باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از آغاز طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ساماندهی بازار نوشت‌افزار و پوشاک دانش‌آموزی در آستانه مهرماه در دستور کار قرار گرفته است.

محمدبختیار خلیقی در پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: مطابق ماده ۸۴ قانون نظام صنفی، واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب معتبر می‌توانند با هماهنگی اتحادیه‌ها و دریافت مجوز از سازمان صمت، فروش فوق‌العاده با حداقل ۱۵ درصد تخفیف نسبت به قیمت کف بازار برگزار کنند. وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از خانواده‌ها و کنترل قیمت‌ها در ایام بازگشایی مدارس انجام می‌شود.

مدیرکل صمت کردستان با اشاره به مشارکت گسترده فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های کارکنان دولت و واحد‌های منتخب صنفی در این طرح گفت: از نیمه دوم شهریور تا اوایل مهرماه، عرضه اقلام موردنیاز دانش‌آموزان شامل کیف، کفش، پوشاک، مانتو مدارس و لوازم کمک‌آموزشی با تخفیف ویژه در سراسر استان انجام خواهد شد.

وی از تشدید نظارت‌ها خبر داد و افزود: تاکنون ۲۷۷ مورد گشت مشترک و مستقل از سطح بازار صورت گرفته که منجر به تشکیل ۲۶ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۷۸۷ میلیون ریال شده است. عمده تخلفات مربوط به گران‌فروشی و کم‌فروشی در دوخت لباس دانش‌آموزی بوده است.

خلیقی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین کالا گفت: حدود ۹۹ درصد ملزومات دانش‌آموزی موردنیاز استان از تهران، اصفهان و سایر شرکت‌های ملی تأمین می‌شود و سهم تولید داخلی استان بیشتر در حوزه پوشاک است.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: برای جلوگیری از افزایش بی رویه و خارج از عرف تعدادی از کالا‌های مصرفی این ایام جلسات هماهنگی با اتحادیه‌ها و آموزش‌وپرورش برگزار و نظارت بر بازار به‌صورت ویژه و مستمر در حال انجام است.