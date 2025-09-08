\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0637\u0644\u0628\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062f\u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0642\u062f\u0633 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u06f7 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f. \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0646\u06cc\u0632 \u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u062a\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0627\u0648\u0627 \u0645\u0646\u0647\u062f\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u06f4 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0647\u0644\u0627\u06a9\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n
الان با چراغ سبز ترامپ .کشتار و جنایت جنگی میکنید
بکشی .کشته میشی
ترور کنی .ترور میشی
قانون حضرت موسی را در مورد غده سرطانی بدخیم صهیونیستی
پیاده میشه تا شاید ادم شوند