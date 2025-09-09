شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز هزینه کمک معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معلولان به دلیل شرایط جسمانی که دارند؛ نسبت به سایر افراد نیاز به مراقبت و پرستاری دارند.
اما با گذشت ۱۷ روز از شهریور ماه هنوز افراد دارای معلولیت شدید و خیلی‌شدید اعلام کرده‌اند که هنوز کمک‌هزینه مربوط به تیرماه خود را دریافت نکرده‌اند و همین مسئله مشکلاتی را پیش روی آنها قرار داد و موجب شد تا علت تاخیر در واریز آن را جویا شوند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شوند.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام با گذشت ۱۷ روز دولت هنوز کمک معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید فاقد درآمد براساس بند پ تبصره ۱۲ بودجه امسال برای مرداد ماه را واریز نکرده است. لطفا پیگیری کنید با تشکر

برچسب ها: کمک معیشتی معلولان ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
معلولان در انتظار واریز کمک معیشتی
رنجش معلولان از تاخیر در واریز کمک معیشتی
معلولان شدید همچنان در انتظار پرداخت کمک معیشتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
سلام شما به ما بگوید با این همه گرانی به کجا پناه ببریم جواب بدید
۰
۰
پاسخ دادن
اهدای بسته کمک مومنانه به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در روستای الیف
رنجش متقاضیان مسکن ملی پرند از افزایش آورده
دیدار و گفت‌وگو "سید یحیی سلیمانی"، با "دکتر ظفرقندی" وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر
جشن و شادمانی انابدی ها به مناسبت ۱۷ ربیع الاول
آخرین اخبار
جشن و شادمانی انابدی ها به مناسبت ۱۷ ربیع الاول
دیدار و گفت‌وگو "سید یحیی سلیمانی"، با "دکتر ظفرقندی" وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر
رنجش متقاضیان مسکن ملی پرند از افزایش آورده
اهدای بسته کمک مومنانه به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در روستای الیف
رنجش شهروندان از روشن ماندن تیرهای چراغ برق به هنگام روز
درخواست نخبگان برای جذب در دستگاه های اجرایی
قطعی برق صدای اسلامشهری ها را درآورد
تصاویری از اجرای پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی توسط شهرداری اهر
گوشه‌هایی از جشن و شادمانی ماهدشتی‌ها در آستانه ۱۷ ربیع الاول + عکس