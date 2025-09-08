نماینده عالی دولت در استان البرز  با اشاره به افتتاح باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران–شمال گفت: این پروژه عظیم ملی علاوه بر کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی جاده‌ای، نقش چشمگیری در صرفه‌جویی انرژی و رونق اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  مجتبی عبداللهی  گفت: باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران–شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر، با ۱۶ رشته تونل و ۱۲ دستگاه پل از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور است که بهره‌برداری از آن سالانه موجب صرفه‌جویی حدود ۷.۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت خواهد شد.

وی افزود: این پروژه از نظر فنی و اجرایی یکی از شاخص‌ترین طرح‌های راه‌سازی کشور است که با بهره‌مندی از سامانه‌های هوشمند نظارت، تهویه، اطلاع‌رسانی و روشنایی کامل، سطح ایمنی مسیر را به شکل بی‌سابقه‌ای ارتقا می‌دهد.

استاندار البرز با تأکید بر اهمیت این طرح برای استان گفت: بهره‌برداری از آزادراه تهران–شمال، علاوه بر کاهش تصادفات و استهلاک خودروها، فرصت‌های تازه‌ای در حوزه گردشگری و اقتصادی برای البرز و استان‌های شمالی ایجاد می‌کند و تکمیل آن از مطالبات جدی مردم است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: در جریان ساخت این پروژه بیش از ۲۵۰۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار شدند که نشان از نقش‌آفرینی آن در حوزه اشتغال‌زایی نیز دارد.

