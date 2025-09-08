علیرضا محمودی، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در دبی، طی ملاقاتی رسمی با شیخ» مکتوم بن بُطی آل مکتوم «مدیر دفتر وزارت امور خارجه امارات عربی متحده در دبی»، روانامه خود را به به این مقام اماراتی تحویل داد و کار خود را رسما آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ مکتوم بن بطی آل مکتوم در این دیدار ضمن خوشامدگویی به سرکنسول و تبریک انتصاب وی، برای محمودی در انجام وظایفش آرزوی موفقیت کرد و از روابط مستحکم سیاسی، اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه امارات، طرفین در این دیدار ابراز امیدواری کردند در این مدت روابط تجاری و کنسولی میان دو کشور بیش از پیش بسط و توسعه یابد. 

علیرضا محمودی پیش از این انتصاب در سمت‌های مدیر بخش حمل و نقل و ارتباطات سازمان همکاری اقتصادی اکو و مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه فعالیت داشته است.

