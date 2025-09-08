به گفته نماینده مردم قم، فرودگاه قم با عرض ۶۰ متر و طول ۳ تا ۴ کیلومتر توسط بنیاد مسکن در حال اجراست و تا پایان دولت فعلی به بهره‌برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل این استان، گفت: طرح مونوریل قم از ابتدا بدون مطالعات کافی آغاز شد و هیچ توجیه اقتصادی نداشت، به همین دلیل پس از حدود ۱۵ سال تنها ستون‌های نیمه‌کاره آن در ورودی شهر باقی مانده‌است.

محمد منان‌ رییسی در این زمینه، افزود: در آخرین سفر شهید آیت‌الله رییسی به قم مقرر شد دولت چهار هزار میلیارد تومان و شهرداری سه هزار میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه اختصاص دهند.

وی اضافه کرد: با این حال حتی رییس‌جمهور وقت نیز به نبود توجیه اقتصادی آن اذعان داشت.

به گفته وی، هرچند تکمیل مونوریل صرفه اقتصادی ندارد، اما به دلیل تبعات اجتماعی و ذهنیت منفی عمومی، تصمیم گرفته شده اجرای آن ادامه یابد؛ جمع‌آوری کامل سازه‌ها نیز حدود ۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

وضعیت متروی قم

منان رییسی درباره متروی قم گفت: این پروژه شامل ۲ خط «ای» و «بی» است که خط «ای» آن تقریبا به اتمام رسیده و تنها تامین واگن‌ها باقی مانده‌است.

وی از پیشرفت ۴۰ درصدی ساخت داخلی واگن‌ها خبر داد و گفت: نخستین تست گرم خط «ای» تا پایان امسال یا نهایتا ظرف یک سال آینده آغاز خواهد شد.

فرودگاه قم تا پایان دولت

وی در ادامه با اشاره به عملیات احداث فرودگاه قم، تصریح کرد: هم‌اکنون باند این فرودگاه با عرض ۶۰ متر و طول ۳ تا ۴ کیلومتر توسط بنیاد مسکن در حال اجراست و تا پایان دولت فعلی به بهره‌برداری خواهد رسید.

نماینده قم تاکید کرد: این فرودگاه با توجه به جمعیت بالای زائران و پروازهایی مانند قم–نجف، برخلاف بسیاری از فرودگاه‌ها زیان‌ده نخواهد بود.

