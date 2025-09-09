مزرعه ۳۵ هکتاری آفتابگردان

آفتابگردان که به دلیل گلهای زرد و گرد خود شناخته میشود، یکی از محصولات محبوب کشاورزی است که علاوه بر ارزش اقتصادی، جلوهای زیبا در طبیعت ایجاد میکند. مزرعه آفتابگردان در نزدیکی شهر میانه با مساحت ۳۵ هکتار، منظرهای چشمنواز و جذاب پدید آورده و توجه گردشگران و علاقهمندان به طبیعت را به خود جلب کرده است.این مزرعه علاوه بر ایجاد چشمانداز زیبا، میتواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی منطقه ایفا کند و فرصتهای شغلی جدید برای اهالی فراهم آورد. کارشناسان کشاورزی معتقدند چنین مزارع وسیعی میتوانند به افزایش تولید محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی پایدار کمک کنند.آفتابگردان علاوه بر زیبایی ظاهری، فواید متعددی دارد؛ دانههای آن سرشار از ویتامین E، آنتیاکسیدان و چربیهای سالم هستند و میتوانند در حفظ سلامت قلب، کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی بدن مؤثر باشند. روغن آفتابگردان نیز یکی از پرکاربردترین و سالمترین روغنهای خوراکی است.