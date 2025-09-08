باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران بعد از شکست تیم ملی در فینال کافا اظهار داشت: من با صحبت‌های که با اینفانتینو داشتم، او گفت که ایران به عنوان یک تیم ۱۰ نفره نمایش خوبی داشت و ۱۲۰ دقیقه خوب بازی کرد.

وی افزود: داوری خیلی خوب نبود. من به دوستان در کافا گفتم اگر می‌خواهید مسابقات در سطح بالا بماند داوری را اقلیمی و منطقه‌ای نکنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص حضور تیم ملی در مسابقات جام‌جهانی و مشکلات احتمالی از سوی آمریکا بیان کرد: اینفانتینو گفت من به عنوان رئیس فیفا به شما تضمین می‌دهم هیچ مشکلی برای حضور ایران در این رقابت‌ها پیش نخواهد آمد.

تاج خاطرنشان کرد: ما باید خودمان را قوی کنیم و شرایط را به سود خودمان تغییر دهیم. باید بازی‌های دوستانه قوی برگزار کنیم تا شرایط تیم بهتر شود. تیم ملی یعنی کل کشور، یعنی میهن. تیم ملی مال من و شما نیست، برای همه است؛ برای کسانی‌ است که از سر دلسوزی انتقاد می‌کنند.