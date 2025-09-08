باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست طالبان اعلام کرد که یک هیأت پنجنفره به ریاست زینالعابدین عابد، معاون اجرایی این اداره، برای بررسی زمینههای همکاری مشترک به اندونزی سفر کرده است.
بر اساس این گزارش، هیأت طالبان در جریان سفر خود با مسئولان وزارت آب و انرژی، وزارت تغییرات اقلیمی و مدیریت حوادث طبیعی و همچنین نهادهای مرتبط با برنامههای انکشافی جامعه محلی اندونزی دیدار و گفتوگو کرده و بر گسترش همکاری در زمینه مدیریت منابع آبی، کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی و مقابله با حوادث طبیعی تأکید شده است.
پیش از این نیز مقامهای اندونزی با هدف توسعه همکاریهای محیط زیستی به کابل سفر کرده بودند.
اندونزی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در مدیریت منابع طبیعی و انرژیهای تجدیدپذیر در آسیا شناخته میشود و تبادل تجربیات بین دو کشور میتواند به تقویت ظرفیتهای ملی افغانستان در مدیریت پایدار محیط زیست کمک کند.