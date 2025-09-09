\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0633\u06a9\u0646\u062f\u0631 \u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646\u060c \u0627\u0642\u0648\u0627\u0645 \u0648 \u0645\u0630\u0627\u0647\u0628 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u0635\u0627\u0628\u0627\u062a \u0635\u0648\u0631\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u06f2\u06f0 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u00a0 \u0648 \u06f4\u06f0\u00a0 \u0628\u062e\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0645\u0646\u0635\u0648\u0628 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0