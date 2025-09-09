باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عزیزی فرماندار پلدختر در جمع خبرنگاران گفت: پلدختر به دلیل موقعیت جغرافیاییاش نشستن در حاشیه رودخانه کشکان بیشترین خسارت را دید و یکی از نخستین مطالبات مردم پس از سیل، احداث دیواره ساحلی مستحکم برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعهای بود.
وی گفت: در سیل ۹۸ تعداد ۱۰۵ واحد تخریب شده داشتیم که ۶۸ مورد جانمایی شدند و ۴۱۹ واحد تأسیس شد.
عزیزی بیان کرد: بیش از ۱۳ هزار تعمیرات منازل مسکونی داشتیم و چیزی که اکنون مطالبه مردم است عدم تکمیل دیواره ساحلی پلدختر است که ۱۲۰۰ متر انتهایی است.
فاصله خانهها و سیلاب شهر به باریکی یک دیواره
وی اظهار کرد: در پلدختر، رودخانه بافت شهری را از نزدیک لمس میکند و در نبود حفاظ کافی، جریان خروشان رود در زمان بارندگیهای شدید، به سرعت وارد محلهها میشود.
فرماندار پلدختر تاکید کرد: تجربه تلخ سیل ۹۸ نشان داد که فاصلهی میان خانهها و سیلاب در این شهر، فاصلهای به باریکی یک دیواره است؛ بنابراین احداث دیواره ساحلی نه یک پروژه عمرانی عادی، بلکه ضرورتی حیاتی و امنیتی است که با «حیات روزمره» مردم گره خورده است.
وی افزود: بازسازی محور پلدختر خرم آباد یک مطالبه مهم است که بنابر قول استاندار لرستان ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و راه اندازی میشود.
دیواره ساحلی پلدختر پس از سیل ۹۸ نماد یک زخم و یک امید
عزیزی اشاره کرد: وعدههای متعددی داده شد و عملیات ساخت در بخشهایی از شهر آغاز شد و بخشی از دیواره در سالهای بعد بالا آمد و توانست در سیلابهای فصلی، تا حدودی مانع تکرار فاجعه شود. اما واقعیت آن است که پروژه هنوز نیمهتمام است و پیوستگی لازم در امتداد رودخانه پلدختر وجود ندارد.
وی گفت: این نیمهکاره بودن، همچنان اضطراب را در دل مردم زنده نگه داشته است.
برای مردم پلدختر، دیواره ساحلی تنها یک سازهی عمرانی نیست؛ نماد امنیت و پاسخی به رنج تاریخی است که سیل بر جای گذاشت. هر بار که بارانهای سیلآسا آغاز میشود، نگاهها ناخودآگاه به سمت همین دیوارهها برمیگردد.
فرماندار در پایان بیان ادامه داد: هر متر جدیدی که ساخته میشود، به معنای اندکی آرامش بیشتر برای خانوادههایی است که هنوز خاطره تلخ سی۹۸ را در ذهن دارند.
دیواره ساحلی پلدختر پس از سیل ۹۸ نماد یک زخم و یک امید است؛ زخمی که سیلاب بر پیکر شهر وارد کرد، و امیدی که مردم به سازهای بستهاند تا بتوانند در برابر تکرار آن فاجعه ایستادگی کنند. آیندهی این شهر به این گره خورده که دیوارهای نیمهتمام، هر چه زودتر به سپری کامل و مطمئن برای زندگی روزمره بدل شود.