فرودگاه هیترو لندن به دلیل یک «حادثه احتمالی ناشی از مواد خطرناک»، ترمینال ۴ خود را به طور کامل تخلیه و موقتاً تعطیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرودگاه هیترو روز دوشنبه اعلام کرد که ترمینال ۴ خود را بسته و تخلیه کرده است در حالی که سرویسهای اضطراری در حال رسیدگی به یک حادثه هستند.
در همین حال، سازمان آتشنشانی لندن اعلام کرد که تیمهایش «در حال رسیدگی به حادثه احتمالی ناشی از مواد خطرناک در فرودگاه هیترو هستند.»
سخنگوی این سازمان گفت: «تیمهای متخصص برای ارزیابی محل حادثه مستقر شدهاند و بخشی از فرودگاه به عنوان یک اقدام احتیاطی تخلیه شده است در حالی که آتشنشانان در حال رسیدگی هستند.»
فرودگاه هیترو از همه مسافرانی که پروازهای برنامهریزی شده از ترمینال ۴ دارند، خواست که در حال حاضر به آنجا نروند. این فرودگاه افزود که سایر ترمینالها به طور عادی در حال فعالیت هستند.
