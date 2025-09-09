بازی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با انجام ۷ بازی در گروه‌های مختلف پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا شب گذشته با برگزاری هفت مسابقه در ۴ گروه پیگیری شد که طی آن ایتالیا و کرواسی از سد رقبا گذشتند.

در گروه B سوئیس با سه گل از سد اسلوونی گذشت تا با شش امتیاز از دو بازی صدرنشین گروه بمونه. ال وی، امبولو و ان دویه گلزنان سوئیس در این بازی بودند. 

در دیگر بازی این گروه کوزووو با دو گل تونست سوئد را با زوج خط حمله گران قیمتش یعنی یوکورش و ایساک شکست دهد. تیم‌های لیگ برتر انگلیس در نقل و انتقالات تابستانی برای این دو بازیکن بیش از ۲۳۰ میلیون یورو خرج کردند، اما سوئد در دو بازیش در این مسابقات فقط یک امتیاز گرفته. کوزوو هم سه امتیازی شد و پشت سر سوئیس در رتبه دوم است.

در تنها بازی گروه I هم ایتالیا در مجارستان با نتیجه پرگل ۵-۴ رژیم غاصب صهیونیستی رو شکست داد تا با ۹ امتیاز از ۴ بازی پشت سر نروژ در رتبه دوم گروه قرار بگیره. ایتالیا برای اولین بار در تاریخش در دو بازی متوالی ۵ گل به حریفش میزنه. اتفاقی که با هدایت جنارو گتوزو سرمربی جدید آتزوری رخ داده. ایتالیا در بازی قبلیش و در اولین تجربه سرمربیگری گتوزو روی نیمکت این تیم ۵ گل به استونی زده بود. دیگر بازی این گروه امشب بین نروژ و مولداوی برگزار خواهد شد؛ ایتالیا همچنان امیدوار به لغزش نروژ یا پیروزی پرگل مقابل این تیم در روز پایانی رقابت‌هاست تا به‌طور مستقیم خودش را به جام جهانی برساند. اختلاف ایتالیا با نروژ صدر جدولی در پایان دور رفت بازی‌ها، سه امتیاز و شش تفاضل گل است.

رقابت پایاپای اسکاتلند و دانمارک در گروه سوم ادامه دارد و ۲ تیم بعد از تساوی رودررو در هفته اول، دیشب از سد رقبای خود گذشتند. دانمارک در روز گلزنی راسموس هویلوند با ۳ گل در خانه تیم ملی یونان به پیروزی رسید. کریستنسن و دمسگارد از پشت قوس محوطه جریمه دروازه حریف را باز کردند. اسکاتلند هم به لطف درخشش اسکات مک‌تومینای و با گلزنی چی آدامز به پیروزی ۲ بر صفر در خانه بلاروس دست یافت. در جدول این گروه اسکاتلند و دانمارک با ۴ امتیاز از یونان ۳ امتیازی پیش افتاده‌اند.

کرواسی با برتری خانگی ۴ بر صفر مقابل مونته‌نگرو به صدر جدول گروه L رسید. کریستیان ژاکیچ با شلیک پای چپ دیدنی از پشت محوطه جریمه طلسم دروازه پتکوویچ را شکست و در ادامه تیم میهمان با اخراج بولاتوویچ به دردسر افتاد. آندری کراماریچ در ابتدای نیمه دوم برتری کروات‌ها را ۲ برابر کرد و ایوان پریشیچ در دقایق پایانی موفق به گلزنی شد. در دیگر دیدار این گروه جزایر فارو با یک گل از سد جبل‌الطارق گذشت. در جدول این گروه کرواسی با ۱۲ امتیاز کامل از ۴ مسابقه صدرنشین است و جمهوری چک با ۱۲ امتیاز از ۵ مسابقه در جایگاه دوم قرار دارد.

