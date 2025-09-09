باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا صائبی سرپرست فدراسیون ورزش دانش آموزی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیه دانشآموزانی که از مسابقات قهرمانی کشور، آسیایی، جهانی و المپیک حکم قهرمانی داشته باشند، بدون آزمون میتوانند مدارک خود را برای جذب در دانشگاه فرهنگیان بارگذاری کنند که در حال حاضر ۱۶۰۰ نفر دانش آموز مدارک خود را بارگذاری کردهاند و بعد از تایید مدارک آنها توسط معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش و فدراسیونهای مربوطه، جذب دانشگاه فرهنگیان خواهند شد.
وی همچنین درباره جوایز مدال آوران المپیک دانش آموزی بحرین و صربستان و این که جوایز دانشآموزان مدال آور چه زمانی واریز خواهد شد؟ گفت: برای پرداخت جوایز مدالآوران دانشآموز دختر و پسر در مسابقات بحرین و صربستان تامین اعتبار انجام شده و از نظر بودجه مشکلی برای پرداخت پاداش نداریم. حتی حساب دانش آموزان مدال آور را باز کردیم و قرار است به طلاییها ۱۰۰ میلیون، به برندگان نقره ۵۰ و برای مدال برنز ۲۵ میلیون اهدا شود. در حال حاضر تنها منتظر زمان برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران با حضور وزیر ورزش و آموزش و پرورش هستیم تا زودتر جوایز مدال آوران واریز شود.
صائبی در پاسخ به این پرسش دانش آموزانی که در جریان این دو رویداد در چند رشته ورزشی صاحب مدال شده باشند تکلیف آنها از نظر پرداخت جوایز چیست؟ خاطرنشان کرد: کسانی که در مسابقات المپیک دانش آموزی بحرین و جهانی صربستان به عنوان مثال صاحب ۳ مدال طلا، نقره و برنز شده باشند به اندازه جوایز در نظر گرفته شده به میزان ۱۷۵ میلیون پاداش به حساب آنها واریز خواهد شد.
سرپرست فدراسیون ورزش دانشآموزی همچنین از اعزام تیم فوتسال دانش آموزی دختر و پسر به مسابقات جهانی برزیل در آبان سال جاری خبر داد و افزود: این مسابقات ۲۰ تا ۲۸ آبان در برزیل برگزار میشود که قرار است ۱۲ ورزشکار دختر و ۱۲ پسر در رده سنی زیر ۱۸ سال در این رویداد شرکت کنند. دختران برای اولین بار در مسابقات فوتسال شرکت میکنند، اما پسران در دوره قبل که در ایتالیا برگزار شده بود نایب قهرمان جهان شدند.
صائبی در پایان از اعزام تیم دانش آموزی برای نخستین بار به مسابقات جهانی والیبال در رده سنی زیر ۱۵ سال دختر و پسر خبر داد و اظهار کرد: این مسابقات برای نخستین بار آذرماه در چین برگزار میشود که سعی داریم در هر دو بخش دختران و پسران در این رویداد شرکت کنیم.
منبع: ایسنا