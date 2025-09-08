باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگه اطلاع رسانی دولت، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این نشست، با قدردانی از تلاش‌های قهرمانان پارالمپیک بیان کرد: شما چندجانبه غرورآفرین و امیدبخش هستید و هر بار که پرچم ایران را در میادین جهانی به اهتزاز درمی‌آورید، ملت ایران به خود می‌بالد.

وی خطاب به ساره جوانمردی یادآور شد: شما ملکه تپانچه جهان و الگوی افتخارآفرین برای دختران ایران هستید. موفقیت‌های شما حاصل تلاش فردی و جمعی است؛ خانواده‌ها، کادر فنی و شبکه مربیان نیز در این مسیر نقش اساسی داشته‌اند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نظریه «یادگیری اجتماعی» عنوان کرد: روایت زندگی زنان توانمند، موجب افزایش خودباوری و تاب‌آوری در جامعه می‌شود. ساره جوانمردی نمونه‌ای روشن از این الگوست که توانسته میان مادری، همسری و قهرمانی جهانی تعادل برقرار کند و الگوی سوم زن مسلمان را به نمایش بگذارد؛ الگویی که نه‌تنها برای ایران، بلکه برای جهان قابل عرضه است.

به گفته بهروزآذر، دولت چهاردهم قدردان تلاش‌های ورزشکاران و خانواده‌هایشان است و از هیچ تلاشی برای حمایت و معرفی الگو‌های موفق پارالمپیک دریغ نخواهد کرد.

غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک در این نشست با قدردانی از توجه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به ورزشکاران جانباز و توانیاب گفت: ورزش می‌تواند به عنوان عامل احیای اجتماعی، قشر وسیعی از جامعه توانیاب و جانباز را به صحنه اجتماعی بازگرداند.

وی با بیان اینکه جمعیت جانبازان و توانیابان کشور حدود شش میلیون نفر برآورد می‌شود، اظهار داشت: اگرچه تنها ۲۰۰ هزار نفر از این افراد به صورت پراکنده در فعالیت‌های ورزشی حضور دارند، اما در حوزه قهرمانی ایران عملکردی درخشان داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سطح آسیا رتبه دوم را به دست آورده و در سطح جهانی نیز جزو ۱۲ کشور برتر قرار دارد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک همچنین انتخاب ایران از سوی کمیته بین‌المللی پارالمپیک به عنوان «کشور برتر در توسعه ورزش بانوان پارالمپیکی» و معرفی کشورمان به عنوان «مرکز تعالی و توسعه پارالمپیک آسیا» را از دستاورد‌های مهم دانست و تصریح کرد: افتخارات بانوانی، چون ساره جوانمردی، با پنج مدال پارالمپیک و زهرا نعمتی با سه طلای پارالمپیک، نمونه‌ای از ظرفیت‌های بی‌نظیر زنان ورزشکار ایران است.

در ادامه این نشست، ساره جوانمردی قهرمان پارالمپیک، با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از ورزش جانبازان و توانیابان خاطرنشان کرد: پارالمپیک جایگاهی والاتر از امروز شایسته است و امیدواریم با تلاش‌های مسئولان و حمایت‌های دولت، این جنبش به جایگاه واقعی خود در ایران و جهان برسد.

وی حمایت مقامات عالی کشور از ورزشکاران پارالمپیکی را ارزشمند دانست و ابراز داشت: این حمایت‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه، قوت قلبی برای بچه‌های ما خواهد بود. مطمئنم با این نگاه ویژه، مسیر موفقیت هموارتر خواهد شد.

در پایان این دیدار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از ساره جوانمردی قهرمان پارالمپیک با اهدای یادبودی تجلیل به عمل آورد.