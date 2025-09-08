باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با وزیر میراث فرهنگی‌و گردشگری گفت: ارزش فرهنگی حضور گردشگر در ایران را به‌خوبی درک می‌کنیم و معتقدیم دیپلماسی فرهنگی امروز یکی از ضرورت‌های حیاتی برای ارتقای تصویر ایران در سطح بین‌الملل است.

وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه از تشکیل هر نوع کمیسیون یا کارگروه مشترک که بتواند زمینه ارتقای همکاری‌ها و گسترش حضور گردشگران خارجی در ایران را فراهم کند، حمایت می‌کند.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: همگرایی ظرفیت‌های دیپلماسی و میراث‌فرهنگی می‌تواند تصویر مثبت‌تری از ایران در سطح بین‌الملل ارائه دهد و این موضوع به‌عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار وزارت خارجه قرار دارد.

براساس این گزارش، نشست مشترک سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در محل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شده بود.