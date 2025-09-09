نوذر رودنیل کارشناس داوری درباره قضاوت داور قرقیزستانی در بازی فینال بین تیم‌های ملی ایران و ازبکستان توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره قضاوت   نورزاتبک عبدی‌قادروف داور قرقیزستانی در بازی فینال تورنمنت  کافا بین تیم‌های ملی ایران و ازبکستان اظهار کرد: در دقیقه ۵ بازی، اخراج آریا یوسفی درست بود و این بازیکن با استوک به پشت پای بازیکن ازبک زد.   در دقیقه ۶۵ بازی، ادامه بازی در محوطه جریمه ایران درست بود و خطایی رخ نداد.  در دقیقه ۶۹، خطا بر روی مهدی طارمی اتفاق افتاد که بازیکن ازبک باید اخطار می‌گرفت، چون حمله موثر طارمی را گرفته بود.   در دقیقه ۷۲ بازی، اخطار به بازیکن ازبک درست بود.

او افزود: در دقیقه ۷۳،   دروازه بان ازبکستان روی حسین کنعانی زادگان خطا کرد که داور مسابقه باید پنالتی به نفع ما اعلام می‌کرد که این کار را انجام داد، اما این صحنه برای بازبینی در VAR  مورد بررسی قرار گرفت که کمک داور ویدیویی پنالتی را رد کرد. در حالی که پنالتی به درستی از سوی داور مسابقه اعلام شده بود.  

او افزود: در دقیقه ۸۲، اخطار به مهدی طارمی درست بود. در دقیقه ۸۹، داور مسابقه در اخراج بازیکن ازبک عجله کرد، چون موقعیت آشکار گل ،  بازیکن ما نداشت و باید اخطار می‌داد. البته بعد از بازبینی صحنه در VAR نظرش را تصحیح کرد و کارت قرمز را به کارت زرد تبدیل کرد.   در دقیقه ۹۰+۶ در محوطه جریمه ایران، کنعانی زادگان خطایی نکرد که بازیکن ازبک اعتراض کرد که پیراهنش را کشیده است و ادامه بازی درست بود. در دقیقه ۱۰۷ بازی،   داور مسابقه یک پنالتی به نفع ازبکستان گرفت که پنالتی درست بود، اما قبل از آن اورونوف بر روی طارمی خطا کرد و باید خطا را  در ابتدا اعلام می‌کرد. البته خوشبختانه پنالتی هم گل نشد. در دقیقه ۱۱۲، اخطار به بازیکن شماره ۳۰ ازبک درست بود.   متاسفانه گل ازبکستان در دقیقه ۱۱۹ صحیح بود.  

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی ازبکستان ، مسابقات کافا
