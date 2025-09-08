رییس اداره حفاظت محیط زیست سقز گفت: ۱۶ قطعه کبک که توسط مأموران یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز از یک نفر متخلف کشف وضبط شده بود به دامان طبیعت بازگردانده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ ایوب شریفی ادامه داد: این مراسم با حضور نمایندگان فرمانداری ویژه شهرستان سقز، شهرداری،گروه های مردم نهاد محیط زیستی ،انجمن های کوهنوردی ،اصحاب رسانه و دوستداران طبیعت برگزار شد و قفس های چوبی معدوم شد.

وی افزود: این اقدام با هدف احیای جمعیت گونه‌های بومی، حفاظت از تنوع زیستی، فرهنگ‌سازی در زمینه پاسداشت حیات وحش و تشویق مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست انجام شد.

گفتن است از ابتدای سال تا کنون ۸۵ قطعه کبک وحشی در طبیعت و زیستگاه های شهرستان سقز رها سازی شده است.

منبع؛ روابط عمومی محیط زیست کردستان