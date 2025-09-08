باشگاه خبرنگاران جوان - سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق عصر امروز با سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دیدار و درباره تحولات منطقه، روابط دوجانبه و چشم‌انداز انتخابات در عراق به تبادل نظر پرداخت.

حکیم با اشاره به شرارت‌های رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه گفت: رشادت ایرانیان، تدابیر رهبری، انسجام داخلی و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران حیرت همگان را برانگیخت و هیئت‌های خارجی که با اینجانب ملاقات می‌کردند، از آنچه اتفاق افتاد بسیار متعجب بودند، زیرا بر خلاف انتظار دشمنان ایران، تجاوز اسرائیل موجب انسجام و وفاق ملی در داخل ایران، همبستگی جهان اسلام با ایران و ارتقای جایگاه ایران شد و ضعف‌های رژیم اسرائیل را آشکار ساخت.

خرازی نیز در این دیدار گفت: اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و استقلال همه کشورهاست و در این خصوص، ایران همواره تاکید کرده است که عراق مستقل و قدرتمند موجب تقویت امنیت و ثبات منطقه است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: علت اصلی نزاع آمریکا با ایران بر سر توانمندی جمهوری اسلامی در پاسخ به شرارت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه است. آمریکا می‌خواهد با تضعیف ایران، شرایط سلطه رژیم صهیونیستی بر منطقه را فراهم سازد، به طوری که به نیابت از آمریکا بر کشور‌های عربی و اسلامی تسلط یابد. این خطری است که همه کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند.

خرازی ضمن تاکید بر اهمیت انتخابات آینده مجلس عراق، ابراز امیدواری کرد که کشور عراق، در همه زمینه‌ها پیشرفت و نقش برجسته خود را در زمینه توسعه صلح و ثبات در منطقه ایفا نماید.