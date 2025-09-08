باشگاه خبرنگاران جوان- سفیر ژاپن در کابل در دیدار با رئیس اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان وعده داد که کمک‌های بشردوستانه توکیو به افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت.

به گزارش دفتر رسانه‌ای اداره مبارزه با حوادث طالبان، «نورالدین ترابی» رئیس این اداره در این ملاقات با «تاکایوشی کورومیا» سفیر ژاپن درباره وضعیت زلزله‌زدگان شرق افغانستان و گسترش همکاری‌های بشردوستانه گفتگو کرد.

ترابی در این دیدار از ژاپن خواست کمک‌های خود به افغانستان را ادامه دهد و تأکید کرد که این کمک‌ها باید صرفاً جنبه انسانی داشته باشند و نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرند.

وی افزود که شمار زیادی از مردم افغانستان با فقر و تنگدستی شدید روبه‌رو هستند و نیاز فوری به کمک دارند.

سفیر ژاپن نیز اطمینان داد که کشورش متعهد به ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است و این روند قطع نخواهد شد.

ژاپن از جمله کشورهایی است که در دو دهه اخیر همواره در بخش‌های توسعه‌ای و بشردوستانه با افغانستان همکاری داشته و پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، اگرچه حکومت کابل را به رسمیت نشناخته، اما کمک‌های بشردوستانه خود را ادامه داده است.

بر اساس گزارش‌ها، ژاپن تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۱۰۹ میلیون دلار برای حمایت از پروژه‌های بشردوستانه در افغانستان اختصاص داده که عمدتاً از طریق سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای امدادرسان توزیع می‌شود.