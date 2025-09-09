باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وزیر کشور: ۲۰ فرماندار و ۴۳ بخشدار خانم در کشور منصوب شده‌اند + فیلم

وزیر کشور در خصوص انتصاب بانوان در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های کشور توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی، وزیر کشور گفت: توجه ویژه به بانوان، اقوام و مذاهب در انتصابات صورت گرفته است و برای اولین بار ۲۰ فرماندار  و ۴۰  بخشدار خانم منصوب شدند.

 

 
مطالب مرتبط
وزیر کشور: ۲۰ فرماندار و ۴۳ بخشدار خانم در کشور منصوب شده‌اند + فیلم
young journalists club

۳۰۳ میلیون دلار پیش پرداخت قطارهای شهری کشور نهایی شد

وزیر کشور: ۲۰ فرماندار و ۴۳ بخشدار خانم در کشور منصوب شده‌اند + فیلم
young journalists club

ابراز همدردی وزیر کشور با دولت و ملت افغانستان

وزیر کشور: ۲۰ فرماندار و ۴۳ بخشدار خانم در کشور منصوب شده‌اند + فیلم
young journalists club

طبق دستور رئیس جمهور قرار شد قیمت نان بیش از توان مردم بالا نرود/ جذب سرمایه‌گذار برای ما اهمیت بسزایی دارد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شگفتانه پهپاد یمنی برای صهیونیست‌ها + فیلم
۴۴۵۰

شگفتانه پهپاد یمنی برای صهیونیست‌ها + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
تصاویر جدیدی از پاسخ موشکی ایران به اسرائیل + فیلم
۲۱۸۷

تصاویر جدیدی از پاسخ موشکی ایران به اسرائیل + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
بمباران باشگاه فوتبال مقابل چشم یوفا + فیلم
۱۳۰۵

بمباران باشگاه فوتبال مقابل چشم یوفا + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
ادای احترام کاربران فضای مجازی به نیرو‌های هوافضای سپاه + فیلم
۱۲۵۵

ادای احترام کاربران فضای مجازی به نیرو‌های هوافضای سپاه + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
امنیت به سبک آمریکایی + فیلم
۱۲۱۴

امنیت به سبک آمریکایی + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.