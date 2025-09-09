باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای کشتی بزرگسالان قهرمانی ۲۰۲۵ جهان روزهای ۲۲ تا ۳۰ شهریور در شهر زاگرب کرواسی برگزار میشود و تیم کشتی آزاد ایران به دنبال ششمین قهرمانی در این رقابتها است.
سایت آمریکایی فلو رستلینگ این پیشبینی را برای کشتیگیران آزاد کار ایران در جهانی زاگرب داشته است:
۵۷ کیلوگرم/ علی مومنی - بدون مدال
۶۱ کیلوگرم/ احمد محمدنژاد- بدون مدال
۶۵ کیلوگرم/ رحمان عموزاد - مدال برنز
۷۰ کیلوگرم/ امیرمحمد یزدانی- مدال طلا
۷۴ کیلوگرم/ یونس امامی- بدون مدال
۷۹ کیلوگرم/ محمد نخودی- مدال نقره
۸۶ کیلوگرم/ کامران قاسمپور- مدال نقره
۹۲ کیلوگرم/ امیرحسین فیروزپور- مدال نقره
۹۷ کیلوگرم/ امیرعلی آذرپیرا- بدون مدال
۱۲۵ کیلوگرم/ امیرحسین زارع- مدال طلا
بیشترین تعداد قهرمانی کشتی آزاد در رقابتهای جهانی
شوروی/ روسیه ۳۵ قهرمانی
ترکیه ۵ قهرمانی
آمریکا ۵ قهرمانی
ایران ۵ قهرمانی