باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - سالار آتشپر مدیرکل دفتر هماهنگی، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حوزه بهینهسازی انرژی، ایجاد زیرساخت قابل اطمینان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی با در نظر گرفتن ملاحظات سرمایه گذاران و کاهش مخاطرات سرمایهگذاری، برای کشور اهمیت و اولویت داشت که با افتتاح بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست در سال ۱۴۰۳ بهعنوان زیرساخت اصلی، مسیر حضور بخش خصوصی در این حوزه با رویکرد بازگشت سرمایه از محل صرفهجویی انرژی از طریق ارائه گواهیهای صرفهجویی به سرمایهگذاران طرحها، هموار گردید.
سالار آتشپر با اشاره به استقبال سرمایهگذاران خصوصی افزود: در بازاری که تنها ۹ ماه از آغاز فعالیت آن میگذرد، تاکنون ۲۷ طرح بزرگ فعال تعریف شده است؛ طرحهایی در مقیاس ابرپروژهها از قبیل بهینهسازی روشنایی معابر در سطح استانی، جایگزینی ۱۴۰ هزار الکتروموتور BLDC در کولرهای آبی و تعویض ۱۱۰ هزار کولر گازی فرسوده.
وی با بیان اینکه پروژههای بهینهسازی و پروژههای تأمین انرژی مکمل یکدیگرند، تصریح کرد: این دو حوزه نه رقیب، بلکه ابرپروژههای مکمل هستند که میتوانند کشور را از وضعیت ناترازی انرژی خارج کنند و ضرورت دارد برنامهریزیهای کوتاه و میان مدت و اهداف کلان، با رعایت این موضوع مد نظر قرار گیرد.
وی در ادامه بر ضرورت تقویت بازار بهینهسازی انرژی تأکید کرد و افزود: همافزایی میان وزارت نیرو و سایر دستگاههای مرتبط، از جمله سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و وزارت نفت، در پیشبرد اهداف مد نظر نقش قابل ملاحظهای داشته و هماکنون در تعریف و اجرای طرحها نمود پیدا کرده است که اینموضوع میبایست در قالب تغییرات ساختاری به ویژه تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی هم مد نظر قرار گیرد تا از آسیب به زیرساختهای مناسب ایجادشده و شکست پروژهها یا بروز مشکلات آتی در مسیر بهینهسازی انرژی جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا در پایان اظهار کرد: در حال حاضر بازار بهینهسازی انرژی بهعنوان زیرساختی پایدار مورد استقبال سرمایهگذاران قرار گرفته و پروژههای متعددی علیرغم عمر ۹ ماهه این بازار، تصویب شده و در حال اجراست؛ و امید میرود با تقویت همکاری میان دستگاههای مختلف و همافزایی منابع، این روند تقویت شود و کشور در دستیابی به اهداف بهینهسازی و رفع ناترازی انرژی به موفقیتهای بیشتری برسد.