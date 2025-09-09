باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - نصرآبادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی، این پروژه با تخصیص اعتبارات ملی سال ۱۴۰۳ و احداث سازه‌ای از نوع سنگ و ملات به حجم ۳۸۴ متر مکعب، در سطحی گسترده و با دقت اجرایی بالا انجام شد. این سازه نه تنها مشکل آب روستای سنج علیا را تا حد زیادی برطرف کرده بلکه موجبات تثبیت منابع آبی در منطقه را فراهم آورده است.

وی همچنین افزود: در نتیجه این پروژه، ۳ منبع آبی جدید به چرخه تأمین آب منطقه اضافه شده و ۷۲ نفر از اهالی روستا از این پروژه بهره‌مند خواهند شد. این اقدام نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی اهالی و افزایش تولیدات کشاورزی خواهد داشت.

پروژه آبخیزداری روستای سنج علیا، به عنوان نمادی از همبستگی و تلاش برای رشد و توسعه پایدار، نشان‌دهنده اراده مردم و مسئولان برای حل مشکلات آبی مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور است و در مسیر تقویت منابع طبیعی و حفظ آن‌ها گام‌های بلندی برداشته است.

این اقدام بزرگ در حالی به بهره‌برداری رسید که امیدواریم به‌زودی شاهد تکمیل سایر پروژه‌های مشابه در نقاط مختلف استان باشیم.