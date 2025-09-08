سومین نشست سه جانبه ایران، هند و ارمنستان در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه در تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیانیه خبری برگزاری این نشست که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده به شرح زیر است: 

۱- سومین نشست مشورت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند و جمهوری ارمنستان در سطح مدیران کل منطقه‌ای وزارت خانه‌های امور خارجه سه کشور در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ / ۸ سپتامبر ۲۰۲۵) به میزبانی تهران برگزار شد. ریاست هیات ایرانی را محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؛ ریاست هیات هندی را آناند پراکاش، مدیر کل منطقه‌ای وزارت امور خارجه هند؛ و ریاست هیات ارمنی را خانم آناهیت کاراپتیان، مدیر بخش آسیا-پاسیفیک وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان، بر عهده داشتند. 

۲- سه طرف با ابراز خرسندی از برگزاری منظم و سالانه این نشست سه جانبه، پیشرفت‌های به دست آمده در نتیجه تصمیمات نشست اول به میزبانی ایروان در آوریل ۲۰۲۳ و نشست دوم به میزبانی دهلی نو در دسامبر ۲۰۲۴ را مورد بررسی و بر تحقق اهداف تعیین شده برای این نشست، در راستای تامین منافع متقابل و توسعه رفاه و کامیابی مشترک در منطقه تاکید کردند. 

۳- سه طرف در این نشست بر گسترش و تعمیق همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های مربوط به مواصلات، کریدور بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب (INSTC)، طرح چهار راه صلحِ ارمنستان و بهره گیری از موقعیت راهبردی بندر چابهار در این رابطه تاکید کردند. 

سه طرف همچنین راهکار‌های توسعه روابط در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، فرهنگی، روابط مردم با مردم و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک را مورد بررسی و تاکید قرار دادند. 

۴- بر اساس توافق، مقرر شد نشست سه جانبه بعدی در سال آینده به میزبانی ارمنستان در تاریخی مورد توافق سه طرف برگزار گردد.

