیش از 999 هزار بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضد علیه بشریت شده است و آمریکا جنایتکار هم شریک جنایت های اسرائیل در جنگ غزه بوده است.


رژیم صهیونیستی از انسانیت و اخلاق بویی نبرده است

پایگاه نظامی آمریکا: حفاظت از ارمنستان یا نظارت بر ایران؟
الجزیزه نوشت: آمریکا برای حفاظت از کریدور زنگزور ممکن است یک پایگاه نظامی بسازد که به ظاهر از ارمنستان حفاظت می‌کند، اما در واقع مراقب ایران است.


مشکل اصلی توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط کوتاهی توسط ایران بوده است. برجام باید به طور رسمی لغو شود چون به خاطر که مشکل اصلی کشورما با آمریکا و هم اروپا از طریق مذاکره حل نخواهد شد و حل نمی شود و از سال 1392 تاکنون برای همه مردم ایران، منطقه و جهان ثابت شده است.


آمریکا، ناتو، ترکیه، جمهوری آذربایجان باکو و اسرائیل دشمنان درجه یک ایران هستند.

بیگانگان نمی‌توانند با دست‌اندازی به منافع کشور‌های منطقه، منافع خود را تأمین کنند.
کریدور زنگزور پروژه اسرائیل ـ آمریکا - انگلیس - ناتو - جمهوری آذربایجان باکو - ارمنستان - ترکیه است؛ امنیت ایران هم در خطر است.

ترامپ پس از دیدار با پوتین هم ایران را تهدید کرد
ترامپ بعد از مذاکره با پوتین به فاکس نیوز گفت: تأسیسات هسته‌ای در ایران را نابود کردیم اما [پایان این درگیری] را «لزوماً قطعی نمی‌دانم». ممکن است دوباره به آن حمله کنیم.

ولی اما ما به خاطر دخالت و مداخله آمریکا و ترکیه در مورد کریدور زنگزور از برقراری صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان استقبال نمی کنیم.
اگر آمریکا از خاک آذربایجان و ارمنستان کوچکترین اقدامی علیه ما کند پایگاه های آمریکا در آذربایجان و ارمنستان را با خاک یکسان می‌کنیم


ترامپ پس از دیدار با پوتین هم ایران را تهدید کرد
ترامپ بعد از مذاکره با پوتین به فاکس نیوز گفت: تأسیسات هسته‌ای در ایران را نابود کردیم اما [پایان این درگیری] را «لزوماً قطعی نمی‌دانم». ممکن است دوباره به آن حمله کنیم.

ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.

اسرائیل جنایتکار با چراغ سبز آمریکا جنایتکار به جنایات جنگی خود در غزه، لبنان و سوریه ادامه می‌دهد
صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.

صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
تروریست های داعش جنایتکار و سایر گروهای تروریستی جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.


اسرائیل جنایتکار با چراغ سبز دولت وحشی آمریکا جنایتکار به جنایات جنگی خود در غزه، لبنان و سوریه ادامه می‌دهد

دولت وحشی آمریکا جنایتکار نباید از ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار حمایت کند.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار نباید از ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار حمایت کند.

آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
آمریکا جنایتکار و ناتو جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس هم 100 درصد فقط کار آمریکا و اسرائیل بوده است
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایر سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 2001 تاکنون حامی و مروج اصلی تروریسم در افغانستان، منطقه و جهان بوده است.
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایر سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 2003 تاکنون حامی و مروج اصلی تروریسم در عراق و لیبی بوده است.
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایر سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 2011 تاکنون حامی و مروج اصلی تروریسم در سوریه و لبنان بوده است.
و این در حالی است که همکاری همه جانبه برخی کشورهای عربی و هم اسلامی با اسرائیل جنایتکار و هم آمریکا جنایتکار 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و نسل کشی در غزه بوده است.

حملات وحشیانه اسرائیل جنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از 18 مهر ماه سال 1402 تاکنون به مردم مظلوم، بی دفاع، بی گناه غزه نسل‌کشی است ولی اما متأسفانه سران وحشی اسرائیل جنایتکار و هم سران وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
حملات وحشیانه اسرائیل جنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از 18 مهر ماه سال 1402 تاکنون به مردم مظلوم، بی دفاع، بی گناه غزه نسل‌کشی است ولی اما متأسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
اسرائیل در منطقه از طرف غرب می‌جنگد
اسرائیل در منطقه از طرف غرب می‌جنگد و دقیقاً به همین دلیل آن‌ها جنایات علیه بشریت را نادیده می‌گیرند و محکوم نمی‌کنند.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است و متأسفانه این قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت فقط ضد علیه ایران بوده است.
اگر سپاه نبود اسرائیل اکنون در تهران بود.
اگر موشک نبود اسرائیل اکنون در تهران بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اتحادیه اروپا: پنجره دیپلماسی با ایران همچنان باز است/ اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام و مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مصداق تروریسم دولتی است
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران که موجب به خطر افتادن امنیت هسته‌ای شد، مصداق بارز تروریسم دولتی است.
حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران که موجب به خطر افتادن ایمنی و امنیت هسته‌ای شد، مصداق بارز تروریسم دولتی است که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.
این اقدامات بی‌سابقه و غیرقانونی، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود و علاوه بر تضعیف ایمنی و امنیت هسته‌ای، موجب خدشه‌دار شدن نظام عدم اشاعه شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مردم ایران از سال 1359 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که در مقابل ظلم، ستم و تجاوز سرخم نخواهند کرد
و دولت هم نباید با آمریکا و اروپا مذاکره و همکاری کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا و تروئیکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند
که تروئیکای اروپایی و آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را سیاسی‌ کرده‌اند.
سکوت بی شرمانه آژانس خیانتکار، آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار در برابر توسعه زرادخانه هسته ای اسرائیل جنایتکار شرم آور و تاسف بار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
سکوت بی شرمانه آژانس خیانتکار، آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار در برابر توسعه زرادخانه هسته ای اسرائیل جنایتکار شرم آور و تاسف بار است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
عراقچی و کالاس شامگاه پنج شنبه 13 شهریور 1404 در شهر دوحه دیدار کردند پس سفر عراقچی به دوحه به خاطر دیدار با دشمن درجه یک ملت ایران و دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بنده خدا ازانس خودش جاسوس بوده بیشترین ضربه جنگ 12روزه مستقیم از گروسی نامرد بوده سازمان ملل و اون مسخره که اسمشو گذشتن شورای امنیت چه غلطی کردن تا حالا بدبختای مردم غزه ازکجا معلوم دست خودشون تو این ماجراست اگه نیروی نظامی ما جواب نمیداد وقوی نبود یم ما الان مثل غزه بودیم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اول وآخر برنامه آمریکا واسرائیل برهم زدن برجام واحتمال حمله مجدد هستش چه ما اطلاعات مراکز رو بدیم چه ندیم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
فعلا هر کس هر کاری دلش میخواد انجام میده وهر حرفی که دلش میخواد می زنه بقیه فقط نگاه می کنند ونهاد های نظارتی فقط به وظیفه نگاه کردن و رد شدن عمل می کنند کاری با برخورد ندارند به قول پروفسور سمیعی آنهایی که نمی فهمند عذاب می‌دهند وآنهایی که می فهمند عذاب می کشندالان ملت هم از دارند رفتارهای چند گانه مسئولین عذاب می کشند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
ایران مایلمکت ارثی عده ای پونزده درصدی نیس که انرا به نابودی بکشانید
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
از آب گل آلود خوشش میاد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مجلس پونزده درصدی ها
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار و اروپا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 1332 تاکنون در مورد داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
و این در حالی است که متأسفانه دولتمردان و مسئولان هم و در سایه سکوت نمایندگان مجلس از سال 1392 تاکنون با آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکار مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه دارد.
مشکل آمریکا، اروپا و اسرائیل ایران قوی است، نه برنامه هسته‌ای
۴
۳
پاسخ دادن
Denmark
منصور
۰۹:۵۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
تو که تو دخل و خرج ملت خودت موندی / مردم دنیا به تو چه مربوطه ؟؟ / خیلی جاها از روز اول خلقت ظلم بوده و هست / قرار نیست ما شمشیر بدست بگیریم و کل دنیا بجنک بپردازیم / شما به ملت خودت برس
Denmark
منصور
۰۹:۵۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
تو که نه سر پیازی نه ته پیاز ونه وسط پیاز / هی امریکای جنایتکار امریکای جنایتکار میکنی / اخه تو در حد واندازه اونی /
که تا تهدیدت میکنه فورا میری پیش پوتین و چینیها ؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
1 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران است و هم در امور داخله ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
2 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری است و هم در امور داخله ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
3 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از گروهک تروریستی ضد انقلاب از سال 1357 تاکنون ضد علیه حکومت نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
4 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه بیش از 80 کشور جنایتکار دیگر درجنگ تحمیلی هشت ساله از صدام جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی و مالی می کردند.
5 - راه مذاکره با آمریکا بسته است آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 1360 تاکنون ضد علیه ایران از گروهک تروریستی منافقین و سایر گروه های تروریستی استفاده می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
6 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.
7 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار از تروریست ها در ایران کمک و حمایت می کنند.
8 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که دولت وحشی ترامپ جنایتکار و ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در 13 دی ماه سال 1398 در فرودگاه بین المللی بغداد سردار سلیمانی را ترور کردند.
9 - راه مذاکره با آمریکا بسته است چون به خاطر که نیروی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در تیر ماه 1404 با دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.

مذاکرات توافق هسته ای برجام در سال 1394 به طور کامل تمام شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه بوده است و هم مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هستند.
هزینه کردن در مورد مذاکره از سال 1394 تاکنون خیانت به مردم و کشور محسوب می شود چون به خاطر که مذاکره از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۳ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.


همکاری ایران با آژانس باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که آژانس به همراه آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکره و توافق هسته ای برجام به ایران خیانت کردند.

حمله پهپادی اسرائیل به ایران از خاک آذربایجان بوده است
پهپادهای اسرائیل از مرز آذربایجان وارد ایران شدند.
مرزبانان فراجا به‌صراحت اعلام کردند که رژیم صهیونیستی از مرز آذربایجان برای نفوذ پهپادها به سمت ایران استفاده کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
حضور نیروهای خارجی در قفقاز 100 درصد فقط تهدیدی برای مردم ایران و کشور ایران است.
عزیزی: اجازه نخواهیم داد پای بیگانگان به منطقه باز شود/ و این در حالی است که متأسفانه پای بیگانگان از سال 2001 تاکنون در منطقه باز شده است.


ترامپ ثابت کرد و نشان داد که مرد نیست، یک جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است.
ترامپ به علت ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شود.
اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا آن را کنار نمی گذارد.
ترامپ جنایتکار غلط می کند ایران را تهدید کند/ برای نابودی رژیم صهیونیستی موشک های بالستیک ایران کافی است لازم نیست برای سلاح هسته ای هزینه کنیم.

اگر لازم باشد علیه اسرائیل اقدام می‌کنیم موشک‌های ایران اسرائیل را با خاک یکسان می‌کند اگر اسرائیل خطا کند تل آویو را با خاک یکسان می کنیم به فرمان رهبر معظم انقلاب با هر خطای دشمن تلاویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد.
اسرائیل کوچکترین اقدامی علیه ما کند تل‌آویو را با خاک یکسان می‌کنیم
اگر اسرائیل کوچکترین اقدامی علیه ما کند تلاویو را با خاک یکسان کرده و اجازه به نتانیاهو نمی‌دهیم.

گروسی تهدید کرد؛ من از ایران می‌خواهم که فوراً همکاری کند | ایران یا به سؤالات پاسخ نداده یا... | انباشت سریع اورانیوم با غنای بالا نگران‌کننده است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، تصریح کرد که حل‌وفصل مسائل باقیمانده در حوزه پادمان‌ها با ایران تنها از مسیر دیپلماسی میسر است.
رافائل گروسی بی ادب شورای حکام را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.
که فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به طور کامل باید تعطیل شود.
گروسی هم ثابت کرد و نشان داد که نماینده آمریکا، غرب و اسرائیل بوده است.
ایران هم نباید با گروسی همکاری کند.
آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه نوکر رژیم صهیونیستی هستند.

حمله به کشتی مادلین آدم‌ ربایی و نقض قوانین بین‌ الملل است ولی اما متأسفانه سران بی ادب رژیم صهیونیستی درک نمی کنند، نمی کنند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.

در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در پرواز معمولی برنامه‏ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده بود بر فراز آب‏های سرزمینی ایران و در آب‏های اطراف جزیره هنگام، در حمله ای تروریستی به وسیله شلیک دو موشک از ناو آمریکایی وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و منفجر شد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی‏گناه، زن و کودک بودند.

منافقین چگونه متولد شد؟ / حامیان گروهک تروریستی منافقین چه کسانی هستند؟ گروهک تروریستی منافقین درسال 1357 توسط فرانسه با هماهنگی، همدستی و همکاری صدام دیکتاتور، برخی کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی به سرکردگی آمریکا درسایه سکوت سازمان های بین المللی! چرا فرانسه ازسال 1357 تاکنون به عاملان شهادت 18000 ایرانی پناه داده است؟ ایتالیا و فرانسه، پایتخت و خانه قاتلان 18 هزار شهید ایرانی

بمباران شیمیایی سردشت توسط ارتش عراق تحت امر رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق با پشتیبانی کاخ سفید وغرب، سند رسوایی آمریکایی ها، کشورهای اروپایی، مدعیان حقوق بشرو سازمان های بین المللی است. مدعیان امروزکاربرد سلاح شیمیایی درسوریه، شریک جرم رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق بودند. رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهورسابق عراق با حمایت آمریکا وغرب علیه مردم ایران ازسلاحهای شیمیایی ساخت آمریکایی واروپایی درجنگ تحمیلی هشت سال استفاده کرده است.

ومجامع حقوق بشری تاکنون خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند وسکوت اختیارکرده اند؟ وسازمان های بین المللی هم سکوت اختیارکرده اند. واین درحالی است که مدعیان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و سازمان های مدعی دفاع ازحقوق بشرتاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه وغیرانسانی نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند. مدعیان دروغین حقوق بشردرمقابل این کشتارغیرانسانی نه تنها ساکت نشسته اند بلکه حتی به آن چراغ سبزنیز نشان می دهند.

جنایات مدعیان حقوق بشر. مدعیان حقوق بشر، درجنایات ضد بشری جهان دست دارند. مدعیان حقوق بشربه فجایع کشتارمظلومان چراغ سبزنشان می دهند. آمریکا جنایتکارشماره یک بزرگترین ناقض حقوق بشردردنیاست. کاخ سفید ازسال 1357 تاکنون درفرانسه با گروهک تروریستی منافقین همکاری می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. کاخ سفید ازسال 2003 تاکنون درافغانستان، پاکستان ومنطقه با تروریسم همکاری می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. کاخ سفید حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد. واشنگتن حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.

هرچه می توانید روی موشک کاری کنید/ آمریکا باید سیلی بخورد. دشمنی آمریکا مربوط به مسائل هسته ای ایران نمی شود. آمریکا ازسال 1357 تاکنون ثابت کرد که با ملت دشمن است، نه موشک چرا آمریکا جنایتکارشماره یک به هواپیمای مسافربری ایران حمله کرد؟ درتاریخ 1367/04/12 هدف قراردادن هواپیمای مسافربری ایران درتاریخ 1367/04/12 وکشتن 290 شهروند غیرنظامی و... فاجعه کشتاربی رحمانه هزاران تن ازمسلمانان منا!

آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و هم کشورهای عربی در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور کمک و حمایت تسلیحاتی و مالی می کردند و باید مبلغ 900 میلیارد دلار خسارت ایران را پرداخت کنند.

حضرت امام خمینی (ره) فرمودند برای اجماع جهانی در وهله اول کشورهای اسلامی اجماع کنند و ید واحده شوند و اگر هر کدام یک ظرف آب بر روی اسرائیل بریزند اسرائیل را آب می‌برد.
همه کشورهای عضو ناتو به همراه اسرائیل و آمریکا در این جنگ ۱۲ روزه علیه ایران دست به یکی کردند، اما خودشان سیلی محکمی خوردند.

که رژیم اشغالگر قدس در این حمله، که به شهادت و مجروحیت نزدیک به هفت هزار تن از شهروندان ایرانی، عمدتاً غیرنظامیان، منجر شد، تمامی اصول و قواعد مسلم حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.
متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل به دلیل کارشکنی برخی از اعضای دائم خود، ناتوان عمل کرده و کوچک‌ترین واکنشی به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران نشان نداده است.


هدف آمریکا و اروپا تجزیه ایران است و نه توافق هسته ای برجام و از سال 1392 تاکنون هم برای همه مردم ایران ثابت شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا و اروپا باز هم غلط و اشتباه بوده است.
دشمن مردم ایران و کشور ایران تنها اسرائیل نیست دشمنان درجه یک مردم ایران و کشور ایران، آمریکا، اروپا، عربستان سعودی، جمهوری آذربایجان باکو و... هستند.

مذاکرات هسته‌ای ایران با تروئیکای اروپایی؛ جمعه در استانبول و باز هم 100 درصد فقط غلط و اشتباه است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.

هولوکاست واقعی اینجاست، غزه!
کسانی در دنیا که ماجرای اغراق شده هولوکاست را باور کرده‌اند، ای‌کاش لااقل نگاهی به گرسنه نگه داشتن و در مواردی به شهادت رساندن کودکان فلسطینی در غزه نگاهی بیندازند، تا بدانند که هولوکاست واقعی کجا است و عوامل جنایتکار آن چه کسانی هستند و آنان که پیر و جوان و زن و مرد و بچه‌های معصوم را می‌کشند، چه نام دارند و چه رژیمی به بهانه هولوکاست، سال‌های متمادی است که از آلمان اخاذی می‌کند؟

حمله تروریستی گروهک جیش‌الظلم وابسته به آمریکا، اروپا، ناتو، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی به دادگستری زاهدان؛ ۷ نفر شهید شدند

این در حالی است که جمعی کشورهای اسلامی ناتوان و عاجز و عربی جنایتکار خودشان شریک جرم جنایت های آمریکا، اروپا، اسرائیل و مزورانشان هستند.
ترامپ جنایتکار حق صلاحیت دخالت و مداخله در امور داخلی ایران را ندارد
از پزشکیان و... درخواست و تقاضای داریم مذاکره و هم برجام را به طور رسمی لغو کنید.
مشکل ما آمریکا و هم سه کشور اروپایی از طریق مذاکره و برجام حل نخواهد شد و حل نمی شود و از سال 1392 و 1394 تاکنون برای همه مردم ایران، منطقه خاورمیانه و جهان شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا و هم سران سه کشورهای اروپایی غلط و اشتباه است.

فرانسه جنایتکار خودش شریک جرم جنایت های اسرائیل جنایتکار آمریکا جنایتکار در جنگ غزه، لبنان، یمن سوریه و منطقه بوده است.
دیگر به آمریکا و هم سه کشور اروپایی در مذاکرات اعتماد نداریم.
آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه، آلمان و مزدورانشان در جنگ 12 روزه شکست خوردند.

آمریکا جنایتکار مسئول اصلی تجاوز به ایران است
که آمریکا جنایتکار مسئول اصلی تجاوز به ایران است و به این کشور و نوچه‌اش و به همه طرف‌هایی که از آنها پشتیبانی می‌کنند نسبت به هر تجاوز جدیدی به ایران هشدار می‌دهیم.
درصورتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی آتش بس را نقض کنند، پیامد این اقدام متوجه پایگاه‌های نظامی موجود در غرب آسیا خواهد بود.
همسایگان خوبی داریم و روابط خوبی با آنها داریم و تلاش می‌کنیم هرگونه شری را از این منطقه که ترامپ می‌خواهد آن را متشنج کند، دفع کنیم.
ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای مختلف آمریکا در غرب آسیا در تیررس نیروهای مسلح ما قرار دارند.
نیروهای مسلح ما توان پاسخ به هر تجاوزی را دارند و پاسخ آینده ما ویرانگر از پیش خواهد بود و این را به صورت عملی در میدان ثابت خواهیم کرد.
هرچه تجاوز شدید باشد، پاسخ ما بسیار قدرتمندتر از دشمن خواهد بود.
در جنگ گذشته ثابت کردیم که پاسخ ما قوی تر از تجاوز دشمن است.
ادعا می‌کنند که آسمان ایران در مقابل آنها باز است اما ما می‌گوئیم که این موشک‌ها و پمپادهای ما بود که از جدیدترین سامانه‌های پدافندی دنیا عبور کرد.
در این جنگ، موشک‌ها و پهپادهای ما در حریم هوایی رژیم صهیونیستی آزادی عمل کامل داشتند.
مردم فلسطین بیش از 79 سال است و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر و هم برخی کشورهای عربی و اسلامی که از اشغال و آوارگی رنج می‌برند.
مشکل اصلی غزه با نشست سازمان همکاری اسلامی حل نخواهد شد و حل نمی شود چون به خاطر که کشورهای عربی و اسلامی خودشان شریک جنایت های اسرائیل، آمریکا و مزدورانشان هستند.
آمریکا، ترکیه، جمهوری آذربایجان باکو، رژیم صهیونیستی همراه با چند کشور دیگر 100 درصد فقط عامل اصلی مشکلات منطقه و جهان هستند.
ترامپ جنایتکار باید هزینه حمله به تأسیسات هسته ای ایران را بپردازد!
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار باید هزینه حمله به تأسیسات هسته ای ایران را بپردازد!
محموله های تسلیحاتی آمریکا به دست اسرائیل رسید
عربستان سعودی پول تسلیحات آمریکاییِ ارسالی به اسرائیل را می‌پردازد جنایات رژیم صهیونیستی جنایتکار باید به صورت رسمی در دادگاه‌های بین‌المللی جنایتکار پیگیری شود
جامعه جهانی ناتوان و عاجز برای توقف نسل‌کشی غزه اقدام کند
آمریکا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است. اروپا جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است. اسرائیل جنایتکار عامل بی‌ثباتی در منطقه است.
مذاکره ممکن نیست آمریکا، طراح وفرمانده جنگ 12 روزه علیه ایران بود

سوال اینجاست که پس چرا پزشکیان تاکنون هیچ واکنش به ماجرای کریدور زنگزور‌ نداده است.
سوال اینجاست که پس چرا عراقچی تاکنون هیچ واکنش به ماجرای کریدور زنگزور‌ نداده است.
سوال اینجاست که پس چرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچ واکنش به ماجرای کریدور زنگزور‌ نداده است.
هنوز ازطرف دولت هیچ عکس‌العملی نشان نداده مثل اینکه راضی هستند

ترامپ جنایتکار باید دخالت و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها دست بردارد ترامپ جنایتکار حق ندارد در امور داخلی دیگر کشورها دخالت و مداخله کند.
هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم.
هیچ اعتمادی به دولت وحشی آمریکا نداریم.
آمریکا باید از منطقه اخراج شود و این اراده ملت‌های منطقه است که آینده را رقم خواهد زد. امروز، به برکت تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، هسته‌های مقاومت به جبهه‌ای یکپارچه تبدیل شده‌اند که نقشه‌های دشمن را در مقاطع مختلف با شکست مواجه کرده‌اند. صهیونیست‌ها به‌دنبال جنگ کریدورها هستند تا برخی کشورها را تجزیه و بعضی دیگر را منزوی یا نابود کنند. آمریکا نیز با تحریک گسل‌های قومی و مذهبی، قصد دارد جنگ‌های داخلی را در منطقه شعله‌ور کند.
تظاهرات در سئول برای پایان محاصره غزه+فیلم
خیابان های پایتخت کره جنوبی امروز در حمایت از مردم مظلوم غزه صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود.

خیابان های پایتخت کره جنوبی امروز در حمایت از مردم مظلوم غزه صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود/ سران بی ادب برخی کشورهای عربی، به ویژه سران بی ادب جمهوری آذربایجان و ترکیه باید نگاه کنند و شرم کنند.
اسرائیل جنایتکار در جنگ غزه در 23 ماه گذشته، بیش از 999 هزار بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضد علیه بشریت شده است و آمریکا جنایتکار هم شریک جنایت های اسرائیل در جنگ غزه بوده است.
رژیم صهیونیستی از انسانیت و اخلاق بویی نبرده است

پایگاه نظامی آمریکا: حفاظت از ارمنستان یا نظارت بر ایران؟
الجزیزه نوشت: آمریکا برای حفاظت از کریدور زنگزور ممکن است یک پایگاه نظامی بسازد که به ظاهر از ارمنستان حفاظت می‌کند، اما در واقع مراقب ایران است.
مشکل اصلی توافق هسته ای برجام از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط کوتاهی توسط ایران بوده است. برجام باید به طور رسمی لغو شود چون به خاطر که مشکل اصلی کشورما با آمریکا و هم اروپا از طریق مذاکره حل نخواهد شد و حل نمی شود و از سال 1392 تاکنون برای همه مردم ایران، منطقه و جهان ثابت شده است.
آمریکا، ناتو، ترکیه، جمهوری آذربایجان باکو و اسرائیل دشمنان درجه یک ایران هستند.
بیگانگان نمی‌توانند با دست‌اندازی به منافع کشور‌های منطقه، منافع خود را تأمین کنند.
کریدور زنگزور پروژه اسرائیل ـ آمریکا - انگلیس - ناتو - جمهوری آذربایجان باکو - ارمنستان - ترکیه است؛ امنیت ایران هم در خطر است.
ترامپ پس از دیدار با پوتین هم ایران را تهدید کرد
ترامپ بعد از مذاکره با پوتین به فاکس نیوز گفت: تأسیسات هسته‌ای در ایران را نابود کردیم اما [پایان این درگیری] را «لزوماً قطعی نمی‌دانم». ممکن است دوباره به آن حمله کنیم.

ولی اما ما به خاطر دخالت و مداخله آمریکا و ترکیه در مورد کریدور زنگزور از برقراری صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان استقبال نمی کنیم.
اگر آمریکا از خاک آذربایجان و ارمنستان کوچکترین اقدامی علیه ما کند پایگاه های آمریکا در آذربایجان و ارمنستان را با خاک یکسان می‌کنیم

ترامپ پس از دیدار با پوتین هم ایران را تهدید کرد
ترامپ بعد از مذاکره با پوتین به فاکس نیوز گفت: تأسیسات هسته‌ای در ایران را نابود کردیم اما [پایان این درگیری] را «لزوماً قطعی نمی‌دانم». ممکن است دوباره به آن حمله کنیم.

ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.

اسرائیل جنایتکار با چراغ سبز آمریکا جنایتکار به جنایات جنگی خود در غزه، لبنان و سوریه ادامه می‌دهد
صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.

صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
تروریست های داعش جنایتکار و سایر گروهای تروریستی جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
اسرائیل جنایتکار با چراغ سبز دولت وحشی آمریکا جنایتکار به جنایات جنگی خود در غزه، لبنان و سوریه ادامه می‌دهد

دولت وحشی آمریکا جنایتکار نباید از ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار حمایت کند.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار نباید از ارتش رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار حمایت کند.
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
آمریکا جنایتکار و ناتو جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار از اسفند ماه سال 1400 تاکنون تسلیحاتی و مالی اوکراین جنایتکار را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس هم 100 درصد فقط کار آمریکا و اسرائیل بوده است


آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایر سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 2001 تاکنون حامی و مروج اصلی تروریسم در افغانستان، منطقه و جهان بوده است.
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایر سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 2003 تاکنون حامی و مروج اصلی تروریسم در عراق و لیبی بوده است.
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایر سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 2011 تاکنون حامی و مروج اصلی تروریسم در سوریه و لبنان بوده است.
و این در حالی است که همکاری همه جانبه برخی کشورهای عربی و هم اسلامی با اسرائیل جنایتکار و هم آمریکا جنایتکار 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و نسل کشی در غزه بوده است.

حملات وحشیانه اسرائیل جنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از 18 مهر ماه سال 1402 تاکنون به مردم مظلوم، بی دفاع، بی گناه غزه نسل‌کشی است ولی اما متأسفانه سران وحشی اسرائیل جنایتکار و هم سران وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
حملات وحشیانه اسرائیل جنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از 18 مهر ماه سال 1402 تاکنون به مردم مظلوم، بی دفاع، بی گناه غزه نسل‌کشی است ولی اما متأسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
اسرائیل در منطقه از طرف غرب می‌جنگد
اسرائیل در منطقه از طرف غرب می‌جنگد و دقیقاً به همین دلیل آن‌ها جنایات علیه بشریت را نادیده می‌گیرند و محکوم نمی‌کنند.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است و متأسفانه این قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت فقط ضد علیه ایران بوده است.
اگر سپاه نبود اسرائیل اکنون در تهران بود.
اگر موشک نبود اسرائیل اکنون در تهران بودمتجاوزان به ایران باید خسارت دهند و در محاکم پاسخگو باشند
عاملان و حامیان حمله به ایران باید در محاکم بین‌المللی پاسخگو باشند و تعهد دهند که چنین اقداماتی تکرار نخواهد شد.
بعد از محاکمه آمریکا و اسرائیل و هم دریافت خسارت ، برای مذاکره تصمیم گیری می کنیم
باید اقدامات آمریکا و اسرائیل توسط سازمان‌های بین المللی محکوم و آژانس نیز طبق قانون آنها را محاکمه کند.

و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و هم کشور ایران نبوده است. پس ادامه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی باز هم غلط و اشتباه است.

کشورهای اسلامی و عربی از مهر ماه سال 1402 تاکنون 100 درصد فقط تماشاگر نسل کشی مردم غزه هستند
کشورهای اسلامی و عربی تماشاگر نسل کشی مردم غزه نباشند.
مدعیان دروغین حقوق بشر از 18 مهر ماه سال 1402 تاکنون درباره وضعیت غزه متهم هستند

اتحادیه اروپا مدعی شد: همه گزینه‌ها علیه اسرائیل روی میز است

همه گزینه‌ها علیه اسرائیل تاکنون فقط کمک و حمایت تسلیحات و مالی آمریکا و اروپا از اسرائیل جنایتکار بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار و هم برخی کشورهای اروپایی جنایتکار از مهرماه سال 1402 تاکنون تسلیحاتی و مالی رژیم کودک کش صهیونیستی را تامین می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
القاعده از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط منافع آمریکا را در منطقه تامین می‌کند.
داعش از سال 2011 تاکنون 100 درصد فقط منافع آمریکا را در منطقه تامین می‌کند.
خروج آمریکا جنایتکار از منطقه تنها راه امنیت پایدار است

ما از سال 1332 تاکنون با آمریکا جنایتکار هزاران مشکل داریم پس مشکل ما با آمریکا جنایتکار از طریق مذاکره و توافق هسته ای برجام هم حل وفصل نمی شود.
ادامه مذاکره با آمریکا جنایتکار باز هم غلط و اشتباه است.

آلمان خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد/ ایران از سال 1392 تاکنون الی خرداد ماه سال 1404 همه جانبه با آژانس خیانتکار همکاری کرده است ولی اما متأسفانه هنوز هم و باز هم آلمان جنایتکار درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و توجه نمی کند و هم آژانس خیانتکار به همراه آمریکا جنایتکار و سه کشور اروپایی جنایتکار به ایران خیانت کرده است و هم نتیجه همکاری ایران با آژانس خیانتکار حمله آمریکا جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران بوده است.
عراقچی: بهترین راه برای دیپلماسی مذاکره است/ و این در حالی است که متأسفانه دیپلماسی مذاکره از سال 1392 تاکنون عامل اصلی همه مشکلات مردم ایران و کشور ایران است و هم نتیجه دیپلماسی مذاکره تجاوز و حمله آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران بوده است.
اسناد ما از طریق بازرسان و شخص گروسی به اسرائیل داده شده است کسانی که تاکنون در داخل کشور با بازرسان و شخص گروسی همکاری می کردند مقصر اصلی هستند.

اروپایی حق ندارد درباره تسلیحات ما حرف بزند. اروپایی که به دشمن ما اسلحه می‌داد حق ندارد درباره تسلیحات ما حرف بزند.
آمریکا جنایتکار در جنگ و جنایات اخیر اسرائیل جنایتکار علیه ایران همدست است.
فرانسه جنایتکار در جنگ و جنایات اخیر اسرائیل جنایتکار علیه ایران همدست است.
آلمان جنایتکار در جنگ و جنایات اخیر اسرائیل جنایتکار علیه ایران همدست است.

مذاکره ایران با آمریکا و اروپا از سال 1392 تاکنون بابت چه بوده است؟ 100 درصد فقط دفاع، حمایت و استقبال از جنایت های آمریکا، اروپا و مزدورانشان بوده است!

صدر اعظم آلمان با حمایت از جنایات شنیع رژیم اسرائیل اصول بنیادین منشور ملل متحد را نادیده گرفته است
دولت آلمان باید پاسخگوی حمایت خود از جنایات اسرائیل باشد

آلمان جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله سلاح شیمیایی صدام را تامین کرده است. آلمان جنایتکار شریک جرم جنایات صدام بوده است. و این در حالی است که آلمان جنایتکار تسلیحات رژیم کودک کش صهیونیستی تامین می کند.


متأسفانه در حال حاضر جمع قابل توجهی از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب مسلح که دستشان به خون شهروندان غیرنظامی ایران و عراق آلوده است، در آلمان مأوا گزیده‌اند. اظهارات وزیر خارجه آلمان علیه ایران از بغداد، نشانه استمرار رویکرد حمایت آمیز دولت آلمان از تروریست‌های مسلح و تجزیه طلب علیه جمهوری اسلامی ایران و در استمرار تلاش بی‌حاصل برای صدمه زدن به روابط دو کشور همسایه ایران و عراق است.

متأسفانه در حال حاضر جمع قابل توجهی از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب مسلح که دستشان به خون شهروندان غیرنظامی ایران و عراق آلوده است، در آلمان مأوا گزیده‌اند. اظهارات وزیر خارجه آلمان علیه ایران از بغداد، نشانه استمرار رویکرد حمایت آمیز دولت آلمان از تروریست‌های مسلح و تجزیه طلب علیه جمهوری اسلامی ایران و در استمرار تلاش بی‌حاصل برای صدمه زدن به روابط دو کشور همسایه ایران و عراق است.
دولت‌ها و ملت‌های منطقه هرگز عملکرد برخی از کشورهای مشخص غربی از جمله آلمان در جنگ‌افروزی و حمایت از دیکتاتورهای جنگ افروز را فراموش نمی‌کنند.
مدعیان حقوق بشر جنایتکار از سال 2003 تاکنون چشم خود را به روی تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آمریکا و متحدانش در جنگ عراق ولیبی بسته اند چرا؟ مدعیان حقوق بشر جنایتکار از سال 2011 تاکنون چشم خود را به روی تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آمریکا و متحدانش در جنگ سوریه بسته اند چرا؟ مدعیان حقوق بشر جنایتکار از سال 1394 تاکنون چشم خود را به روی تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی عربستان سعودی و متحدانش در جنگ یمن بسته اند چرا؟
آمریکا و متحدانش از سال 1357 تاکنون از گروهک تروریستی ضد انقلاب حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. آمریکا و متحدانش از سال 1360 تاکنون از گروهک تروریستی منافقین حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

آلمان جنایتکار و با کمک و حمایت آمریکا جنایتکار در جنگ تحمیلی 8 ساله سلاح شیمیایی ارتش صدام را تامین کرده است. آلمان جنایتکار از سال 1359 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است و همچنان نیز ادامه می دهد.
هم اکنون مقامات آلمان به دلیل حمایت از نسل کشی صهیونیست ها مورد تنفر ملت خود هستند. اگر فشارهای امنیتی برداشته شود مردم آلمان این گستاخان را ادب خواهند کرد.
به اروپا و آمریکا هیچ اعتمادی نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اتحادیه اروپا: پنجره دیپلماسی با ایران همچنان باز است/ اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام و مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
هفته گذشته سه کشور اروپایی اعلام کردند که اسنپ‌بک را فعال نموده‌اند، در حالی که این رفتار فاقد هرگونه مبنای حقوقی است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۱۵ تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. پس کشورهای اروپایی جنایتکار از سال ۲۰۱۵ تاکنون در برجام محکوم و متهم هستند، نه مدعی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مشکل ما نداشتن بمب اتمی هست.تا نداشته باشیم همش تو سرمون میزنن.
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
عراقچی وارد تونس شد
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
آخرین اخبار
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
عراقچی وارد تونس شد
قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
تأکید رئیس‌جمهور بر حکمرانی و مدیریت علمی منابع آب و تدوین راهکار‌های ریشه‌ای برای عبور از چالش کم آبی
کشور‌های اسلامی در بیان و عمل جنایات رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی محکوم کنند
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر
یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش‌های گروسی به شورای حکام آژانس
ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
پزشکیان: رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست و هر تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند
قالیباف میلاد حضرت رسول را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت
شماره جدید «خط حزب الله» منتشر شد؛ یاری غزّه، مسئولیّت امّت پیامبر (ص)
زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به «پیام‌آور اخلاق و عدالت و حقوق انسانی» است
اسلامی: صنعت هسته‌ای ایران بر پایه دانش بومی، پایدار خواهد ماند
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول منشور ملل متحد است
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
قالیباف: اجماع دولت و مجلس فرصتی ارزشمند برای حل مشکلات اقتصادی است
پزشکیان: ان‌شاءالله بتوانیم مشکلات را حل کنیم
اجازه رهبر معظم انقلاب برای پرداخت بخشی از خمس به مردم مظلوم غزه
دیدار وزیر امور خارجه با همتای مصری
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر
دیدار سفیر جدید ایران در نامیبیا با وزیر امور خارجه
ورود وزیر امور خارجه به قاهره