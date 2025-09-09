باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی صادقی اظهار کرد: در همین خصوص، دو هلدینگ و ۶ شرکت وابسته به صندوق در آستانه ورود به بورس هستند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل خصوصی تلقی شدن موسسه تاکنون واحدی به نام حراست در موسسه وجود نداشت، افزود: در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان صیانت از اموال ودارایی‌های فرهنگیان و مبارزه با فساد اولویت دارد.

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به بخشی از اقدامات برای صیانت از اموال فرهنگیان و پویایی موسسه اشاره کرد و گفت: واریزی دولت در دو لایه در حال پیگیری است؛ در لایه نخست این موضوع در کمیسیون‌های مجلس پیگیری شد و بعد از ورود به صحن می‌تواند در برنامه سالیانه بودجه جای گیرد؛ در لایه بعدی رایزنی با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است تا در قالب تهاتر بدهی ١٠ همتی محقق شود.

وی همچنین به خبر مسرت بخش در راستای خدمات‌دهی واگذاری ۴ هزار خودرو به اعضای صندوق به فرهنگیان عضو اشاره کرد و گفت: در این مسیر اقدامات خوبی در حال انجام است و تعهدات خودرویی بر زمین مانده سال‌های گذشته جامه عمل پوشاندیم و آمادگی وجود دارد تا حدود ۴ هزار خودرو جدید به همکاران واگذار نماییم.

برنامه‌ریزی برای افتتاح دو پروژه بزرگ با حضور رییس‌جمهوری

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان همچنین به اقدامات عمرانی موسسه اشاره کرد و گفت: سازه فلزی گلورد بهشهر دومین سازه عظیم کشور است که تا چند روز آینده توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد و این سازه توسط شرکت ماشین سازی اراک ساخته شده است همچنین به زودی پروژه پتروشیمی سبلان دو به اتمام می‌رسد و این پروژه دو ماه آینده توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

صادقی تصریح کرد: از اعضای هیات امنا درخواست دارم از موسسه و همکاران حمایت کنید.

وی ادامه داد: هر جا خطری موسسه را تهدید کند به طور جدی به آن ورود می‌کنیم و تا روزی که در این موسسه مشغول هستیم در راستای مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی‌های معلمان اهتمام داریم؛ و از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.