سایت فلو رستلینگ ارزیابی کاملی از حضور کشتی‌گیران ایران در جهانی زاگرب داشته و پیش‌بینی کرد ایران در این دوره با دو طلا به کارش پایان دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی بزرگسالان قهرمانی ۲۰۲۵ جهان روز‌های ۲۲ تا ۳۰ شهریور در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود و تیم کشتی آزاد ایران به دنبال ششمین قهرمانی در این رقابت‌ها است. 

سایت آمریکایی فلو رستلینگ این پیش‌بینی را برای کشتی‌گیران آزاد کار ایران در جهانی زاگرب داشته است:

۵۷ کیلوگرم/ علی مومنی - بدون مدال

۶۱ کیلوگرم/ احمد محمدنژاد- بدون مدال

۶۵ کیلوگرم/ رحمان عموزاد - مدال برنز

۷۰ کیلوگرم/ امیرمحمد یزدانی- مدال طلا

۷۴ کیلوگرم/ یونس امامی- بدون مدال

۷۹ کیلوگرم/ محمد نخودی- مدال نقره

۸۶ کیلوگرم/ کامران قاسم‌پور- مدال نقره

۹۲ کیلوگرم/ امیرحسین فیروزپور- مدال نقره

۹۷ کیلوگرم/ امیرعلی آذرپیرا- بدون مدال

۱۲۵ کیلوگرم/ امیرحسین زارع- مدال طلا

بیشترین تعداد قهرمانی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی

شوروی/ روسیه ۳۵ قهرمانی

ترکیه ۵ قهرمانی

آمریکا ۵ قهرمانی 

ایران ۵ قهرمانی

بی‌احترامی رئیس فدراسیون کشتی روسیه به قهرمان اروپا/ امثال والیف چه می‌دانند پرچم چیست!
غیبت قهرمان جهان در جهانی ۲۰۲۵؛ فرصت طلایی برای عبدولی
گیله‌مرد در دوراهی سخت
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۳:۰۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
ان شاءالله ۶ مدال می گیریم.
