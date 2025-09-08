باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه سعودی الشرق الاوسط روز دوشنبه به نقل از منابعی در گروه فلسطینی حماس گزارش داد که این گروه به میانجیگران گفته است آزادی تمامی اسرای اسرائیلی در روز اول آتشبس، همانطور که پیشنهاد جدید ایالات متحده درخواست کرده، امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، حماس اعلام کرده است که «اسرایی وجود دارند که در مکانهای خاصی (بر اثر حملات اسرائیل)کشته شدهاند و برای بازیابی آنها از زیر آوارهای برخی از مناطقی که در آن کشته شدهاند، یا از مناطقی که نیروهای اسرائیلی به آنها وارد شدهاند، آتشبس ارتش اسرائیل لازم است.»
این گزارش گفت که گروهها آماده هستند که در روز اول چندین زندانی زنده را آزاد کنند و همچنین ممکن است در یک تاریخ زمانبندی شده، یک گروه بزرگتر شامل اسرای زنده را آزاد کنند، زیرا آنها برای بازیابی بقایای اجساد به زمان نیاز دارند.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده گفت که انتظار دارد «به زودی» یک توافق در مورد غزه حاصل شود و در صورت عدم موافقت حماس با شرایط آتشبس، این گروه را تهدید کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه