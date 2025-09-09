باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - داوود مهابادی کارشناس فوتبال درباره اینکه مسابقات کافا چه کمکی به تیم ملی فوتبال کرد، اظهار کرد: قلعه نویی بیان کرد که ما بدون تمرینی به این مسابقات آمدیم و تغییرات گسترده‌ای را در بازی‌های اول در تیم ملی دیدیم، اما در ادامه دیدیم که بازیکنان لژیونر آمدند و به تیم ملی اضافه شدند که شاکله اصلی تیم ملی به جز ۲، ۳ نفر همان‌هایی بودند که در جام جهانی قبلی و جام ملت‌های آسیا حضور داشتند. ضمن احترام به تصمیم قلعه نویی که شاید خودش هم موافق نبوده است. ما ۲ مسئله را در نظر بگیریم که بازی‌های کشور‌های خلیج فارس همیشه برگزار می‌شود و کشور‌های عربی حضور دارند و شاید در مسابقات کافا هم ما می‌توانستیم چنین رقابتی را داشته باشیم.

او افزود: ضمن اینکه کشور ما در شرایطی نیست که با تیم‌های بزرگ بازی دوستانه برگزار کند و اصلا آنها به ایران نمی‌آیند و باید این را قبول کنیم و ما برای بازی با تیم‌های بزرگ باید به کشور‌های دیگر برویم که مشکلاتی این چنینی داریم. اگر هدف ما کسب قهرمانی در مسابقات کافا نبود باید به بازیکنان جوان خود بیشتر بازی می‌دادیم.

مهابادی تصریح کرد: ما با تیم‌های درجه یک و مطرح دنیا بازی کردیم و اکثر بازی‌ها که بازی با انگلیس را در ۲۰ سال گذشته فاکتور بگیریم، با اختلاف یک گل باختیم، اما ما با تیم‌های درجه دوم به خاطر اینکه اعتماد به نفس بیشتری برای حمله کردن داریم، شاید حتی شکست‌های سنگین بخوریم و این یک واقعیت است. ما جلوی تیم‌های مطرح دنیا صددرصد دفاع می‌کنیم، اما اینجا یک مقدار حمله هم کنیم آن وقت ضعف هایمان خیلی نمایان می‌شود. تیم ملی فوتبال از لحاظ سنی میانگین بالایی دارد و شما می‌بینید که ما از افغانستان هم گل دریافت کردیم و در جام ملت‌های آسیا هم دیدیم که تیم ما با کمترین فشار، موقعیت گل به حریف خود می‌داد.

کارشناس فوتبال بیان کرد: بازیکنانی که در مسابقات کافا بودند ۵۰ درصدشان در لیگ خودمان بازی می‌کنند و شما دیدید که شرایط آمادگی این بازیکنان هم در حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد بود و آنها شرایط خوبی هم در لیگ ندارند. تیم‌های ملی ما در ۲ دهه گذشته نیاز به اردو‌های بلند مدت داشتند تا شرایط بدنی بازیکنان به مرز آمادگی برسد، اما قلعه نویی این مسائل را ندارد. شاید در جام جهانی به بازیکنان لیگ فرصت بازی داده شود. من فکر می‌کنم هر جور به مسابقات کافا نگاه کنیم، دستاوردش خیلی کم بوده است. ما در این مسابقات شاید ۱۰ درصد جوانگرایی داشتیم و نتیجه گرایی هم در این رقابت‌ها برایمان اهمیت نداشته است و حتی برای آمادگی بدنی و مرور تاکتیک‌ها درصد پایینی دستاورد داشتیم. در فرصت‌هایی که داریم باید با تیم‌های بهتری بازی کنیم.

او درباره اینکه اصلا زمان تغییر و تحولات در کادر فنی تیم ملی فوتبال هست، گفت: قلعه نویی کارنامه خوبی در تیم ملی داشت و نباید از حق بگذریم. ما راحت‌ترین صعود را در همه ادوار جام جهانی داشتیم. ضمن اینکه صعود به جام جهانی نسبت به دوره‌های گذشته راحت‌تر شده است. البته قلعه نویی نتایج خوبی گرفته است و مسئله دیگر این است که خیلی از کشور‌های دنیا به مربیان داخلی خود اعتماد کردند و نتیجه اش هم دیدند و آوردن یک مربی که فوتبال و بازیکنان ما را نمی‌شناسد، ریسک بزرگی است. من ترجیح می‌دهم که قلعه نویی با همین شرایط در تیم ملی بماند. البته اضافه کردن یک مربی تمرین دهنده را قلعه نویی تشخیص می‌دهد، اما به نظرم می‌تواند به تیم ملی کمک کند. در زمان گل ازبکستان دیدیم که کسی مهاجم حریف را تحت فشار نگذاشته بود و اگر نفرات ازبکستان را دقت کنیم در محوطه جریمه نسبت به ما برتری داشتند.