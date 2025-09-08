باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و لزوم نظارت دقیق بر بازار تصریح کرد: دستگاه‌های ناظر باید مراقبت کنند که گران‌فروشی و چندنرخی بودن کالاها اتفاق نیفتد.

وی اضافه کرد: بازار باید دارای نرخ واحد و برچسب قیمت باشد. در فرمانداری تیم تخصصی برای رصد و ارزیابی بازار تشکیل شده است تا با هرگونه رفتار آسیب‌زننده به اقتصاد مردم برخورد شود.

فرماندار ویژه کرج همچنین با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم گفت: روسای دستگاه‌ها باید در جلسات دیدار مردمی، با کرامت به پیگیری مشکلات مردم بپردازند.

او افزود: با برگزاری مراسمات ملی و مذهبی می‌توانیم شور و نشاط را در جامعه تقویت کنیم و این انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی و آموزش و پرورش است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های محمدشهر اشاره کرد و افزود: شهرداری محمدشهر با توجه به خلاقیت‌هایی که در ارائه خدمات به مردم داشته، توانایی آن را دارد که به‌عنوان الگویی در سطح استان مطرح شود.

مهرور ادامه داد: تراکم جمعیتی این شهر بالاست و مشکلات حوزه آب این منطقه باید مرتفع گردد. تمامی شهرداری‌ها برابر ستاد بحران استانداری، ژنراتور برق تهیه و به صورت امانی در اختیار آبفا قرار دهند تا مشکل قطعی آب کاهش یابد.

رییس شورای اداری شهرستان در ادامه جلسه تاکید کرد: موضوع احداث تصفیه‌خانه‌های لوکال باید جدی گرفته شود و شهرداری‌ها در این زمینه فعالانه وارد عمل شوند.

مهرور در ادامه بر فعال‌سازی شهرداری‌ها در حوزه درآمدهای پایدار تأکید کرد و افزود: شهرداری‌ها باید با برپایی نمایشگاه‌های دائمی زمینه اشتغال خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست را فراهم کنند.

پایش تصویری دیگر موضوعی بود که مهرور در جلسه شورای اداری که محمدشهر میزبان آن بود، عنوان کرد: پایش تصویری که مورد تأکید پلیس راهور است باید با جدیت پیگیری شود چراکه نقش مهمی در کاهش تصادفات، ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی دارد.

وی گردشگری را یکی از محورهای مهم توسعه شهرستان برشمرد و اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بوم‌گردی و ساخت هتل از تأکیدات استاندار است و مسئولان شهرستان باید به طور جدی برای جذب سرمایه‌گذار در این حوزه اقدام کنند.

فرماندار ویژه کرج در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای شاخص‌های خدمات عمومی خاطرنشان کرد: توسعه و افزایش سرانه‌های درمانی، آموزشی، ورزشی و فضای سبز باید در اولویت برنامه‌های مدیران قرار گیرد و مردم نیز در تحقق این اهداف مشارکت داده شوند.