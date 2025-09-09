باشگاه خبرنگاران جوان - در حال حاضر، برند‌های سوییسی نفس راحتی می‌کشند، زیرا افزایش صادرات در جولای به این شرکت‌ها اجازه داد تا قبل از اعمال تعرفه‌ها، ساعت‌ها را در آمریکا انبار کنند و در برابر ضرر‌های فوری، مقاومت ایجاد کنند.

ژرژ کرن، مدیرعامل شرکت «برایت لینگ» (Breitling) به بلومبرگ گفت: این مشکل باید در هفته‌ها یا ماه‌های آینده حل یا تا حدودی رفع شود. همه، برنامه‌های پشتیبان و موجودی چند ماهه برای مواقع ضروری دارند.

با این حال، مقیاس گسترده تعرفه‌ها که بالاترین میزان اعمال شده بر هر اقتصاد توسعه‌یافته‌ای است، برند‌ها را مجبور به تجدیدنظر در استراتژی خود می‌کند. شرکت‌های کوچک‌تری مانند «فاور لوبا» (Favre Leuba) که در سال ۱۷۳۷ تاسیس شده‌اند، گسترش به بازار آمریکا را متوقف کرده‌اند و بر این باور هستند که اگر تعرفه‌ها بیش از چند ماه ادامه پیدا کنند، تاثیرات قابل توجهی بر بازار خواهد گذاشت. برخی دیگر، مانند «زی ار سی ۱۹۰۴» (ZRC ۱۹۰۴)، با وجود این تعرفه‌ها، در حال پیشبرد برنامه‌های توسعه خرده‌فروشی خود هستند و روی انعطاف‌پذیری بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کنند.

طبق اعلام فدراسیون صنعت ساعت سوییس، آمریکا مقصد تقریبا ۲۰ درصد از صادرات ساعت سوییس به ارزش ۲.۶ میلیارد فرانک سوییس (۳.۳ میلیارد دلار) در نیمه اول سال جاری میلادی بود. افزایش صادرات در جولای که نسبت به سال قبل ۶.۹ درصد افزایش یافته، عمدتا ناشی از ارسال محموله‌ها قبل از اجرای تعرفه آمریکا بوده است. بدون احتساب بازار آمریکا، کل صادرات ۰.۹ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده مشکلات در بازار‌های دیگر مانند ژاپن و چین است.

بلومبرگ اینتلیجنس هشدار داد که روند نزولی ممکن است پس از اتمام این ذخایر از سر گرفته شود و تاکید کرد که عملکرد صنعت ساعت‌سازی به تغییرات سیاست‌های تجاری بسیار حساس است.

مقامات سوییسی به طور فعال در حال مذاکره با واشنگتن هستند. به تازگی هیاتی با نمایندگان بازرگانی و تجارت آمریکا دیدار کرد و گای پارملین، معاون رئیس‌جمهور سوییس، مذاکرات را «سازنده» توصیف کرد، اگرچه جزئیات هنوز مشخص نیست. هدف، دستیابی به توافقی نزدیک‌تر به تعرفه ۱۵ درصدی است که قبلا اتحادیه اروپا مذاکره کرده بود.

در همین حال، برخی نشانه‌های خوش‌بینی همچنان باقی است. گروه ساعت‌های سوییس، فروشنده برتر «رولکس» در بریتانیا، از تجارت قوی در آمریکا خبر داده و این اطمینان را ایجاد کرده است که تقاضای مصرف‌کننده می‌تواند شوک‌های موقت تعرفه را تحمل کند. برایان دافی، مدیرعامل رولکس گفت: حال و هوای عمومی در سوییس حاکی از بهبود وضعیت کنونی است.

این تعرفه‌ها در زمانی چالش‌برانگیز اعمال می‌شوند که قیمت‌های بی‌سابقه طلا و تنش‌های ژئوپلیتیکی بر تقاضا برای ساعت‌های لوکس تاثیر می‌گذارند. برای برند‌هایی که به بازار آمریکا متکی هستند، تعرفه‌های طولانی مدت می‌تواند باعث افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی، کاهش حاشیه سود یا کند شدن برنامه‌های توسعه شود. استراتژی‌های کوتاه‌مدت، مانند ذخیره‌سازی و مدیریت موجودی، ممکن است تاثیر این ضربه را کاهش دهد، اما ثبات بلندمدت به مذاکرات تجاری بستگی دارد.

طبق گزارش گلف نیوز، ساعت‌سازان سوییسی در حال ایجاد تعادل بین احتیاط و اعتماد به نفس هستند و امیدوارند که دیپلماسی و برنامه‌ریزی استراتژیک، یکی از مخرب‌ترین چالش‌هایی را که این صنعت در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، کاهش دهد.

منبع: ایسنا