باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جلال چراغپور کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه سطح مسابقات کافا را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: یک قانونی وجود دارد و تقریبا تیمهای هم کلاس و هم قدرت برای بازی دوستانه و تدارکاتی باید با هم بازی کنند و اختلاف سطح نباید در بازیهای دوستانه وجود داشته باشد، چون تیمی که قویتر است وقتی با تیمی ۲ کلاس ضعیفتر بازی میکند فوتبالش را گم میکند و سطح فکری و سطح جنگیدن و توازن برای درگیری را از دست میدهد. تکنیکهای پیش افتاده را استفاده میکند و تاکتیکها به راحتی اجرا میشود و این ساده انگاری به تیم میدهد که ما وضعمان خوب است.
او افزود: آن چیزی که در کافا اتفاق افتاده است و ما به عینه داریم میبینیم این است که تیم ملی فوتبال ما پیچیدگی فوتبالی خود را دارد از دست میدهد و با ساده انگاری بازی میکند به همین خاطر است که گل اول را از افغانستان میخورد و بازی با تاجیکستان که جلو بود را گل دریافت کرد. ساده انگاری یعنی اینکه گل آسان میزند و گل آسان میخورد و این برای تیمی که میخواهد به جام جهانی برود خوب نیست. اخلاق حرفهای بدی را در تیم ملی به وجود میآورد.
چراغپور درباره اینکه میانگین سنی بازیکنان تیم ملی در مسابقات کافا همچنان بالا است و نباید بیشتر از جوانان در تیم ملی استفاده کنند، گفت: ۲ اتفاق ضربدری رخ داده است. اولا تیم ملی فوتبال به خاطر اینکه سالها دست نخورده است به طور جمعی بازیکنان سنشان بالا رفته است. در اینجا برای سرمربی تیم ملی یک معضل به وجود آمده است و او هر دفعه ۲، ۳ بازیکن سن بالا را بیرون میگذارد. وقتی که سرمربی، بازیکنان سن بالا را که ۱۰ سال در کنار هم بازی کردند از ترکیب تیم ملی بیرون میگذارد، توازن تاکتیکی تیم با بازیکنان جوان بهم میخورد. اگر بخواهد همه بازیکنان قدیمی را در درون زمین مسابقه بگذارد که باز میگویند این تیم ملی، بازیکن ۳۴، ۳۶ ساله در خودش دارد. اگر بخواهد چند بازیکن مسن و چند بازیکن جوان در زمین مسابقه بگذارد سرعت و تحرک جوانان به سایر بازیکنان نمیخورد و توزان تاکتیکی بهم میخورد. اگر سرمربی بخواهد همه جوانان را در ترکیب تیم ملی بگذارد، تیم به بلوغ تاکتیکی نرسیده و ممکن است تیم ملی بدجور ببازد و گل بخورد. در واقع به دلیل اینکه چندین سال با آرایش تاکتیکی ثابتی به بازیها رفتیم و سردار آزمون، مهدی طارمی، جهانبخش، قدوس، عزت اللهی و چند بازیکن دیگر همیشه در ترکیب تیم ملی بودند و هنوز هم هستند و یک دفعه با این تفکر ثابت وارد مسابقات شدیم، حالا این معامله سه مجهولی خودش را به سرمربی تیم ملی دارد، نشان میدهد. حالا بهتر است که سرمربی تیم ملی از بازیهای کافا استفاده کند تا زودتر آن عده از جوانان که با بازی پیشکسوتان و بازیکنان مسن توازن دارند و وزن بازی شان به بزرگترهای تیم میخورد آنها را زودتر انتخاب کند و ترکیب تیم خود را ببندد.
چراغپور درباره اینکه ما شاهد تغییر نسل در تیم ملی فوتبال خواهیم بود یا با همین ترکیب راهی جام جهانی میشویم، گفت: ببینید تیم ملی در یک دگردیسی و پوست اندازی قرار گرفته است، اما اتفاقی که میافتد این است. اگر برای جوان کردن تیم عناصر جوان بیشتری را قلعه نویی استفاده کند تعادل تاکتیکی تیم بهم میخورد. ازآن طرف، اگر سرمربی تیم ملی بخواهد از همان بازیکنان قدیمی که سنشان بالا هست استفاده کند تیم به شدت کند میشود. نمیتواند سرعت روز فوتبال دنیا را با بازیکن ۳۴ و ۳۵ ساله داشته باشد و آن سرعت به وجود نمیآید. پس باید چه کار کند. به نظرم باید بعضی از پستها را با همان بازیکنان باتجربه که فرصتهای گلزن را از دست نمیدهند و به راحتی گل میزنند و به راحتی پاس گل میدهند از این بازیکنان استفاده کند، اما در پستهایی که نیاز به جنگندگی، قدرت و استقامت و گول نخوردن دارد از جوانان در پستهای دفاع راست، دفاع چپ، هافبک دفاعی بهره ببرد. به نظرم هر ۲ دفاع وسط را بازیکن جدید و جوان نگذارند و یکی از مدافعان جوان باشد. واقعا نمیگویم که قدیمیها و سنشان بالا در پست هافبک دفاعی بد هستند، میگویم این عضله دیگر انسجام ندارد. وقتی بازیکن ۳۵ ساله میشود عضله دیگر ریلکشن سریع ندارد، در نتیجه بازیکنی که از کنارشان رد میشد با دست پیراهنش را میکشند و خطا میکنند و خطا در تیم ملی فوتبال بالا میرود و خطا تبدیل به ضربه کاشته میشود و باعث هجوم ۷ نفره حریف به دروازه از زوایای مختلف میشود. همه با هم دست به دست هم میدهند.
کارشناس فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال برابر افغانستان و تاجیکستان در مسابقات کافا گل خورد و ساختار دفاعی تیم ملی را چطور میبیند، گفت: من مصاحبهای از قلعه نویی دیدم که گفت:اشتباه کردم که با آمادگی وارد مسابقات کافا نشدیم. او هم دارد کارش را به سختی انجام میدهد. آریا یوسفی و حزباوی بازیکنان جوان هستند که در دفاع تیم ملی قرار گرفتند، اما علی نعمتی و عارف آقاسی جوان نیستند. اگر با دعوت از رامین رضاییان بازیکن ۳۴ ساله ادعا میکنیم که داریم جوانگرایی میکنیم حداقل آن پست را به یک بازیکن جوانتر بدهیم که ببینیم چه کار میکند. البته در ۲ بازی قبل از مهران احمدی وینگر استقلال در ترکیب تیم ملی استفاده شد. به هر حال قلعه نویی دارد میگردد و اجازه بدهیم کارش را انجام بدهد و خودش بهتر میداند دارد چه کار میکند و ما دیگر از دستمان در رفت.
او درباره اینکه تغییر و تحولات در کادر فنی تیم ملی فوتبال نباید انجام شود، گفت: نه، به کادر فنی تیم ملی فوتبال ربطی ندارد، چون جوان کردن تیم یک استراتژی دراز مدت است. به هر حال برنامه دراز مدت برای جوان کردن تیم ملی لازم است و باید از ۳، ۴ سال پیش به مرور زمان این کار انجام میشد. بعد از جام جهانی قطر و بازی با انگلیس که ۶ گل خوردیم باید پروسه جوانگرایی شروع میشد، اما این کار را نکردند و از این بازیکنان هر دفعه بازی گرفتند تا به اینجا رسید. تا شروع جام جهانی، ۳، ۴ بازیکن مثل جهانبخش که مقداری به آنها بازی میرسد شاید دیگر بازی به آنها نرسد. جهانبخش دیگر ته مانده فوتبال خود را دارد، بازی میکند و تا جام جهانی دیگر فوتبالش تمام میشود. طارمی از اینتر میلان به المپیاکوس یونان رفته است. سردار آزمون هم مصدوم است و جهانبخش هم تیم ندارد، بیرانوند هم محروم است، سامان قدوس هم از لیگ انگلیس به لیگ امارات رفته ودر آنجا بازی میکند. اگر اصرار کنند و فشار ملی به بازیکنان قدیمی بیاید مسلما باز هم آسیب دیده در تیم ملی خواهیم داشت. عزت اللهی هم مصدوم شده است. اگر اصرار بیش از اندازه کنند، شاکله تیم ملی آسیب میبیند و باید مربیان تیم ملی خیلی مواظب باشند.