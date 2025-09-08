گمرک ایران بخشنامه واردات خودرو با تعرفه ۲۰ درصد را ابلاغ و اعلام کرد: تخلیه خودرو در گمرکات کشور بدون ثبت سفارش ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه تصویب‌نامه ۲۱ خرداد امسال هیأت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند «ر» ذیل تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پیرامون واردات انواع خودرو در سال ۱۴۰۴ را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

بخشی از موارد اهم آیین‌نامه اجرایی قانون واردات خودرو که به گمرکات کشور ابلاغ شده، به شرح زیر است:

- مطابق این تصویب‌نامه هر گونه تخصیص ارز به واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه خواهد بود

- هر ایرانی ساکن خارج از کشور امسال می‌تواند یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود، وارد کند

- بانک مرکزی مکلف است هر هفته ۴ درصد از ارز تخصیصی به بخش تولید و تجارت را به واردات خودرو اختصاص دهد

- ثبت سفارش واردات خودرو پس از ورود خودرو به کشور جهت ترخیص آن از گمرک، فاقد اعتبار است

- تخلیه خودرو در محوطه گمرکات اجرایی کشور بدون داشتن ثبت سفارش، ممنوع است

- سن خودروهای وارداتی در زمان ورود به کشور باید زیر ۵ سال ساخت باشد

- تأیدیه‌های خودرو از کشورهای حاشیه خلیج فارس (GSO)، چین (CCC) و اوراسیا (EAC) مورد قبول است

- ترخیص خودروی وارداتی در برابر ارائه گواهی اسقاط انجام می‌گیرد

تعرفه گمرکی و جقوق وارداتی خودروهای هیبریدی (برقی-بنزینی) ۱۵ درصد و برقی ۴ درصد است

حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی وارداتی در سال جاری به شرح زیر است: