باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ مکتوم بن بطی آل مکتوم در این دیدار ضمن خوشامدگویی به سرکنسول و تبریک انتصاب وی، برای محمودی در انجام وظایفش آرزوی موفقیت کرد و از روابط مستحکم سیاسی، اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه امارات، طرفین در این دیدار ابراز امیدواری کردند در این مدت روابط تجاری و کنسولی میان دو کشور بیش از پیش بسط و توسعه یابد.

علیرضا محمودی پیش از این انتصاب در سمت‌های مدیر بخش حمل و نقل و ارتباطات سازمان همکاری اقتصادی اکو و مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه فعالیت داشته است.