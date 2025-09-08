باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
صهیونیست‌ها زیر ضربات کاری مقاومت + فیلم

۴ نظامی در عملیات اخیر مقاومت در شمال نوار غزه و ۷ صهیونیست در عملیات استشهادی در قدس اشغالی کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یک عملیات شهادت طلبانه توسط دو جوان فلسطینی در قدس اشغالی انجام شد که ۷ صهیونیست کشته شدند. در عملیات اخیر مقاومت نیز که یک تانک مرکاوا منهدم شده ۴ نظامی به هلاکت رسیدند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دوران بکش و بعد دست به دامن شیوخ عرب بشو که اتش بس اعلام کنند ..خیلی وقته است ..گذشته
الان با چراغ سبز ترامپ .کشتار و جنایت جنگی میکنید
بکشی .کشته میشی
ترور کنی .ترور میشی
قانون حضرت موسی را در مورد غده سرطانی بدخیم صهیونیستی
پیاده میشه تا شاید ادم شوند
