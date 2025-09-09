باشگاه خبرنگاران جوان - دوشنبه شب در ادامه رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان در لیورپول انگلیس، امیررضا ملک‌خطابی و امیر اسماعیلی، دو بوکسور جوان کشورمان با شکست برابر حریفان از دور مسابقات کنار رفتند تا تعداد نفرات حذف شده تیم ایران به پنج نفر برسد. تیم کشورمان با هفت بوکسور و هدایت همایون امیری در این رویداد مهم شرکت کرده است.

در وزن ۹۰ کیلوگرم، امیررضا خطابی دارنده مدال نقره جوانان جهان، پس از استراحت در دور نخست به مصاف آدام توتاک از لهستان رفت و با ارائه نمایشی بسیار ضعیف شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

ملک‌خطابی از بهترین قرعه برای موفقیت برخوردار بود در صورت برتری در این دیدار به یک‌چهارم نهایی می‌رسید و برنده کرواسی و اسپانیا را برای صعود به نیمه‌نهایی و قطعی کردن مدال جهانی در پیش داشت که نتوانست از این فرصت طلایی استفاده کند.

سپس در سنگین وزن، امیر اسماعیلی قهرمان جوانان آسیا و دارنده مدال برنز جوانان جهان در یک‌هشتم با خولیو سزار کروز قهرمان المپیک جهان و المپیک از کوبا مصاف داد و باقبول شکست قابل پیش بینی، از دور مسابقات کنار رفت. اسماعیلی پیش از این نماینده لهستان را برده بود.

با این اوصاف تعداد نمایندگان حذف شده ایران به عدد پنج رسید. پیش از این، سینا حسن‌پور، میثم قشلاقی و محمد نورانی نیز از دور مسابقات کنار رفته بودند. اکنون، علی حبیبی‌نژاد و مهدی کاظمی در جدول مسابقات باقی مانده‌اند.