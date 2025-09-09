سخنگوی سازمان ملل درباره آخرین وضعیت نوار غزه گفت: «بیش از ۸۰ درصد نوار غزه یا تحت دستور آوارگی است یا در مناطق نظامی تعیین شده توسط اسرائیل قرار دارد.»

باشگاه خبرنگاران جوان - استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت سرزمین های اشغالی فلسطین افزود: درگیری ها در طول آخر هفته همچنان به کشته و زخمی شدن مردم منجر شد. تنها در ۲۴ ساعت گذشته، وزارت بهداشت غزه از ۶۷ کشته و ۳۲۰ زخمی خبر داد.
محکومیت کشتار غیرنظامیان
دوجاریک اضافه کرد: این تعداد، تعداد کل کشتهشدگان از زمان پایان آتشبس در اواسط ماه مارس را به تقریباً ۱۲ هزار نفر میرساند؛ این چیزی است که وزارت بهداشت غزه به ما اعلام می کند و ما همچنان کشتار غیرنظامیان را محکوم میکنیم.
سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: در بحبوحه تهاجم مداوم به شهر غزه، ارتش اسرائیل در طول روز گذشته دستورات بیشتری مبنی بر ترک ساختمانها یا مناطق خاص در شهر غزه صادر کرده و نسبت به حملات قریبالوقوع هشدار داده است. در همین حال، در طول دو روز گذشته، حداقل یک سازمان همکار در شهر غزه مورد حمله قرار گرفته و چندین نفر، از جمله حداقل یک امدادگر و یک کودک، کشته شدهاند.
دوجاریک تصریح کرد: با توجه به اینکه ارتش اسرائیل به مردم دستور داده از بخشهایی از شهر غزه به سمت جنوب حرکت کنند، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) هشدار میدهد که مردم بهشدت به غذا، آب و اقلام پناهگاهی نیاز دارند.
سخنگوی سازمان ملل گفت: در حالی که نیروهای امدادی طی هفتههای گذشته توانستند تعداد محدودی چادر وارد غزه کنند، اما نیاز بسیار بیشتری وجود دارد تا صدها هزار نفر در سراسر نوار غزه — چه در شمال و چه در جنوب — حمایت شوند؛ چرا که بسیاری از آنان بارها و بارها آواره شدهاند.
هشدار تا پایان سپتامبر
دوجاریک تاکید کرد: «تام فلچر» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از گسترش قحطی و رنج مردم در غزه شده و هشدار داده است که تنها تا پایان سپتامبر فرصت محدودی برای جلوگیری از گسترش قحطی به مناطق دیرالبلح و خانیونس وجود دارد و این پنجره فرصت بهسرعت در حال بسته شدن است.
این مقام سازمان ملل گفت: از زمان تایید بروز قحطی در استان غزه، وزارت بهداشت اعلام کرده که بیش از ۱۰۰ نفر، که یکچهارم آنان کودک هستند، در سراسر نوار غزه بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان خود را از دست دادهاند.
سخنگوی سازمان ملل افزود: در همین حال، در اغلب مناطق، مقامات اسرائیلی همچنان خواستار هماهنگی قبلی برای هرگونه تردد نیروهای امدادی هستند. دیروز، از میان ۲۴ ماموریتی که نیاز به هماهنگی داشتند، تنها ۱۱ ماموریت اجرا شد. این ماموریتها شامل جمعآوری سوخت از گذرگاه کرم شالوم (کرم ابوسالم) و انتقال آن به شمال غزه بود. در حالی که سه مأموریت رد شد، چهار ماموریت دیگر نیز بهدلیل مشکلات از سوی برگزارکنندگان لغو شد. اگرچه شش ماموریت باقیمانده نیز با مانع مواجه شدند، اما نیروهای امدادی موفق شدند در شمال غزه آب توزیع کرده و محمولههای غذایی را از گذرگاههای کرم شالوم/کرم ابوسالم و زیکیم جمعآوری کنند.
دوجاریک تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرده که بیش از ۵۷۰ ویلچر برای توزیع در بیمارستانها و میان شرکای امدادی در سراسر نوار غزه دریافت کرده است. از این میان، ۲۶۰ ویلچر بهطور خاص برای کودکان طراحی شدهاند.
سازمان ملل حمله در بیت المقدس را محکوم کرد
سخنگوی سازمان ملل همچنین گفت: دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی امروز در اورشلیم ( بیت المقدس) را که منجر به کشته شدن دستکم شش نفر و زخمی شدن شمار زیادی شد، بهشدت محکوم میکند.او صمیمانه به خانوادههای قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان آرزوی بهبودی کامل و سریع دارد.
دوجاریک همچنین گفت: دبیرکل سازمان ملل حملات روسیه به اوکراین در تاریخ ۷ سپتامبر را که منجر به کشته و زخمی شدن چندین نفر از جمله کودکان شد، بهشدت محکوم میکند. این حملات ساختمان دولتی در مرکز کییف را هدف قرار داد و به زیرساختهای مسکونی و غیرنظامی در پایتخت و سایر مناطق اوکراین آسیب رساند.
سخنگوی سازمان ملل گفت: هدف قرار دادن نهادهای دولتی، تشدید درگیری را نشان میدهد. حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه است. این اقدامات غیرقابل قبول هستند و باید فوراً متوقف شوند.
دوجاریک گفت: دبیرکل بار دیگر خواستار آتشبس کامل، فوری و بدون قید و شرط بهعنوان گام نخست برای دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار در اوکراین است—صلحی که حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را بهطور کامل حفظ کند، مطابق با منشور سازمان ملل، حقوق بینالملل و قطعنامههای مربوطه سازمان ملل.
