وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای ادعا‌های نادرست و اتهام‌های بی‌اساس علیه ایران در بیانیه پایانی نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه عرب را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن رد کامل ادعاهای نادرست و اتهام‌های بی‌اساس علیه ایران در بیانیه پایانی نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه عرب، بار دیگر بر حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به‌عنوان بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمروی سرزمینی ایران تاکید کرد.

 در متن این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد کامل ادعاهای نادرست و اتهام‌های بی‌اساس علیه ایران در بیانیه پایانی نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه عرب، توجه کشورهای عضو این اتحادیه را به ضرورت وحدت نظر اسلامی-عربی برای مقابله با سلطه‌گری و تجاوزات رژیم صهیونیستی، و خودداری از هر رفتار یا گفتاری که موجب انحراف توجهات منطقه‌ای و جهانی از مساله اصلی منطقه و جهان اسلام یعنی نسل‌کشی در حال وقوع در فلسطین اشغالی شود، جلب می‌کند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به‌عنوان بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمروی سرزمینی ایران تاکید و ضمن محکوم‌کردن هرگونه ادعای ارضی علیه ایران تصریح می‌کند که تکرار ادعاهای بی‌اساس در بیانیه‌های مشابه، هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی مربوط به این جزایر ایجاد نخواهد کرد. تاکید می‌شود که کلیه اقدامات و تدابیر صورت‌گرفته در این سه جزیره ایرانی در راستای اعمال حقوق حاکمیتی ایران برای حفظ و حراست از امنیت و ایمنی این جزایر و تامین منافع و امنیت ملی ایران بوده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اتهام بی‌اساس ارسال محموله‌های نظامی از ایران به مقصد یمن و دخالت در امور آن کشور را مردود دانسته و خاطرنشان می‌کند در حالی که رژیم صهیونیستی در سایه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا به نسل کشی در فلسطین اشغالی، تجاوز و اشغالگری در سوریه و لبنان و حملات مکرر تجاوزکارانه و تروریستی به یمن ادامه می‌دهد، طرح چنین ادعاهای واهی که عمدتا ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است کمکی به پیشبرد مصالح امت اسلامی نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری سیاست اصولی خود در رعایت حسن همسایگی، احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی و عدم دخالت در امور داخلی کشورها، بر ضرورت تقویت وحدت و هماهنگی بین کشورهای منطقه و پرهیز از مواضع تفرقه‌برانگیز تاکید می‌کند.

ایران مؤثرترین کشور تأمین‌کننده امنیت دریانوردی در خلیج فارس و آب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و همواره تضمین کننده عبور بی‌ضرر کشتی‌ها و شناورها از تنگه هرمز بوده است. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب صیانت از منافع ملی و حاکمیت سرزمینی خود و همچنین نظارت کامل و مسئولانه بر مبادی ورودی و خروجی تنگه راهبردی هرمز، ضمن ممانعت از هرگونه تعرض علیه حاکمیت ملی ایران، از هیچ اقدامی برای اطمینان از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی فروگذار نمی‌کند

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری ضرورت تامین امنیت و ثبات پایدار در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس و دریای عمان از طریق سازوکارهای درون منطقه‌ای و با مشارکت همه کشورهای منطقه و به دور از مداخلات ثبات‌زدا و مخرب بازیگران خارج از منطقه، بر اهتمام ایران بر تقویت تعاملات بین کشورهای منطقه برای تحقق این هدف تاکید می‌کند.

وزارت امور خارجه با استقبال از موضع کشورهای اتحادیه عرب در محکومیت شدید ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و جنایات این رژیم اشغالگر علیه مردم مظلوم فلسطین، بر ضرورت اتخاذ تدابیر موثر و فوری، از جمله توقف هر گونه روابط سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی با این رژیم، به منظور وادار کردن آن به توقف جنایات در فلسطین اشغالی تاکید می‌کند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مبتکر اصلی عاری‌سازی منطقه غرب آسیا از سلاح‌های کشتار جمعی از سال ۱۹۷۴ با استقبال از مفاد بیانیه اتحادیه عرب در مورد تهدید ناشی از تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه و جهان، توجه بیش از پیش کشورهای منطقه را به خطر واقعی و فوری سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی جلب کرده و تاکید می‌کند که تحقق منطقه عاری از خطر سلاح‌های هسته‌ای مستلزم همت دسته‌جمعی کشورهای منطقه برای وادار کردن جامعه جهانی به ویژه حامیان این رژیم اشغالگر به اتخاذ تدابیر موثر برای رهانیدن منطقه و جهان از خطر سلاح‌های کشتار جمعی این رژیم نسل‌کش و متجاوز می‌باشد.

منبع: وزارت امور خارجه

برچسب ها: وزارت خارجه ایران ، تنب بزرگ ، اتحادیه عرب
خبرهای مرتبط
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
تکرار سناریوهای غرب از دهان اعراب
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: باید نسلی تربیت کنیم که دغدغه پیشرفت کشور داشته باشد نه سودای مهاجرت
هندسه نظم جدید جهانی شکل خواهد گرفت
پزشکیان: از ظرفیت بریکس و شانگهای استفاده کنیم
تأکید ایران و عراق بر تقویت روابط اقتصادی و مرزی/ امضای سند ۲۱بندی همکاری
مراسم چهل و هفتمین سالروز شهادت شهدای ۱۷ شهریور
خرازی: شرارت‌های رژیم صهیونیستی همه کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند
جنگ غزه و موضوع هسته‌ای ایران، محور‌های گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و مصر
پیام تبریک دکتر پزشکیان به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان
قالیباف کسب مقام نایب قهرمانی تیم ملی ووشو ایران را تبریک گفت
عارف: مسیر اجرای برنامه هفتم خوب پیش رفته است
آخرین اخبار
رد ادعا‌های نادرست مندرج در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب
طبق دستور رئیس جمهور قرار شد قیمت نان بیش از توان مردم بالا نرود/ جذب سرمایه‌گذار برای ما اهمیت بسزایی دارد
گزارش غریب‌آبادی از رایزنی‌های دیپلماتیکش در تهران
آغاز فعالیت سرکنسول جدید ایران در دبی
کره جنوبی درخصوص اقدام نامشروع سه دولت اروپایی تصویر دولتی مسئول از خود نشان دهد
خرازی: شرارت‌های رژیم صهیونیستی همه کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند
دیدار سفیر ایران در ریاض با معاون وزیر خارجه عربستان
حمایت وزارت خارجه از گسترش حضور گردشگران خارجی در ایران
جزئیات برگزاری سومین نشست سه جانبه ایران، هند و ارمنستان در تهران
برقراری پیوند میان پارلمان‌ها، صدای آسیا و آفریقا را به جهان می‌رساند
مراسم چهل و هفتمین سالروز شهادت شهدای ۱۷ شهریور
هندسه نظم جدید جهانی شکل خواهد گرفت
۱۱۰ مدرسه جدید در تهران کلنگ‌زنی شد
راه‌های تقویت روابط ایران و هند بررسی شد
بریکس باید نقشی محوری در مقابله با یکجانبه‌گرایی ایفا کند
سردار ایزدی: هرچه با قدرت بیشتر کار کنیم، مشت نظام محکم‌تر می‌شود
پزشکیان: برای تسریع در اجرای پروژه‌ها از تجارب جهانی بهره بگیریم
پزشکیان: باید نسلی تربیت کنیم که دغدغه پیشرفت کشور داشته باشد نه سودای مهاجرت
جنگ غزه و موضوع هسته‌ای ایران، محور‌های گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و مصر
قالیباف کسب مقام نایب قهرمانی تیم ملی ووشو ایران را تبریک گفت
عارف: نباید با ورود علم و فناوری‌ها مقابله کنیم
تأکید ایران و عراق بر تقویت روابط اقتصادی و مرزی/ امضای سند ۲۱بندی همکاری
پیام تبریک دکتر پزشکیان به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان
پزشکیان: از ظرفیت بریکس و شانگهای استفاده کنیم
عارف: مسیر اجرای برنامه هفتم خوب پیش رفته است
نشست مشترک ایران و عراق با هدف حل مشکلات گذرگاه‌های مرزی
محدودیت زمانی برای بررسی لایحه CFT وجود ندارد
«۱۷ شهریور» آزمونی الهی بود و مردم ایران برای آرمان‌هایشان از جان گذشتند
اعلام وصول نمایندگان مجلس از ۴ وزیر
مشکل مسلمانان آمریکا و اسرائیل نیست بلکه تفرقه بین جوامع اسلامی است