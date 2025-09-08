باشگاه خبرنگاران جوان - ملی فوتبال کشورمان امشب در فینال تورنمت کافا برابر ازبکستان شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی رسید.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا پس از پایان مراسم اهدای مدال، در رختکن تیم ایران حضور پیدا کرد و به بازیکنان و کادرفنی تیم ملی خسته نباشید گفت.
امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال در حضور اینفانتینو در صحبتهایی با تشکر ویژه از او به دلیل نگاه یکسان به فوتبال در قارههای مختلف، خواستار توجه ویژه و بیشتر به قاره آسیا شد و گفت: از شما میخواهم به دلیل وسعت زیاد و همچنین استعدادهای بسیاری که قاره آسیا دارد، نگاه ویژهای به این قاره داشته باشید.
وی همچنین از توجه ویژه رئیس فیفا به فدراسیون فوتبال ایران تشکر کرد.