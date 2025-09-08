گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب به موضوع عملکرد وزارت کشور در دولت چهاردهم اختصاص داشت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب اظهار کرد: شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری در طی سال‌های گذشته معین شده‌اند عموماً به مسائل اقتصادی اختصاص دارند که خود گویای اهمیت این مسئله است. 

وی ادامه داد: مجموعه تصمیماتی که در حوزه اقتصادی در بین استان‌ها گرفته می‌شود مجری آن وزارت کشور است،ما اکنون اعتماد به نفس بیشتری داریم و مسیر برای ما روشن‌تر است. چرا که ما در انتخاب همکاران و استانداران دقت لازم را به خرج داده‌ایم و کاملاً به آینده امیدوار هستیم. 

وزیر کشور تصریح کرد: یکی از مسائلی که برای ما اهمیت دارد جذب سرمایه‌گذار است به این معنا که باید شرایط به نحوی پیش برود که این افراد دغدغه‌ای جز تولید و اشتغال نداشته باشند. ستاد تنظیم بازار در حال انجام وظایف خود است و در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز استانداران و فرمانداران تصمیماتی که در ستاد تنظیم بازار گرفته می‌شود را اجرایی می‌کنند.

مومنی بیان کرد: موضوع قیمت نان در ستاد تنظیم بازار درباره آن تصمیم گیری می‌شود که بخشی از این هزینه‌ها را رئیس جمهور دستور دادند که به جای افزایش قیمت دولت یارانه بپردازد تا قیمت این کالا بیش از توان مردم بالا نرود.

وی ادامه داد: ارزش آغاز پروژه‌های سرمایه گذاری که شروع شده ۱۱۶ همت است که یکی از شاخص‌های مورد نظر ما احیای واحدهای صنعتی و تولیدی راکد بود که تلاش شد این مراکز احیا شود. همچنین بیش از ۸۰۰ هنرستان در سراسر کشور قرار است راه‌اندازی شود تا دانش آموزان بتوانند فرصت کار را به دست بیاورند.

وزیر کشور متذکر شد: بسیاری از پروژه‌ها به دلیل کمبود منابع مسائل زیست محیطی و موضوعات قضایی بر زمین می‌ماند اکنون ۵۶۰ پروژه نیمه تمام شروع به کار کرده‌اند ما یک مسیر درست مدیریتی انتخاب کرده‌ایم و رئیس جمهور نیست خود به شدت پیگیر آن است.

وی گفت: معتقدم که به وضعیت حمل و نقل کشور نمی‌توان نمره خوبی داد چرا که در سال‌های اخیر ناوگان‌های جدید کمتر وارد و یا تولید شد و طبیعتاً وقتی این مسئله صورت بگیرد ناوگان فرسوده می‌شود و عدم نارضایتی مردم پدید می‌آید.

مومنی گفت: معتقدم که باید حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کند و مبحث ریلی نیز باید در اولویت باشد،انشالله در آینده نزدیک ۱۷۷۰ واگن خریداری می‌کنیم و از اواخر امسال وارد ناوگان خواهد شد.

 وزیر کشور تصریح کرد: ما با آموزش و پرورش و هم دولت تفاهم‌هایی را کسب کردیم تا ایجاد امنیت و بستر مناسب برای مدارس ایجاد شود و بنده فکر می‌کنم که مهر امسال بسیار پرنشاط و خوب خواهد بود.

برچسب ها: وزارت کشور ، وزیر کشور
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛
در مراسم اربعین امسال کوچک‌ترین مسئله امنیتی را شاهد نبودیم/ ایران ظرفیت پذیرایی از اتباع غیر مجاز را ندارد
وزیر کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری:
مهمترین عامل پیروزی، وحدت و حضور مردم در صحنه بود/ لایحه سازمان ملی مهاجرت باید هرچه زودتر به تصویب برسد
در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛
اعطای وظایف ملی به استانداران برای تحقق شعار سال/ شاخص‌های ملی را برای جذب سرمایه‌گذار بهبود ببخشیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: باید نسلی تربیت کنیم که دغدغه پیشرفت کشور داشته باشد نه سودای مهاجرت
هندسه نظم جدید جهانی شکل خواهد گرفت
پزشکیان: از ظرفیت بریکس و شانگهای استفاده کنیم
تأکید ایران و عراق بر تقویت روابط اقتصادی و مرزی/ امضای سند ۲۱بندی همکاری
مراسم چهل و هفتمین سالروز شهادت شهدای ۱۷ شهریور
خرازی: شرارت‌های رژیم صهیونیستی همه کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند
جنگ غزه و موضوع هسته‌ای ایران، محور‌های گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و مصر
پیام تبریک دکتر پزشکیان به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان
قالیباف کسب مقام نایب قهرمانی تیم ملی ووشو ایران را تبریک گفت
عارف: مسیر اجرای برنامه هفتم خوب پیش رفته است
آخرین اخبار
رد ادعا‌های نادرست مندرج در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب
طبق دستور رئیس جمهور قرار شد قیمت نان بیش از توان مردم بالا نرود/ جذب سرمایه‌گذار برای ما اهمیت بسزایی دارد
گزارش غریب‌آبادی از رایزنی‌های دیپلماتیکش در تهران
آغاز فعالیت سرکنسول جدید ایران در دبی
کره جنوبی درخصوص اقدام نامشروع سه دولت اروپایی تصویر دولتی مسئول از خود نشان دهد
خرازی: شرارت‌های رژیم صهیونیستی همه کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند
دیدار سفیر ایران در ریاض با معاون وزیر خارجه عربستان
حمایت وزارت خارجه از گسترش حضور گردشگران خارجی در ایران
جزئیات برگزاری سومین نشست سه جانبه ایران، هند و ارمنستان در تهران
برقراری پیوند میان پارلمان‌ها، صدای آسیا و آفریقا را به جهان می‌رساند
مراسم چهل و هفتمین سالروز شهادت شهدای ۱۷ شهریور
هندسه نظم جدید جهانی شکل خواهد گرفت
۱۱۰ مدرسه جدید در تهران کلنگ‌زنی شد
راه‌های تقویت روابط ایران و هند بررسی شد
بریکس باید نقشی محوری در مقابله با یکجانبه‌گرایی ایفا کند
سردار ایزدی: هرچه با قدرت بیشتر کار کنیم، مشت نظام محکم‌تر می‌شود
پزشکیان: برای تسریع در اجرای پروژه‌ها از تجارب جهانی بهره بگیریم
پزشکیان: باید نسلی تربیت کنیم که دغدغه پیشرفت کشور داشته باشد نه سودای مهاجرت
جنگ غزه و موضوع هسته‌ای ایران، محور‌های گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و مصر
قالیباف کسب مقام نایب قهرمانی تیم ملی ووشو ایران را تبریک گفت
عارف: نباید با ورود علم و فناوری‌ها مقابله کنیم
تأکید ایران و عراق بر تقویت روابط اقتصادی و مرزی/ امضای سند ۲۱بندی همکاری
پیام تبریک دکتر پزشکیان به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان
پزشکیان: از ظرفیت بریکس و شانگهای استفاده کنیم
عارف: مسیر اجرای برنامه هفتم خوب پیش رفته است
نشست مشترک ایران و عراق با هدف حل مشکلات گذرگاه‌های مرزی
محدودیت زمانی برای بررسی لایحه CFT وجود ندارد
«۱۷ شهریور» آزمونی الهی بود و مردم ایران برای آرمان‌هایشان از جان گذشتند
اعلام وصول نمایندگان مجلس از ۴ وزیر
مشکل مسلمانان آمریکا و اسرائیل نیست بلکه تفرقه بین جوامع اسلامی است