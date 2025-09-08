سرمربی تیم ملی فوتبال از رئیس فیفا خواست به فوتبال آسیا نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی فوتبال کشورمان امشب در فینال تورنمت کافا برابر ازبکستان شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی رسید.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا پس از پایان مراسم اهدای مدال، در رختکن تیم ایران حضور پیدا کرد و به بازیکنان و کادرفنی تیم ملی خسته نباشید گفت.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال در حضور اینفانتینو در صحبت‌هایی با تشکر ویژه از او به دلیل نگاه یکسان به فوتبال در قاره‌های مختلف، خواستار توجه ویژه‌ و بیشتر به قاره آسیا شد و گفت: از شما می‌خواهم به دلیل وسعت زیاد و همچنین استعدادهای بسیاری که قاره آسیا دارد، نگاه ویژه‌ای به این قاره داشته باشید.

وی همچنین از توجه ویژه رئیس فیفا به فدراسیون فوتبال ایران تشکر کرد.

ایران ۰ - ۱ ازبکستان/ ازبک‌ها قهرمان کافا شدند
آمار نگران کننده درباره فعالیت بدنی زنان در تهران
آمادگی کامل طارمی برای شروع کار در المپیاکوس
از عدم توافق تا خروج پرونده آلوز از کمیته انضباطی!
بی رقیب مثل پرهام مقصودلو؛ مرد شماره یک شطرنج ایران مقتدرانه صدرنشین جدول گرند سوئیس ماند
فروش باشگاه پرسپولیس تکذیب شد
اینفانتینو: حضور ایران در جام‌جهانی آمریکا را تضمین می‌کنم
هاشمی:۵۰ میلیارد برای VAR و ۲۰ میلیارد برای تیم امید پرداخت کرده‌ایم
روایت زندگی زنان توانمند، موجب افزایش خودباوری و تاب‌آوری در جامعه می‌شود
تمدید ماموریت تاجرنیا در استقلال؛ سرپرستی مدیرعاملی ماندنی شد
