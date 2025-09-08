خشکسالی بی‌سابقه امسال شهرستان پلدختر، بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی این منطقه را تحت تأثیر قرار داده و خسارت اقتصادی آن به ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- با کاهش شدید بارش‌ها و تأخیر در فصل بارندگی، کشاورزان پلدختر بخش عمده محصولات خود را از دست دادند.

اکبر ظریفی، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان، اظهار داشت:خشکسالی ۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان به کشاورزی شهرستان خسارت وارد کرده است. خسارت‌ها در سه بخش تقسیم‌بندی شده است؛ بخش اول مربوط به محصولات پائیزه مانند گندم، جو و کلزا است که ۶۸۸ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.

امسال ۲۶ هزار و ۷۵۰ هکتار گندم در شهرستان کشت شده که شامل ۴ هزار و ۱۵۴ هکتار آبی و ۲۲ هزار و ۶۰۰ هکتار دیم است. همچنین کلزای آبی و دیم در مجموع در ۵۷۰ هکتار کشت شده و از این میزان ۴۶۳ تُن محصول از کشاورزان خریداری شده است.

 باغات انجیر؛ زیان میلیاردی

خشکسالی باغات انجیر پلدختر و معمولان را نیز با بحران مواجه کرده است.

 ظریفی توضیح داد:۲ هزار و ۷۴۰ هکتار باغ انجیر در شهرستان‌های پلدختر و معمولان وجود دارد که ۶۰۵ هکتار آن در پلدختر است و یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت به این باغات وارد شده است.

محصولات تابستانه و صیفی‌جات نیز متاثر از کم‌آبی بوده‌اند. خسارت ناشی از کاهش سطح زیر کشت سبزی، ذرت و صیفی‌جات در پلدختر بالغ بر ۲۴۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

خرید حمایتی گندم؛ اقدامی برای کاهش زیان

برای کاهش فشار بر کشاورزان، پنج تعاونی بخش عمده گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری کردند.

ظریفی افزود:به دلیل خشکسالی، ۹۰ درصد محصولات کشاورزی پلدختر دچار خسارت شدند و ۸ هزار و ۴۲۰ تُن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد.

این اقدام حداقل بخشی از ضرر کشاورزان را جبران می‌کند، اما جایگزین خسارت‌های گسترده ناشی از نابودی محصولات و باغات نیست.

 

