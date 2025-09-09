باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ مردان جهان از جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در فیلیپین شروع میشود و همه نگاهها به فرانسه مدعی است که در دو دوره اخیر المپیک به مدال طلا رسیده است.
بنجامین تونیوتی پاسور تیم ملی والیبال فرانسه در مورد هدف این تیم در مسابقات قهرمانی جهان صحبت کرد و گفت: هدف ما کسب مدال طلا است. ما میدانیم که این کار دشوار خواهد بود، چون رقابت در والیبال جهان بسیار شدید است و تیمها با تمام توان و پتانسیل حضور دارند و هر تیمی هم مقابل ما قرار میگیرد به دنبال اثبات خودش است.
پاسور تیم یاستروبسکی لهستان درباره احتمال حضورش در لیگ فرانسه گفت: من اکنون با یاستروبسکی قرارداد دارم ولی بدم نمیآید در آینده نزدیک برای یک تیم فرانسوی بازی کنم. در هر صورت الان تمرکزم روی تیم فعلیام است.
رقابتهای والیبال قهرمانی جهان در شرایطی از روز جمعه در فیلیپین شروع میشود که دیروز دوشنبه ۱۷ شهریور اعضای تیم ملی لهستان وارد فیلیپین شدند.
مسابقات جهانی والیبال از ۲۱ شهریور آغاز میشود. ایران در گروه A بازی خواهد کرد و در اولین دیدار با مصر روبهرو خواهد شد و در ادامه با تونس و فیلیپین روبهرو میشود.
ایران بخت اصلی صعود به مرحله حذفی از این گروه است.