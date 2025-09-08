باشگاه خبرنگاران جوان - جیانی اینفانتینو رئیس فیفا بعد از پایان دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان وارد رختکن تیم ملی شد و اظهار کرد: به خاطر صعود به جامجهانی به شما تبریک میگویم. صعود به جامجهانی راحت نبوده، پس باید باعث افتخار کشور خود، خانواده و ایرانیان خارج از کشور باشید. من طرفدار فوتبال ایران هستم، چون در جامجهانی ۱۹۹۸ یکی از بازیکنان پیراهنش را به من داد و هنوز این پیراهن را دارم. هنوز جامجهانی را قطر را به خاطر دارم و بازی ایران و ولز را فراموش نمیکنم، چون بازی خیلی خوبی بود. این احساسی است که فوتبال ایجاد میکند، چون همه استادیوم تشویق میکردند.
وی افزود: میخواهیم به همه مردم ایران انرژی مثبت بدهیم. ایران تیم قدرتمندی است، من حضور ایران در جامجهانی را ضمانت میکنم. به جامجهانی آمریکا خوش آمدید و این موضوع را ضمانت میکنم. ما میخواهیم با فوتبال همه را متحد کنیم. جهان جالب نیست. برای سیاست ما میتوانیم فوتبال را متهد کنیم. همین روند را ادامه بدهید که مردم به شما افتخار کنند. مشتاق هستم که شما به جامجهانی بروید.
بعد از اظهارات اینفانتینو، امیر قلعهنویی هم گفت: همانطور که آقای اینفانتینو گفتند ما کار بزرگی کردیم که به جامجهانی صعود کردیم و به او قول میدهیم نماینده شایستهای از نظر اخلاقی و فنی برای قاره آسیا و ایران باشیم.