مدیر کل سازمان توسعه تجارت، درمورد سهم بسیار ناچیز ایران از بازار بزرگ هند توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالساده نیسی، دستیار رئیس و مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت درمورد همکاری اقتصادی ایران و هند گفت: جمعیت این کشور، ۱.۴۳ میلیارد نفر و سومین رتبه اقتصادی جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی را دارد و از نظر وسعت، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.

در بحث صادرات و تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ حجم ۳.۶ تریلیون دلار را ثبت کرده است و اگر نگاهی به بحث صادرات، واردات و حجم تجارت کلی آن با جهان داشته باشیم، بر اساس داده‌های مرکز تجارت بین‌المللی (ITC)، صادرات هند در سال ۲۰۲۴ به جهان، بیش از ۴۴۲ میلیارد دلار، واردات آن ۷۰۳ میلیارد دلار و حجم کل تجارت آن ۱.۱۴۵ میلیارد دلار بوده است و این آمار مربوط به تجارت کلی هند با جهان است. اما متأسفانه، سهم جمهوری اسلامی ایران از ۷۰۳ میلیارد دلار واردات جهان به هند، رتبه هفتاد و پنجم در میان کشور‌های صادرکننده است.

دستیار رئیس و مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در بحث صادرات، از مجموع ۴۰۲ میلیارد دلار، ایران در رتبه پنجاه و یکم قرار دارد و اگر به کشور‌های اصلی واردکننده از هند نگاه کنیم، چین، روسیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی در رتبه پنجم و عراق در رتبه ششم قرار دارند، در حالی که ما در رتبه هفتاد و پنجم هستیم.

در خصوص کشور‌های عمده‌ای که هند به آنها صادرات دارد، ایالات متحده آمریکا و سپس، امارات متحده عربی در رتبه دوم قرار دارند و ما در رتبه پنجاه و یکم هستیم. البته، حضور امارات در رتبه دوم ممکن است معنای دیگری برای ما داشته باشد که فعلاً وارد آن نمی‌شوم. این آمار مربوط به تجارت هند با کل جهان است.

نیسی افزود: در سال ۲۰۲۴، صادرات کشور به هند ۲ میلیارد و ۴ میلیون دلار و واردات، ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار بوده و حجم کل تجارت کشور، ۳.۶۸۴ میلیارد دلار بوده است و در مقایسه با جمعیت عظیم هند و حجم تجارت تریلیون دلاری آن، ایران سهم بسیار ناچیزی از این بازار دارد.