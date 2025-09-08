باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین شامگاه دوشنبه در آئین اعطای ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) در تالار وحدت تهران اظهارکرد: امشب در ششمین دوره جایزه مصطفی در تهران گرد آمده‌ایم نه فقط برای آنکه به برگزیدگان جایزه اهدا کنیم بلکه برای آنکه به جهانیان نشان دهیم امت اسلامی هنوز زنده است و می‌تواند به آنچه زندگی بشر را در دنیای علم دگرگون می‌کند، دست یابد.

وی ادامه داد: در دنیای علم همیشه یک قانون ساده حاکم است اول دیدن و بعد دانستن، اما دیدن فقط نگاه کردن نیست دیدن یعنی توانایی وقتی که هنوز به داده بدل نشده است.

معاون علمی رئیس جمهور در بخش دیگری گفت: جایزه مصطفی (ص) به ما امکان می‌دهد از سطح به عمق برویم از نشانه‌ها به ساختار‌ها و از مساله‌ها به مدل‌ها و از مدل‌ها به راه حل‌هایی که جهان را تغییر می‌دهد.

افشین ادامه داد: این جایزه نه فقط به خاطر نوشتن یک مقاله یا جمع آوری یک داده است بلکه به خاطر خلق یک دستاورد اثرگذار حایز اهمیت است.

به گفته وی وحدت فقط یک واژه سیاسی نیست بلکه در دنیای امروز وحدت یعنی به اشتراک گذاشتن زیرساخت‌های علمی داده‌های پژوهشی و افق‌های فناوری به این معنا که پژوهشگری در هند بتواند داده‌های خود را با آزمایشگاهی در مالزی به اشتراک بگذارد و یا اینکه دانشمندی در ایران بتواند ایده‌اش را با تیمی در ترکیه به کار بگیرد.

وی تاکید کرد: اگر جهان اسلام بخواهد بر معادله علم باقی بماند باید از تفاوت‌ها عبور کند نه برای حذف بلکه برای هم افزایی و این جایزه خود نمونه‌ای از همین وحدت است.

افشین به جنگ ۱۲ روز رژیم صهیونی علیه ایران هم اشاره کرد و گفت: این جنگ، نبردی میان رژیمی کودک کش که با ترس حکومت می‌کند با ایران به عنوان کشوری بود که می‌خواهد با دقت دفاع کند نه با تخریب. ما برای اثبات نیازی به فریاد نداریم همین که در پاسخ به اندازه پاسخ می‌دهیم به این معنا است که حد و اندازه‌ها را می‌شناسیم و این یعنی تمدن.

افشین افزود: قرآن کریم مسیر ما را به زیبایی ترسیم کرده است علم از لحظه‌ای آغاز شد که انسان توانست حقایق را تعریف و بر اساس شناخت عمل کند اگر جهان اسلام می‌خواهد دوباره آغاز شود باید خود را باز تعریف کرده و سهم خود را در معادله جهانی مشخص کند.

معاون علمی رئیس جمهور خطاب به دانشمندان گفت: شما اندیشه را به امکان تبدیل کردید چیزی را ساخته‌اید که پیش از شما نبوده و همین است که معادله را تغییر می‌دهد و دیگر علم فقط تغییر محتوا نیست علم یعنی تولید اثر ماندگار.

دستاورد‌های سه برگزیده ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) ۲۰۲۵

دانشمند مهمت تونر دانشمند ترکیه‌ای ساکن آمریکا متولد ۱۹۵۸ در حوزه علوم و فناوری زیستی و پزشکی که دانش‌آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه استانبول در مقطع کارشناسی (۱۹۸۲)، مهندسی مکانیک در مقاطع کارشناسی ارشد و مهندسی پزشکی در مقطع دکتری به ترتیب سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ از موسسه فناوری‌ام‌آی‌تی و استادیار دانشکده پزشکی هاروارد از سال ۲۰۰۲ و استاد تمام این دانشگاه است.

دانشمند تونر از پیشگامان کاربرد مهندسی پزشکی، نانو و میکرو در پزشکی بالینی در جهان شناخته می‌شود و با دستاورد با اثر توسعه ابزار‌های نانو و میکروفلویدیک با کاربرد‌های بالینی: جداسازی سلول‌های نادر برگزیده شناخته شد. وی در واقع تراشه‌ای در ابعاد میکرو و نانو طراحی کرده که سلول‌های دارای تومور در حال گردش را در بدن شناسایی می‌کند.

دانشمند وهاب میررکنی دانشمند ایرانی متولد ۱۹۷۹ و ساکن آمریکا در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات که دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی (۲۰۰۱) و موسسه‌ام. آی تی (۲۰۰۵) در مقطع دکتری، محقق پسادکتری‌ام‌آی‌تی و مایکروسافت به ترتیب سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ و استاد پیشین دانشگاه نیویورک بوده است.

پروفسور میررکنی در حوزه الگوریتم‌ها در جهان شناخته شده و با دستاورد طرح هش حساس به مجاورت و الگوریتم‌های گراف در مقیاس وسیع برگزیده این دوره شناخته شد.

دانشمند محمد خواجه نذیرالدین دانشمند هندی ساکن سوئیس متولد سال ۱۹۵۷، دانش‌آموخته از دانشگاه عثمانیه در مقاطع کارشناسی و دکتری (۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶)، محقق پسادکتری موسسه‌ای. پی‌اف‌ال در لوزان سوئیس، استاد دانشگاه کره (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴) استاد مدعو دانشگاه شاه عبدالعزیز (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱) و عضو انجمن سلطنتی شیمی و استاد موسسه‌ای پی اف ال از ۲۰۱۲ تاکنون با دستاورد سلول‌های خورشیدی پروسکایت برگزیده شناخته شد.

دستاورد پروفسور نذیرالدین به معنای تولید نسل حدیدی از سلول‌های خورشیدی و رفع اشکالات فنی سلول‌های خورشیدی نسل پیشین است با شکلی که این نوع سلول‌ها در مناطق محروم و حاشیه‌ای قابل نصب خواهند بود.

جایزه مصطفی (ص) هر دوسال یکبار و تاکنون در ۶ دوره از سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ برگزار و در مجموع ۲۲ جایزه اعطا شده که از این تعداد دو برگزیده زن از کشور‌های لبنان و سنگاپور هستند.

ششمین دوره این رویداد با حضور با حضور علی‌اکبر صالحی، و مهدی صفاری‌نیا، مدیرعامل بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)، محمد اقبال چودری، رئیس کمیته دائمی همکاری‌های علم‌وفناوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک) و شخصیت‌های علمی و فناوران جهان اسلام برگزار و در سه حوزه فناوری ارتباطات اطلاعات، علم‌وفناوری زیست پزشکی و علوم پایه مهندسی به آثار شاخص از برترین دانشمندان جهان اسلام اعطا شد.