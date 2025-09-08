سیستان و بلوچستان در محاصره خشکسالی؛ ۷۲ درصد کاهش بارندگی و صدرنشینی در بحران خشکسالی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: از ابتدای سال زراعی تاکنون میانگین بارش در سطح استان ۲۷.۴ میلی‌متر ثبت شده که این میزان، کمترین مقدار در بین استان‌های کشور بوده است. پس از سیستان و بلوچستان، استان یزد با ۴۴.۶ میلی‌متر بارش در جایگاه دوم کم بارشی قرار دارد.

وی افزود: بررسی مقایسه‌ای بارش‌ها نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان با کاهش ۷۲.۶ درصدی بارندگی نسبت به بلندمدت، رتبه نخست کاهش بارش کشور را نیز به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به وضعیت دمایی منطقه اظهار داشت: میانگین دمای سیستان و بلوچستان از ابتدای تابستان تاکنون ۳۳.۲ درجه سلسیوس بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۱.۴ درجه افزایش داشته است.

حیدری خاطرنشان کرد: بررسی شاخص بارش، تبخیر و تعرق استانداردشده (SPEI) در بازه یک‌ساله منتهی به پایان مردادماه بیانگر آن است که ۹۹.۶ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی شدید و بسیار شدید بوده است. وی گفت این شرایط پیامد‌های گسترده‌ای بر منابع آب، کشاورزی و معیشت مردم به دنبال داشته و باعث کاهش سطح زیر کشت، گسترش کانون‌های گرد و غبار و تشدید مشکلات تنفسی در منطقه شده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان هشدار داد ادامه این روند می‌تواند امنیت غذایی، ثبات اقتصادی و حتی الگو‌های سکونت در استان را تهدید کند و لازم است مدیریت منابع آب، تغییر الگوی کشت و اجرای برنامه‌های سازگار با اقلیم خشک با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان