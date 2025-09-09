ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) به سه دانشمند جهان اسلام از ایران، ترکیه و هند اعطا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آئین اعطای ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) شامگاه دوشنبه با حضور علیاکبر صالحی، رئیس کارگروه علمی جایزه و مهدی صفارینیا، مدیرعامل بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، محمد اقبال چودری، رئیس کمیته دائمی همکاریهای علموفناوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک) و شخصیتهای علمی و فناوران جهان اسلام، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور ، حجت الاسلامخسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدرضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم و ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
در این آئین جایزه مصطفی (ص) در سه حوزه فناوری ارتباطات اطلاعات، علموفناوری زیست پزشکی و علوم پایه مهندسی به آثار شاخص از برترین دانشمندان جهان اسلام اعطا شد.
دستاوردهای سه برگزیده ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) ۲۰۲۵
دانشمند مهمت تونر، دانشمند ترکیهای ساکن آمریکا متولد ۱۹۵۸ در حوزه علوم و فناوری زیستی و پزشکی.
وی دانشآموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه استانبول در مقطع کارشناسی (۱۹۸۲)، مهندسی مکانیک در مقاطع کارشناسی ارشد و مهندسی پزشکی در مقطع دکتری به ترتیب سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ از موسسه فناوری امآیتی و استادیار دانشکده پزشکی هاروارد از سال ۲۰۰۲ و استاد تمام این دانشگاه است.
دانشمند تونر از پیشگامان کاربرد مهندسی پزشکی، نانو و میکرو در پزشکی بالینی در جهان شناخته میشود و با دستاورد با اثر توسعه ابزارهای نانو و میکروفلویدیک با کاربردهای بالینی: جداسازی سلول های نادر برگزیده شناخته شد. وی در واقع تراشهای در ابعاد میکرو و نانو طراحی کرده که سلولهای دارای تومور در حال گردش را در بدن شناسایی میکند.
دانشمند وهاب میررکنی، دانشمند ایرانی متولد ۱۹۷۹ و ساکن آمریکا در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات.
وی دانشآموخته دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی (۲۰۰۱) و موسسه ام.آی تی (۲۰۰۵) در مقطع دکتری، محقق پسادکتری امآیتی و مایکروسافت به ترتیب سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ و استاد پیشین دانشگاه نیویورک بوده است. پروفسور میررکنی در حوزه الگوریتمها در جهان شناخته شده و با دستاورد طرح هش حساس به مجاورت و الگوریتمهای گراف در مقیاس وسیع برگزیده این دوره شناخته شد.
دانشمند محمد خواجه نذیرالدین، دانشمند هندی ساکن سوئیس متولد سال ۱۹۵۷، دانشآموخته از دانشگاه عثمانیه در مقاطع کارشناسی و دکتری (۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶)، محقق پسادکتری موسسه ای.پیافال در لوزان سوئیس، استاد دانشگاه کره (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴) استاد مدعو دانشگاه شاه عبدالعزیز (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱) و عضو انجمن سلطنتی شیمی و استاد موسسه ای پی اف ال از ۲۰۱۲ تاکنون با دستاورد سلولهای خورشیدی پروسکایت برگزیده شناخته شد.
دستاورد پروفسور نذیرالدین به معنای تولید نسل حدیدی از سلولهای خورشیدی و رفع اشکالات فنی سلولهای خورشیدی نسل پیشین است با شکلی که این نوع سلولها در مناطق محروم و حاشیهای قابل نصب خواهند بود.
جایزه مصطفی (ص) هر ۲ سال یکبار و تاکنون در ۶ دوره از سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ برگزار و در مجموع ۲۲ جایزه اعطا شده است که از این تعداد ۲ برگزیده زن از کشورهای لبنان و سنگاپور هستند.
ایران از دوره دوم در ۲۰۱۷ تاکنون توانسته جایزه دریافت کند که بیشترین جایزه را در سومین دوره در ۲۰۱۹ با سه برگزیده کسب کرده است.
کشورهای دریافت کننده این جایزه دانشمندانی از اردن، سنگاپور، ترکیه، ایران، بنگلادش، لبنان، مراکش، کامبوج، هند، پاکستان و مصر هستند.