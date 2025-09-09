شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز هزینه کمک معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معلولان به دلیل شرایط جسمانی که دارند؛ نسبت به سایر افراد نیاز به مراقبت و پرستاری دارند.

اما با گذشت ۱۷ روز از شهریور ماه هنوز افراد دارای معلولیت شدید و خیلی‌شدید اعلام کرده‌اند که هنوز کمک‌هزینه مربوط به تیرماه خود را دریافت نکرده‌اند و همین مسئله مشکلاتی را پیش روی آنها قرار داد و موجب شد تا علت تاخیر در واریز آن را جویا شوند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شوند.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام با گذشت ۱۷ روز دولت هنوز کمک معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید فاقد درآمد براساس بند پ تبصره ۱۲ بودجه امسال برای مرداد ماه را واریز نکرده است. لطفا پیگیری کنید با تشکر