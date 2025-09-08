معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج گفت: دستگاه‌های ناظر باید مراقبت کنند که گران‌فروشی و چندنرخی بودن کالاها اتفاق نیفتد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و لزوم نظارت دقیق بر بازار تصریح کرد: دستگاه‌های ناظر باید مراقبت کنند که گران‌فروشی و چندنرخی بودن کالاها اتفاق نیفتد.

وی اضافه کرد: بازار باید دارای نرخ واحد و برچسب قیمت باشد. در فرمانداری تیم تخصصی برای رصد و ارزیابی بازار تشکیل شده است تا با هرگونه رفتار آسیب‌زننده به اقتصاد مردم برخورد شود.

فرماندار ویژه کرج همچنین با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم گفت: روسای دستگاه‌ها باید در جلسات دیدار مردمی، با کرامت به پیگیری مشکلات مردم بپردازند.

او افزود: با برگزاری مراسمات ملی و مذهبی می‌توانیم شور و نشاط را در جامعه تقویت کنیم و این انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی و آموزش و پرورش است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های محمدشهر اشاره کرد و افزود: شهرداری محمدشهر با توجه به خلاقیت‌هایی که در ارائه خدمات به مردم داشته، توانایی آن را دارد که به‌عنوان الگویی در سطح استان مطرح شود.

مهرور ادامه داد: تراکم جمعیتی این شهر بالاست و مشکلات حوزه آب این منطقه باید مرتفع گردد. تمامی شهرداری‌ها برابر ستاد بحران استانداری، ژنراتور برق تهیه و به صورت امانی در اختیار آبفا قرار دهند تا مشکل قطعی آب کاهش یابد.

رییس شورای اداری شهرستان در ادامه جلسه تاکید کرد: موضوع احداث تصفیه‌خانه‌های لوکال باید جدی گرفته شود و شهرداری‌ها در این زمینه فعالانه وارد عمل شوند.

مهرور در ادامه بر فعال‌سازی شهرداری‌ها در حوزه درآمدهای پایدار تأکید کرد و افزود: شهرداری‌ها باید با برپایی نمایشگاه‌های دائمی زمینه اشتغال خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست را فراهم کنند.

پایش تصویری دیگر موضوعی بود که مهرور در جلسه شورای اداری که محمدشهر میزبان آن بود، عنوان کرد: پایش تصویری که مورد تأکید پلیس راهور است باید با جدیت پیگیری شود چراکه نقش مهمی در کاهش تصادفات، ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی دارد.

وی گردشگری را یکی از محورهای مهم توسعه شهرستان برشمرد و اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بوم‌گردی و ساخت هتل از تأکیدات استاندار است و مسئولان شهرستان باید به طور جدی برای جذب سرمایه‌گذار در این حوزه اقدام کنند.

فرماندار ویژه کرج در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای شاخص‌های خدمات عمومی خاطرنشان کرد: توسعه و افزایش سرانه‌های درمانی، آموزشی، ورزشی و فضای سبز باید در اولویت برنامه‌های مدیران قرار گیرد و مردم نیز در تحقق این اهداف مشارکت داده شوند.

برچسب ها: چند نرخی ، گران فروشی
خبرهای مرتبط
تشدید بازرسی ها و تزریق کالا برای آرامش بازار در ساوجبلاغ
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز:
تنظیم بازار نقش مؤثری در کاهش نرخ تورم استان داشته است
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان البرز:
گوشت، شکر و برنج دولتی افزایش قیمت نداشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشکیل کمیسیون مدرسه یاری در جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
ضرورت احیای آبخوان ها در البرز
برخورد قاطع با گران‌فروشی و چندنرخی بودن بازار
آخرین اخبار
برخورد قاطع با گران‌فروشی و چندنرخی بودن بازار
تشکیل کمیسیون مدرسه یاری در جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
ضرورت احیای آبخوان ها در البرز