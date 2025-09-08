گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب به موضوع عملکرد وزارت کشور در دولت چهاردهم اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب اظهار کرد: شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری در طی سالهای گذشته معین شدهاند عموماً به مسائل اقتصادی اختصاص دارند که خود گویای اهمیت این مسئله است.
وی ادامه داد: مجموعه تصمیماتی که در حوزه اقتصادی در بین استانها گرفته میشود مجری آن وزارت کشور است،ما اکنون اعتماد به نفس بیشتری داریم و مسیر برای ما روشنتر است. چرا که ما در انتخاب همکاران و استانداران دقت لازم را به خرج دادهایم و کاملاً به آینده امیدوار هستیم.
وزیر کشور تصریح کرد: یکی از مسائلی که برای ما اهمیت دارد جذب سرمایهگذار است به این معنا که باید شرایط به نحوی پیش برود که این افراد دغدغهای جز تولید و اشتغال نداشته باشند. ستاد تنظیم بازار در حال انجام وظایف خود است و در استانها و شهرستانها نیز استانداران و فرمانداران تصمیماتی که در ستاد تنظیم بازار گرفته میشود را اجرایی میکنند.
مومنی بیان کرد: موضوع قیمت نان در ستاد تنظیم بازار درباره آن تصمیم گیری میشود که بخشی از این هزینهها را رئیس جمهور دستور دادند که به جای افزایش قیمت دولت یارانه بپردازد تا قیمت این کالا بیش از توان مردم بالا نرود.
وی ادامه داد: ارزش آغاز پروژههای سرمایه گذاری که شروع شده ۱۱۶ همت است که یکی از شاخصهای مورد نظر ما احیای واحدهای صنعتی و تولیدی راکد بود که تلاش شد این مراکز احیا شود. همچنین بیش از ۸۰۰ هنرستان در سراسر کشور قرار است راهاندازی شود تا دانش آموزان بتوانند فرصت کار را به دست بیاورند.
وزیر کشور متذکر شد: بسیاری از پروژهها به دلیل کمبود منابع مسائل زیست محیطی و موضوعات قضایی بر زمین میماند اکنون ۵۶۰ پروژه نیمه تمام شروع به کار کردهاند ما یک مسیر درست مدیریتی انتخاب کردهایم و رئیس جمهور نیست خود به شدت پیگیر آن است.
وی گفت: معتقدم که به وضعیت حمل و نقل کشور نمیتوان نمره خوبی داد چرا که در سالهای اخیر ناوگانهای جدید کمتر وارد و یا تولید شد و طبیعتاً وقتی این مسئله صورت بگیرد ناوگان فرسوده میشود و عدم نارضایتی مردم پدید میآید.
مومنی گفت: معتقدم که باید حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کند و مبحث ریلی نیز باید در اولویت باشد،انشالله در آینده نزدیک ۱۷۷۰ واگن خریداری میکنیم و از اواخر امسال وارد ناوگان خواهد شد.
وزیر کشور تصریح کرد: ما با آموزش و پرورش و هم دولت تفاهمهایی را کسب کردیم تا ایجاد امنیت و بستر مناسب برای مدارس ایجاد شود و بنده فکر میکنم که مهر امسال بسیار پرنشاط و خوب خواهد بود.