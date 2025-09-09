باشگاه خبرنگاران جوان - کرهشمالی اعلام کرد که آخرین آزمایش زمینی موتور موشک سوخت جامد برای یک موشک بالستیک دوربرد را انجام داده است؛ اقدامی که جدیدترین پیشرفت این کشور در راستای دستیابی به زرادخانه قدرتمند به شمار میرود.
براساس اعلام خبرگزاری رسمی کرهشمالی «موسوم به کیسیانای»، این آزمایش که روز دوشنبه با حضور «کیم جونگ اون» رهبر کرهشمالی انجام شد، نهمین آزمایش از موتور ساختهشده با فیبر کربن بود که توان تولید ۱،۹۷۱ کیلونیوتن نیروی پیشران را دارد و قدرتمندتر از نمونههای پیشین است.
به گزارش واشنگتنپست، این گزارش یک هفته پس از آن منتشر شد که کیم از مؤسسه تحقیقاتی سازنده این موتور بازدید کرد؛ جایی که کرهشمالی اعلام کرد این موتور در موشکهای بالستیک قارهپیمای آینده، از جمله سامانهای موسوم به «هواسونگ-۲۰»، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خبرگزاری مرکزی کرهشمالی اعلام کرد، کیم پس از آزمایش روز دوشنبه ابراز رضایت کرد و توسعه «چشمگیر» موتور موشکی جدید را «تغییری قابل توجه» در تلاش خود برای گسترش نیروهای هستهای کرهشمالی خواند.
در همین رابطه، «لی سونگ جون» سخنگوی ستاد مشترک ارتش کرهجنوبی گفت، کرهجنوبی و ایالات متحده از نزدیک توسعه تسلیحات کرهشمالی را زیر نظر دارند، اما ارزیابی خاصی از موتور موشکی جدید ارائه نکرد.
لی گفت: «اگر آنها یک موشک بالستیک قارهپیمای جدید را تکمیل کنند، آن را آزمایش خواهند کرد و سپس ما باید ارزیابیهای بیشتری از آن انجام دهیم.»
در گزارشی جداگانه، کیسیانای اعلام کرد که «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین در سالگرد تأسیس کرهشمالی که مصادف با امروز است، نامهای به کیم فرستاده و خواستار تقویت «ارتباطات استراتژیک» بین کشورها شده است.
منبع: ایسنا