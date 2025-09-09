باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه واکنش سازمان‌های بین‌المللی درخصوص جنگ ۱۲ روزه گفت: با تمام توان به‌دنبال دور کردن سایه جنگ از کشور هستیم. جنگ ۱۲ روزه نشان داد که نه مجامع بین‌المللی و نه سازمان ملل متحد و نه زیرمجموعه‌های آن ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توان اجرای وظایف خود را ندارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: آژانس موظف بود در برابر حمله به جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دهد درحالی‌که هیچ واکنش مفیدی در این جهت از خود بروز نداد.

این نماینده مجلس می‌گوید سازمان ملل متحد باید در بالاترین سطح جلوی جنگ را می‌گرفت که عملا از این امر ناتوان بود به همین دلیل ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به همه کسانی که در امور سیاست خارجی فعال هستند ازجمله وزارت خارجه تاکید کرده‌ایم که می‌بایست در ابعاد سیاسی، حقوقی، بین‌المللی و دیپلماتیک بالاترین حد تحرک و پیگیری برای تامین منافع ملت ایران را داشه باشد همچنین به مجموعه‌های نظامی و آنچه در حوزه دفاعی کشور محسوب می‌شود تاکید داشته‌ایم که باید بالاترین آمادگی دفاعی وجود داشته باشد.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص رفتار‌های بین‌المللی در عرصه توافقات که مرتبط با NPT باشد می‌بایست در اولین گام و در کانون توجه خود، قانون مصوب مجلس را رعایت کند که این را هم به وزیر امور خارجه و هم به سایر دست‌اندرکاران حوزه دیپلماسی گفته‌ایم و آنها نیز به خوبی وقوف دارند و اطمینان خاطر دادند که قانون مجلس رعایت خواهد شد، اما ما بر این نکته مصر هستیم که همزمان دو بال دفاعی و دیپلماسی با یکدیگر حرکت کنند.

مقتدایی گفت: ما در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و در بالاترین فعالیت دیپلماتیک هستیم و می‌توانیم منافع ملت ایران را به خوبی پیش ببریم بنابراین تاکید ما به دولت و زیرمجموعه‌های آن و سایر بخش‌های ذی‌ربط کشور این است که نباید به موضوع حراست از منافع ملت ایران ساده‌انگارانه نگاه کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اکنون در قله نظارت بر رفتار‌های مرتبط با امنیت ملی کشور هستند و از این جهت هم تذکرات لازم و هم نظارت فعال در کانون توجه ما است.