سرپرست اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان زابل از برگزاری مراسم جشن ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بقعه سید باقر زابل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد کمالی دوست اظهار داشت: مراسم جشن ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته گرامیداشت وحدت و سنت وقف در بقعه متبرکه سید باقر (ره) زابل برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم امشب سه شنبه ۱۸ شهریورماه پس از نماز مغرب و عشا باحضور استاد سعید پرویزی، قاری ممتاز بین المللی و همراه با پخش زنده از شبکه استانی هامون برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره اوقاف و امورخیریه زابل تصریح کرد: در این مراسم از حجت الاسلام محسن اشرفیان، مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان جهت سخنرانی و حاج عباس صادقیان، جهت مولودی خوانی دعوت شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مراسم از واقفین و خیراندیشان منطقه سیستان و نفرات برتر مرحله شهرستانی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن در این شهرستان تقدیر و تجلیل به عمل می‌آید.

گفتنی است؛ اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زابل و هیئت رزمندگان اسلام شهرستان زابل عهده دار میزبان این مراسم خواهند بود.

منبع سازمان اوقاف استان